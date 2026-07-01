JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi

·36·Sport
JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdi

2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Norvegiya va Kot-d'Ivuar milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Keskin va kurashlarga boy kechgan uchrashuvda skandinaviyaliklar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, musobaqaning keyingi bosqichiga yo‘l oldi.

Norvegiya safida Antonio Nusa va Erling Holand gol urgan bo‘lsa, Afrika jamoasining yagona goliga Diallo mualliflik qildi.

Nusa birinchi bo‘lib hisobni ochdi

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq har ikki jamoa ehtiyotkor harakat qildi. Kot-d'Ivuar jismoniy kuch va tezkor hujumlarga tayangan bo‘lsa, Norvegiya to‘p nazorati va pozitsion o‘yin orqali raqib himoyasini ochishga urindi.

39-daqiqada yevropaliklar o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi. Antonio Nusa aniq zarba bilan hisobni ochib, Norvegiyani oldinga olib chiqdi.

Birinchi bo‘lim skandinaviyaliklarning minimal ustunligi bilan yakunlandi.

Diallo o‘yinga intriga qaytardi

Ikkinchi bo‘limda Kot-d'Ivuar hujumda faollikni oshirdi. Afrika jamoasi bosimni kuchaytirib, raqib jarima maydonchasi atrofida bir qator xavfli vaziyatlar yaratdi.

74-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Diallo hisobni tenglashtirdi. Uning golidan so‘ng bahs yanada qiziq tus oldi va uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalargacha ochiq qoldi.

Holand hal qiluvchi golni urdi

Norvegiya jamoasi tenglashtirilgan hisobdan keyin ham hujum qilishdan to‘xtamadi. 86-daqiqada skandinaviyaliklar yetakchisi Erling Holand o‘z so‘zini aytdi.

Hujumchi muhim vaziyatda sovuqqon harakat qilib, jamoasiga g‘alaba keltirgan golni urdi. Qolgan vaqtda Kot-d'Ivuar hisobni yana tenglashtirishga harakat qildi, ammo Norvegiya himoyasi ustunlikni saqlab qoldi.

Keyingi raqib — Braziliya

Shu tariqa, Norvegiya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi. Endi skandinaviyaliklar navbatdagi bosqichda turnir favoritlaridan biri Braziliya terma jamoasi bilan bellashadi.

Bu uchrashuv Norvegiya uchun ancha jiddiy sinov bo‘lishi kutilmoqda. Holand, Edegor va Nusa kabi yetakchilar Braziliyaga qarshi bahsda ham jamoaning asosiy umidi bo‘lib qoladi.

JCH-2026. 1/16 final

Kot-d'Ivuar — Norvegiya 1:2

Gollar: Diallo, 74 — Nusa, 39, Holand, 86.

Kot-d'Ivuar: Fofana, Konan, Kossunu, Duye, Agbadu, Kessiye, Sangare, Ulay, Bonni, Diomande, Pepe.

Norvegiya: Nyuland, Ayer, Volfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Edegor, Syorlot, Holand, Nusa.

Norvegiya muhim o‘yinda xarakter ko‘rsatdi. Endi esa oldinda Braziliya — xato kechirmaydigan raqib.

NorvegiyaKot-d'IvuarAntonio NusaErling Haaland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiErling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiBugun, 00:20UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiUEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiKecha, 23:55Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiShomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiKecha, 23:55Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiKecha, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiKecha, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiKecha, 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi