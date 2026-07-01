Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lum

·37·Sport
Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lum

Ispaniyaning Barselona klubi Myunxenning Bavariya jamoasi hujumchisi Harry Kane transferi boʻyicha olib borilayotgan muzokaralarni rasman toʻxtatdi. Kataloniyaliklar uzoq vaqt davomida angliyalik toʻpurarni Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrib chiqayotgan edi, biroq bir qator jiddiy omillar ushbu kelishuvning amalga oshmasligiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri xabariga koʻra, Barselona sport direktori Deco ayni damda jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarga e’tibor qaratishga qaror qilgan. Robert Lewandowski ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish klub uchun ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda, biroq Harry Kane varianti endilikda kun tartibidan butunlay olib tashlandi.

Nega transfer amalga oshmadi?

Transferning toʻxtatilishiga birinchi navbatda futbolchining oʻz pozitsiyasi sabab boʻlgan. Harry Kane Barselona rahbariyatiga Germaniyadagi hayotidan toʻlaqonli mamnun ekanligini va Allianz Arena’ni tark etish niyati yoʻqligini ma’lum qilgan. 32 yoshli hujumchi Bavariya bilan shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralar olib borishga tayyorlanmoqda.

Shuningdek, Bavariya rahbariyati ham oʻz yulduzini sotish niyatida emas. Toʻrt yil avval Robert Lewandowski Kataloniyaga oʻtish uchun klub bilan ziddiyatga borgan boʻlsa, Harry Kane bunday yoʻl tutmoqchi emas. 2025-26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, rekord oʻrnatgan hujumchi Myunxen klubi loyihasining markaziy qismi boʻlib qoladi.

Yangi nishon — Julian Alvarez

Endilikda Barselona bor e’tiborini Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezga qaratgan. Argentinalik futbolchini qoʻlga kiritish oson kechmaydi, chunki Madrid klubi oʻzining toʻpurarini ichki chempionatdagi asosiy raqibiga sotishni istamayapti. Shunga qaramay, Deco jahon chempioni uchun soʻnggi hal qiluvchi hujumni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.

Agar Julian Alvarez transferi ham amalga oshmasa, Barselona moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida ichki resurslardan foydalanadi. Murabbiylar shtabi yangi hujumchi sotib olmasdan, mavjud futbolchilarning ampluasini oʻzgartirish orqali muammoni hal qilmoqchi. Bunda quyidagi futbolchilar markaziy hujumchi yoki "yolgʻonchi toʻqqizlik" vazifasini bajarishi mumkin:

  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
Klub mutasaddilari ushbu universal futbolchilar yordamida hujumdagi sermahsullikni saqlab qolish mumkinligiga ishonmoqda. Bu Barselona uchun iqtisodiy jihatdan qiyin davrda tavakkal xaridlardan qochish imkonini beradi.

BarselonaHarry KaneBavariyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Bugun, 01:30Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinBugun, 01:29Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi