7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi

·0·Jamiyat
7 yoshli bola Howo yuk mashinasini boshqargani ma’lum bo‘ldi

Navoiy viloyatining Karmana tumanida 7 yoshli bolaning Howo rusumli yuk mashinasini boshqargani aniqlandi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videodan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘rganildi. Bu haqda viloyat IIB matbuot xizmati xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, Instagram ijtimoiy tarmog‘ida yosh bolaning yuk mashinasini boshqarayotgani aks etgan video keng tarqalib, jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘lgan. Olib borilgan surishtiruvlar davomida mazkur holat 2025 yilning sentyabr oyida sodir bo‘lgani ma’lum bo‘ldi.

Tekshiruv natijalariga ko‘ra, transport vositasi boshqaruvi bolaga uning ammasining o‘g‘li tomonidan ishonib topshirilgan. Shu munosabat bilan voyaga yetmagan shaxsga transport vositasini boshqarishga ruxsat bergan fuqaro hamda bolani nazoratsiz qoldirgan onaga Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi.

Shuningdek, Howo rusumli yuk mashinasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiToshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 12:38Toshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiToshkentda piyodalar o‘tish joyi uchun yangi tizim ishga tushdiBugun, 11:3230 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!30 iyun — Yoshlar kuni muborak bo‘lsin!Bugun, 11:21Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Aholini ro‘yxatga olish uchun har bir fuqaroga qancha sarflandi?Bugun, 11:10O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?O‘zbekistonda o‘zbeklardan keyin qaysi millat eng ko‘p?Bugun, 10:45Toshkent viloyatida noqonuniy qurol olib kirish holati aniqlandiToshkent viloyatida noqonuniy qurol olib kirish holati aniqlandiBugun, 10:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi