Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...

·71·Sport
Shavkat Mirziyoyev terma jamoa haqida muhim chaqiriq bilan chiqdi...

Prezident Shavkat Mirziyoyev O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat bildirdi.

Davlat rahbari futbolchilarning tarixiy mundialda katta tajriba orttirganini ta’kidlab, bugun ularni tanqid qilish emas, aksincha, qo‘llab-quvvatlash va ruhlantirish muhimligini aytdi.

«Butun xalqimiz bir tan-u bir jon bo‘ldi»

Prezident milliy jamoaning AQSH va Meksika maydonlaridagi uchrashuvlarini butun mamlakat katta hayajon bilan kuzatganini qayd etdi.

«Milliy jamoamizning o‘yinlarini butun xalqimiz bilan bir tan-u bir jon bo‘lib, katta hayajon bilan kuzatib bordik», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

O‘zbekiston futbolchilari guruh bosqichida FIFA reytingida yuqori o‘rinlarda turgan kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushdi.

Kuchli raqiblarga qarshi katta tajriba

Milliy jamoa JCH-2026da:

  • FIFA reytingida 5-o‘rindagi Portugaliya;

  • 13-o‘rindagi Kolumbiya;

  • tarkibida Yevropa klublari futbolchilari ko‘p bo‘lgan Kongo DR

jamoalariga qarshi bahs olib bordi.

Prezidentning ta’kidlashicha, ushbu uchrashuvlar futbolchilarga katta tajriba berdi va ular mundial muhitini his qildi.

Fayzullayev va Shomurodov tarixga kirdi

Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov O‘zbekistonning jahon chempionatidagi dastlabki gollariga mualliflik qildi.

Bu gollar milliy futbol tarixida alohida o‘rin egalladi va muxlislarga katta quvonch ulashdi.

«Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodov ilk gollarini urib, xalqimizga quvonch ulashdi», — dedi Prezident.

«Ayb qidirish xalqimizga xos emas»

Davlat rahbari terma jamoaning ishtiroki haqida turli fikrlar bildirilayotganini ham qayd etdi.

Biroq u Vatan sharafini himoya qilgan futbolchilarga ortiqcha hissiyot bilan e’tiroz bildirish yoki ulardan ayb qidirish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi.

«Aksincha, bugun ularni qo‘llab-quvvatlash va ruhlantirish har qachongidan ham muhim», — dedi Shavkat Mirziyoyev.

Katta g‘alabalar hali oldinda

Prezident O‘zbekiston futbolining kelajagi haqida ham to‘xtalib o‘tdi.

Kelgusida:

  • futbol infratuzilmasini rivojlantirish;

  • sohaga investitsiyalarni ko‘paytirish;

  • bolalar futboliga e’tiborni kuchaytirish;

  • yosh iqtidorlarni qo‘llab-quvvatlash

rejalashtirilgan.

Davlat rahbarining ta’kidlashicha, milliy futbolning eng katta g‘alabalari hali oldinda.

Osiyo kubogiga tayyorgarlik boshlanadi

2027 yil yanvar oyida Saudiya Arabistonida Osiyo kubogi bo‘lib o‘tadi.

Prezident ushbu musobaqaga tayyorgarlikni hozirdanoq boshlash zarurligini qayd etdi.

«Biz jamoamizga ishonamiz va ushbu musobaqada ham butun xalqimiz bilan ularni qo‘llab-quvvatlaymiz», — dedi davlat rahbari.

Ilk mundial — kelajak uchun poydevor

O‘zbekistonning JCH-2026dagi ishtiroki natija nuqtayi nazaridan og‘ir kechgan bo‘lsa-da, tarixiy ahamiyatga ega bo‘ldi.

Milliy jamoa ilk bor dunyoning eng kuchli termalariga qarshi mundial maydonida o‘ynadi va kelajakdagi katta musobaqalar uchun muhim tajriba to‘pladi.

Sizningcha, O‘zbekiston Osiyo kubogida qanday natija ko‘rsatishi mumkin? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonAbbosbek FayzullaevEldor ShomurodovLatn: Abbosbek Fayzullaev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

An’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiAn’anaviy o‘yin uslubidan voz kechishning oqibati Kumanga qimmatga tushdiBugun, 15:23Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Eldor Shomurodov mundialdan so‘ng yurakdagi gaplarini aytdi...Bugun, 15:22Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Nagelsmann Germaniya haqida og‘ir "tan olish "qildi: u nimani ochiqladi?Bugun, 15:13Marokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiMarokash terma jamoasi bosh murabbiyi g‘alabadan keyingi sirni ochdiBugun, 15:05O‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiO‘zbekiston bokschilari Jakartaga katta tarkib bilan yo‘l oladiBugun, 14:53Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi