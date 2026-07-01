Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Google kompaniyasi oʻzining tasvir va video yaratishga ixtisoslashgan Nano Banana 2 Lite modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangi versiya avvalgi avlodlarga qaraganda sezilarli darajada tezroq ishlashi va arzonligi bilan ajralib turadi. Bu qadam texnologiya gigantining vizual kontent yaratish bozoridagi oʻrnini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya bergan maʼlumotlarga koʻra, Nano Banana 2 Lite modeli past kechikish vaqti bilan ishlaydi va bitta tasvirni yaratish uchun bor-yoʻgʻi toʻrt soniya sarflaydi. Bu xususiyat katta hajmdagi vizual materiallar bilan ishlaydigan mutaxassislar va dizaynerlar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda. Ixbt.com nashri xabariga koʻra, modelning narxi ham foydalanuvchilar uchun juda jozibador qilib belgilangan: 1000 ta tasvir yaratish uchun atigi 0,034 dollar toʻlanadi.
Tezlik va samaradorlik uygʻunligiYangi model oʻtgan yilgi Gemini 3.1 Flash asosidagi Nano Banana hamda joriy yilning fevralida chiqarilgan Nano Banana 2 versiyalarining davomchisi hisoblanadi. Agar Nano Banana 2 modeli "universal ishchi kuchi" sifatida taʼriflangan boʻlsa, Lite versiyasi yuqori tezlik va katta hajmdagi ish oqimini taʼminlash uchun optimallashtirilgan. Shu bilan birga, Google murakkab vazifalar uchun moʻljallangan qimmatroq Nano Banana Pro modelini ham taklif etishda davom etmoqda.
Sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan kontentga nisbatan isteʼmolchilarning eʼtirozlariga qaramay, yirik texnologik korporatsiyalar ushbu sohaga milliardlab dollar sarmoya kiritishda davom etmoqda. Google oʻz modellarini asosan reklama sohasida yordam beruvchi qulay vositalar sifatida targʻib qilmoqda. Biroq, sunʼiy intellektning Gollivud kino sanoati bilan yaqinlashishi ijodkorlar hamjamiyatida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.
Xususan, Google kompaniyasining mashhur A24 kinostudiyasi bilan imzolagan 75 million dollarlik shartnomasi muxlislar va kino ijodkorlari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Shunga qaramay, Nano Banana 2 Lite allaqachon Google AI Studio, Gemini API va Gemini Enterprise Agent Platform orqali foydalanishga topshirildi. Kompaniya eski Nano Banana modelini endilikda "meros" (legacy) deb atamoqda va uni yangi versiyaga almashtirishni tavsiya qilmoqda.
Video kontent yaratishda yangi imkoniyatlarYangi model bilan bir qatorda, Google Gemini Omni Flash modelini ham keng ommaga taqdim etdi. Ushbu tizim video kontent yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlib, har bir soniyalik video chiqishi uchun 0,10 dollar miqdorida haq olinadi. Shuningdek, kompaniya Omni Product Studio nomli yangi demo ilovasini ham namoyish etdi. U statik tasvirlarni "kinematografik elektron tijorat videolari"ga aylantirish imkoniyatiga ega.
Google oʻz blogida taʼkidlashicha, generativ media bilan ishlash doimiy ijodiy izlanishni talab qiladi. Yangi modellar yordamida dasturchilar tasvir yaratishdan tortib, videoni tahrirlashgacha boʻlgan toʻliq multimedia tajribasini yaratishlari mumkin boʻladi. Bu esa Oʻzbekistondagi raqamli marketing va kontent yaratish sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun ham yangi, arzon va tezkor texnologik imkoniyatlar eshigini ochadi.
…