Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldi

·18·Texno
Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldi

Energetika olamida uzoq kutilgan ulkan qadam tashlandi: AQSHning Realta Fusion startapi termoyadro reaksiyasi natijasida hosil boʻlgan energiyani anʼanaviy issiqlik bosqichisiz, toʻgʻridan-toʻgʻri elektr tokiga aylantirishga muvaffaq boʻldi. Bu texnologiya kelajakda elektr energiyasi ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirishi va energiya inqiroziga barham berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Viskonsin shtatida joylashgan ushbu kompaniya 19-iyun kuni oʻtkazilgan tajriba davomida WHAM deb nomlangan qurilma yordamida plazmadan olingan energiya bilan bir nechta lampochkani yoqishga erishdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Realta Fusion bunday natijani ochiq namoyish etgan dunyodagi birinchi xususiy kompaniya boʻldi. Bu yutuq termoyadroviy sintez nafaqat issiqlik, balki bevosita elektr manbai boʻla olishini isbotladi.

Turbinalardan voz kechish va yuqori samaradorlik

Hozirgi vaqtda barcha atom va issiqlik elektr stansiyalari bir xil prinsipda ishlaydi: yoqilgʻi suvni isitadi, hosil boʻlgan bugʻ turbinani aylantiradi va generator tok ishlab chiqaradi. Biroq, bu jarayonda energiyaning katta qismi isrof boʻladi. Masalan, zamonaviy atom stansiyalarining samaradorligi bor-yoʻgʻi 33 foiz atrofida. Realta Fusion taklif qilayotgan usulda esa bu koʻrsatkich 90 foizga yetishi mumkin.

Kompaniya asoschisi Kieran Furlongning tushuntirishicha, ular termoyadro reaksiyasi natijasida hosil boʻladigan zaryadlangan geliy yadrolari (alfa-zarralar) energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri tutib olishadi. Bu jarayon "elektr charxpalagi" kabi ishlaydi: olingan tokning bir qismi reaktordagi plazmani isitish uchun qayta yoʻnaltiriladi, qolgani esa isteʼmolchilarga uzatiladi.

Tijoriy istiqbollar va kelajak rejalari

Termoyadroviy energetika sohasidagi asosiy muammo — reaksiyani ushlab turish uchun sarflanadigan energiya ishlab chiqariladigan energiyadan koʻp boʻlishidir. Realta Fusion kompaniyasi qoʻllayotgan toʻgʻridan-toʻgʻri konvertatsiya usuli ushbu toʻsiqni yengib oʻtishga yordam beradi. Hisob-kitoblarga koʻra, ushbu texnologiya tijoriy stansiyalarning umumiy quvvatini 20-30 foizga oshirish imkonini beradi.

Shuni taʼkidlash joizki, bu yoʻnalishda faqat Realta Fusion ishlayotgani yoʻq. Sam Altman tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Helion startapi ham oʻz reaktorlarida toʻgʻridan-toʻgʻri energiya olishni rejalashtirgan, biroq ular hali oʻz natijalarini ommaga namoyish etgani yoʻq. Bu esa Realta Fusion kompaniyasini poygada yetakchiga aylantirmoqda.

Oʻzbekiston kabi energiya resurslariga ehtiyoji ortib borayotgan davlatlar uchun bunday texnologiyalar kelajakda strategik ahamiyat kasb etishi mumkin. Agar termoyadroviy sintez tijoriy bosqichga chiqsa, u ekologik toza, cheksiz va xavfsiz energiya manbaiga aylanadi. Hozircha esa olimlar laboratoriya sharoitidagi muvaffaqiyatni sanoat miqyosiga olib chiqish ustida ishlamoqda.

Realta FusionTermoyadroEnergetikaTexnologiyaWHAM
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiKecha, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi