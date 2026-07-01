Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lum
Ispaniyaning Barselona klubi Myunxenning Bavariya jamoasi hujumchisi Harry Kane transferi boʻyicha olib borilayotgan muzokaralarni rasman toʻxtatdi. Kataloniyaliklar uzoq vaqt davomida angliyalik toʻpurarni Robert Lewandowski oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrib chiqayotgan edi, biroq bir qator jiddiy omillar ushbu kelishuvning amalga oshmasligiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri xabariga koʻra, Barselona sport direktori Deco ayni damda jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa variantlarga e’tibor qaratishga qaror qilgan. Robert Lewandowski ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirish klub uchun ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda, biroq Harry Kane varianti endilikda kun tartibidan butunlay olib tashlandi.
Nega transfer amalga oshmadi?Transferning toʻxtatilishiga birinchi navbatda futbolchining oʻz pozitsiyasi sabab boʻlgan. Harry Kane Barselona rahbariyatiga Germaniyadagi hayotidan toʻlaqonli mamnun ekanligini va Allianz Arena’ni tark etish niyati yoʻqligini ma’lum qilgan. 32 yoshli hujumchi Bavariya bilan shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralar olib borishga tayyorlanmoqda.
Shuningdek, Bavariya rahbariyati ham oʻz yulduzini sotish niyatida emas. Toʻrt yil avval Robert Lewandowski Kataloniyaga oʻtish uchun klub bilan ziddiyatga borgan boʻlsa, Harry Kane bunday yoʻl tutmoqchi emas. 2025-26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, rekord oʻrnatgan hujumchi Myunxen klubi loyihasining markaziy qismi boʻlib qoladi.
Yangi nishon — Julian AlvarezEndilikda Barselona bor e’tiborini Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezga qaratgan. Argentinalik futbolchini qoʻlga kiritish oson kechmaydi, chunki Madrid klubi oʻzining toʻpurarini ichki chempionatdagi asosiy raqibiga sotishni istamayapti. Shunga qaramay, Deco jahon chempioni uchun soʻnggi hal qiluvchi hujumni amalga oshirishni rejalashtirmoqda.
Agar Julian Alvarez transferi ham amalga oshmasa, Barselona moliyaviy barqarorlikni saqlash maqsadida ichki resurslardan foydalanadi. Murabbiylar shtabi yangi hujumchi sotib olmasdan, mavjud futbolchilarning ampluasini oʻzgartirish orqali muammoni hal qilmoqchi. Bunda quyidagi futbolchilar markaziy hujumchi yoki "yolgʻonchi toʻqqizlik" vazifasini bajarishi mumkin:
- Dani Olmo
- Ferran Torres
- Lamine Yamal
…