Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqda
Rossiyaning AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi Lada Azimut krossoverini laboratoriya sharoitida yakuniy sinovdan oʻtkazish jarayonini boshladi. Ushbu model zavodning yangi texnologik imkoniyatlari yordamida eng ogʻir ekspluatatsiya sharoitlariga tayyorlanmoqda, bu esa avtomobilning uzoq muddatli chidamliligini taʼminlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi model Voljsk avtomobil zavodida yaqinda ishga tushirilgan zamonaviy vibrostendda tekshiruvdan oʻtmoqda. Ushbu majmua real yoʻl sharoitlarini yuqori aniqlikda takrorlash imkoniyatiga ega. Muhandislar avvalroq maxsus poligonlardagi tuproq yoʻllar, shagʻal qoplamalar va sunʼiy notekisliklarning profilini raqamli koʻrinishga oʻtkazishgan.
Sinov jarayonida maxsus datchiklar bilan jihozlangan avtomobil gʻildiraklariga gidravlik uzatmalar orqali kuchli tebranishlar beriladi. Bu usul avtomobilning har bir qismi, ayniqsa, seriyali ishlab chiqarish uchun moʻljallangan butlovchi qismlarning mustahkamligini amalda koʻrish imkonini beradi. Lada Azimut uchun bu ommaviy ishlab chiqarish oldidan eng soʻnggi va hal qiluvchi tekshiruvlardan biridir.
Ekstremal iqlim va tebranishlar uygʻunligiYangi sinov majmuasining oʻziga xos jihati uning iqlim kamerasi bilan integratsiya qilinganidir. Bu shuni anglatadiki, krossover bir vaqtning oʻzida ham kuchli tebranishlarga, ham ekstremal harorat oʻzgarishlariga duchor qilinadi. Sinovlar davomida harorat -40 darajadan +60 darajagacha boʻlgan diapazonda oʻzgarib turadi.
Bunday kompleks yondashuv avtomobilning bir necha yillik real ekspluatatsiya jarayonini tezlashtirilgan rejimda modellashtirishga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi yozda havo harorati keskin koʻtariladigan va qishda sovuq kuzatiladigan mintaqalar uchun avtomobilning moslashuvchanligini aniqlashda juda muhimdir.
Hozirgi vaqtda Lada Azimut modelining dastlabki tajriba nusxalari yigʻilmoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi krossoverni seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik ishlari jadal davom etmoqda. Ushbu model Rossiya va yaqin xorij bozorlarida, jumladan, Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham oʻz oʻrnini topishi kutilayotgan muhim yangiliklardan biridir.
…