Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqda

·0·Avto
Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqda

Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoverini laboratoriya sharoitida yakuniy sinovdan oʻtkazish jarayonini boshladi. Ushbu model zavodning yangi texnologik imkoniyatlari yordamida eng ogʻir ekspluatatsiya sharoitlariga tayyorlanmoqda, bu esa avtomobilning uzoq muddatli chidamliligini taʼminlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi model Voljsk avtomobil zavodida yaqinda ishga tushirilgan zamonaviy vibrostendda tekshiruvdan oʻtmoqda. Ushbu majmua real yoʻl sharoitlarini yuqori aniqlikda takrorlash imkoniyatiga ega. Muhandislar avvalroq maxsus poligonlardagi tuproq yoʻllar, shagʻal qoplamalar va sunʼiy notekisliklarning profilini raqamli koʻrinishga oʻtkazishgan.

Sinov jarayonida maxsus datchiklar bilan jihozlangan avtomobil gʻildiraklariga gidravlik uzatmalar orqali kuchli tebranishlar beriladi. Bu usul avtomobilning har bir qismi, ayniqsa, seriyali ishlab chiqarish uchun moʻljallangan butlovchi qismlarning mustahkamligini amalda koʻrish imkonini beradi. Lada Azimut uchun bu ommaviy ishlab chiqarish oldidan eng soʻnggi va hal qiluvchi tekshiruvlardan biridir.

Ekstremal iqlim va tebranishlar uygʻunligi

Yangi sinov majmuasining oʻziga xos jihati uning iqlim kamerasi bilan integratsiya qilinganidir. Bu shuni anglatadiki, krossover bir vaqtning oʻzida ham kuchli tebranishlarga, ham ekstremal harorat oʻzgarishlariga duchor qilinadi. Sinovlar davomida harorat -40 darajadan +60 darajagacha boʻlgan diapazonda oʻzgarib turadi.

Bunday kompleks yondashuv avtomobilning bir necha yillik real ekspluatatsiya jarayonini tezlashtirilgan rejimda modellashtirishga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi yozda havo harorati keskin koʻtariladigan va qishda sovuq kuzatiladigan mintaqalar uchun avtomobilning moslashuvchanligini aniqlashda juda muhimdir.

Hozirgi vaqtda Lada Azimut modelining dastlabki tajriba nusxalari yigʻilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi krossoverni seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ushbu model Rossiya va yaqin xorij bozorlarida, jumladan, Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham oʻz oʻrnini topishi kutilayotgan muhim yangiliklardan biridir.

Lada AzimutAvtoVAZKrossoverAvto SinovAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiKecha, 21:30Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaKecha, 19:56Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaKecha, 18:57Renault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobRenault 5 Turbo 3E: G'ildirak ichidagi motorlar texnologiyasida inqilobKecha, 12:51Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Toshkentdagi dahshatli YTHda Lacetti ikkiga bo‘linib ketdi (Video)Kecha, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi