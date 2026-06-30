Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...
Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat bildirdi.
Davlat rahbari futbolchilarning tarixiy mundialda katta tajriba orttirganini ta’kidlab, bugun ularni tanqid qilish emas, aksincha, qo‘llab-quvvatlash va ruhlantirish muhimligini aytdi.
«Butun xalqimiz bir tan-u bir jon bo‘ldi»
Prezident milliy jamoaning AQSH va Meksika maydonlaridagi uchrashuvlarini butun mamlakat katta hayajon bilan kuzatganini qayd etdi.
«Milliy jamoamizning o‘yinlarini butun xalqimiz bilan bir tan-u bir jon bo‘lib, katta hayajon bilan kuzatib bordik», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
O‘zbekiston futbolchilari guruh bosqichida FIFA reytingida yuqori o‘rinlarda turgan kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushdi.
Kuchli raqiblarga qarshi katta tajriba
Milliy jamoa JCH-2026da:
FIFA reytingida 5-o‘rindagi Portugaliya;
13-o‘rindagi Kolumbiya;
tarkibida Yevropa klublari futbolchilari ko‘p bo‘lgan Kongo DR
jamoalariga qarshi bahs olib bordi.
Prezidentning ta’kidlashicha, ushbu uchrashuvlar futbolchilarga katta tajriba berdi va ular mundial muhitini his qildi.
Fayzullayev va Shomurodov tarixga kirdi
Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi dastlabki gollariga mualliflik qildi.
Bu gollar milliy futbol tarixida alohida o‘rin egalladi va muxlislarga katta quvonch ulashdi.
«Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov ilk gollarini urib, xalqimizga quvonch ulashdi», — dedi Prezident.
«Ayb qidirish xalqimizga xos emas»
Davlat rahbari terma jamoaning ishtiroki haqida turli fikrlar bildirilayotganini ham qayd etdi.
Biroq u Vatan sharafini himoya qilgan futbolchilarga ortiqcha hissiyot bilan e’tiroz bildirish yoki ulardan ayb qidirish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.
«Aksincha, bugun ularni qo‘llab-quvvatlash va ruhlantirish har qachongidan ham muhim», — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Katta g‘alabalar hali oldinda
Prezident O‘zbekiston futbolining kelajagi haqida ham to‘xtalib o‘tdi.
Kelgusida:
futbol infratuzilmasini rivojlantirish;
sohaga investitsiyalarni ko‘paytirish;
bolalar futboliga e’tiborni kuchaytirish;
yosh iqtidorlarni qo‘llab-quvvatlash
rejalashtirilgan.
Davlat rahbarining ta’kidlashicha, milliy futbolning eng katta g‘alabalari hali oldinda.
Osiyo kubogiga tayyorgarlik boshlanadi
2027 yil yanvar oyida Saudiya Arabistonida Osiyo kubogi bo‘lib o‘tadi.
Prezident ushbu musobaqaga tayyorgarlikni hozirdanoq boshlash zarurligini qayd etdi.
«Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan ularni qo‘llab-quvvatlaymiz», — dedi davlat rahbari.
Ilk mundial — kelajak uchun poydevor
O‘zbekistonning JCH-2026dagi ishtiroki natija nuqtayi nazaridan og‘ir kechgan bo‘lsa-da, tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi.
Milliy jamoa ilk bor dunyoning eng kuchli termalariga qarshi mundial maydonida o‘ynadi va kelajakdagi katta musobaqalar uchun muhim tajriba to‘pladi.
Sizningcha, O‘zbekiston Osiyo kubogida qanday natija ko‘rsatishi mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…