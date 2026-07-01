JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Norvegiya va Kot-d'Ivuar milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Keskin va kurashlarga boy kechgan uchrashuvda skandinaviyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.
Norvegiya safida Antonio Nusa va Erling Holand gol urgan bo‘lsa, Afrika jamoasining yagona goliga Diallo mualliflik qildi.
Nusa birinchi bo‘lib hisobni ochdi
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi. Kot-d'Ivuar jismoniy kuch va tezkor hujumlarga tayangan bo‘lsa, Norvegiya to‘p nazorati va pozitsion o‘yin orqali raqib himoyasini ochishga urindi.
39-daqiqada yevropaliklar o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi. Antonio Nusa aniq zarba bilan hisobni ochib, Norvegiyani oldinga olib chiqdi.
Birinchi bo‘lim skandinaviyaliklarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.
Diallo o‘yinga intriga qaytardi
Ikkinchi bo‘limda Kot-d'Ivuar hujumda faollikni oshirdi. Afrika jamoasi bosimni kuchaytirib, raqib jarima maydonchasi atrofida bir qator xavfli vaziyatlar yaratdi.
74-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Diallo hisobni tenglashtirdi. Uning golidan so‘ng bahs yanada qiziq tus oldi va uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalargacha ochiq qoldi.
Holand hal qiluvchi golni urdi
Norvegiya jamoasi tenglashtirilgan hisobdan keyin ham hujum qilishdan to‘xtamadi. 86-daqiqada skandinaviyaliklar yetakchisi Erling Holand o‘z so‘zini aytdi.
Hujumchi muhim vaziyatda sovuqqon harakat qilib, jamoasiga g‘alaba keltirgan golni urdi. Qolgan vaqtda Kot-d'Ivuar hisobni yana tenglashtirishga harakat qildi, ammo Norvegiya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi.
Keyingi raqib — Braziliya
Shu tariqa, Norvegiya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi. Endi skandinaviyaliklar navbatdagi bosqichda turnir favoritlaridan biri Braziliya terma jamoasi bilan bellashadi.
Bu uchrashuv Norvegiya uchun ancha jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda. Holand, Edegor va Nusa kabi yetakchilar Braziliyaga qarshi bahsda ham jamoaning asosiy umidi bo‘lib qoladi.
JCH-2026. 1/16 final
Kot-d'Ivuar — Norvegiya 1:2
Gollar: Diallo, 74 — Nusa, 39, Holand, 86.
Kot-d'Ivuar: Fofana, Konan, Kossunu, Duye, Agbadu, Kessiye, Sangare, Ulay, Bonni, Diomande, Pepe.
Norvegiya: Nyuland, Ayer, Volfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Edegor, Syorlot, Holand, Nusa.
Norvegiya muhim o‘yinda xarakter ko‘rsatdi. Endi esa oldinda Braziliya — xato kechirmaydigan raqib.
…