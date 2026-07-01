Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdi

·19·Texno
Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Google kompaniyasi oʻzining tasvir va video yaratishga ixtisoslashgan Nano Banana 2 Lite modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi versiya avvalgi avlodlarga qaraganda sezilarli darajada tezroq ishlashi va arzonligi bilan ajralib turadi. Bu qadam texnologiya gigantining vizual kontent yaratish bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya bergan maʼlumotlarga koʻra, Nano Banana 2 Lite modeli past kechikish vaqti bilan ishlaydi va bitta tasvirni yaratish uchun bor-yoʻgʻi toʻrt soniya sarflaydi. Bu xususiyat katta hajmdagi vizual materiallar bilan ishlaydigan mutaxassislar va dizaynerlar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, modelning narxi ham foydalanuvchilar uchun juda jozibador qilib belgilangan: 1000 ta tasvir yaratish uchun atigi 0,034 dollar toʻlanadi.

Tezlik va samaradorlik uygʻunligi

Yangi model oʻtgan yilgi Gemini 3.1 Flash asosidagi Nano Banana hamda joriy yilning fevralida chiqarilgan Nano Banana 2 versiyalarining davomchisi hisoblanadi. Agar Nano Banana 2 modeli "universal ishchi kuchi" sifatida taʼriflangan boʻlsa, Lite versiyasi yuqori tezlik va katta hajmdagi ish oqimini taʼminlash uchun optimallashtirilgan. Shu bilan birga, Google murakkab vazifalar uchun moʻljallangan qimmatroq Nano Banana Pro modelini ham taklif etishda davom etmoqda.

Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontentga nisbatan isteʼmolchilarning eʼtirozlariga qaramay, yirik texnologik korporatsiyalar ushbu sohaga milliardlab dollar sarmoya kiritishda davom etmoqda. Google oʻz modellarini asosan reklama sohasida yordam beruvchi qulay vositalar sifatida targʻib qilmoqda. Biroq, sunʼiy intellektning Gollivud kino sanoati bilan yaqinlashishi ijodkorlar hamjamiyatida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.

Xususan, Google kompaniyasining mashhur A24 kinostudiyasi bilan imzolagan 75 million dollarlik shartnomasi muxlislar va kino ijodkorlari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Shunga qaramay, Nano Banana 2 Lite allaqachon Google AI Studio, Gemini API va Gemini Enterprise Agent Platform orqali foydalanishga topshirildi. Kompaniya eski Nano Banana modelini endilikda "meros" (legacy) deb atamoqda va uni yangi versiyaga almashtirishni tavsiya qilmoqda.

Video kontent yaratishda yangi imkoniyatlar

Yangi model bilan bir qatorda, Google Gemini Omni Flash modelini ham keng ommaga taqdim etdi. Ushbu tizim video kontent yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlib, har bir soniyalik video chiqishi uchun 0,10 dollar miqdorida haq olinadi. Shuningdek, kompaniya Omni Product Studio nomli yangi demo ilovasini ham namoyish etdi. U statik tasvirlarni "kinematografik elektron tijorat videolari"ga aylantirish imkoniyatiga ega.

Google oʻz blogida taʼkidlashicha, generativ media bilan ishlash doimiy ijodiy izlanishni talab qiladi. Yangi modellar yordamida dasturchilar tasvir yaratishdan tortib, videoni tahrirlashgacha boʻlgan toʻliq multimedia tajribasini yaratishlari mumkin boʻladi. Bu esa Oʻzbekistondagi raqamli marketing va kontent yaratish sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun ham yangi, arzon va tezkor texnologik imkoniyatlar eshigini ochadi.

GoogleSunʼiy IntellektNano BananaGeminiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiKecha, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi