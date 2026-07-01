Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizayn
Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan X5 krossoverining beshinchi avlodini rasman namoyish etdi. Ushbu yangilanish model tarixidagi eng tub burilishlardan biri boʻldi, chunki avtomobil nafaqat butunlay yangi dizayn falsafasiga oʻtdi, balki oʻz tarixida ilk bor toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modifikatsiyaga ega boʻldi. Yangi BMW X5 brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse uslubida yaratilgan boʻlib, u texnologik jihatdan oʻzidan oldingi modellardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi avvalroq taqdim etilgan iX3 modelini eslatib yuboradi. Old qismda ingichka LED optika va yangi uslubdagi qoʻshaloq "X" shaklidagi chiroqlar diqqatni tortadi. Qizigʻi shundaki, haydovchilar kunduzgi chiroqlarni sariq rangga oʻzgartirishlari mumkin — bu klassik BMW M modellariga oʻziga xos hurmat belgisidir. Shuningdek, anʼanaviy eshik tutqichlaridan voz kechilib, ularning oʻrniga kuzov ustunlariga oʻrnatilgan ixcham metall elementlar va tugmalar joriy etilgan.
Texnologik inqilob va interyerAvtomobil saloni ham tubdan qayta ishlangan. Markaziy qismda 17,9 dyuymli ulkan displey joylashgan boʻlsa, old oynaning pastki qismida Panoramic iDrive deb nomlangan panoramali ekran oʻrin olgan. Sunʼiy intellekt yordamchisi nafaqat avtomobil funksiyalarini boshqaradi, balki haydovchining turli savollariga javob berish qobiliyatiga ham ega. Pardozlashda tabiiy slanets, shisha elementlar va Alcantara materiallaridan foydalanilgani interyerga yuqori darajadagi hashamat bagʻishlagan.
Eng katta oʻzgarishlardan biri — X5 modelining tashrif qogʻoziga aylangan ikki seksiyali yukxona eshigidan voz kechilganidir. Muhandislar buni aerodinamikani yaxshilash va mijozlarning istaklari bilan izohlashmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi krossover uzunligi 5,5 santimetrga oshgan, biroq vazni ham sezilarli darajada ortgan. Xususan, toʻliq elektr versiyadagi iX5 ning ogʻirligi deyarli 2900 kg ni tashkil etadi.
Dvigatellar va elektr quvvatiYangi BMW X5 modernizatsiya qilingan CLAR platformasida qurilgan boʻlib, u besh xil turdagi kuch qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Dvigatellar qatori quyidagicha shakllangan:
- X5 40 xDrive: 400 ot kuchiga ega 3 litrli turbo dvigatel va "yumshoq" gibrid tizimi.
- X5 50e (Gibrid): 489 ot kuchi va faqat elektrda 71 km masofa bosish imkoniyati.
- X5 M60e: 612 ot kuchiga ega yuqori quvvatli gibrid.
- iX5 60 xDrive: 578 ot kuchiga ega toʻliq elektr versiya.
- iX5 Hydrogen: 2028-yilda chiqishi kutilayotgan vodorodli model.
Oʻzbekiston bozorida BMW X5 har doim premium krossoverlar segmentida yetakchi oʻrinlarni egallab kelgan. Yangi avlodning, ayniqsa uzoq masofa bosuvchi elektr versiyasining paydo boʻlishi, mamlakatimizda rivojlanib borayotgan elektromobillar infratuzilmasi sharoitida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Yangi modelning sotuvga chiqish sanalari va narxlari yaqin oylarda eʼlon qilinadi.
…