Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizayn

·17·Avto
Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizayn

Germaniyaning BMW konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan X5 krossoverining beshinchi avlodini rasman namoyish etdi. Ushbu yangilanish model tarixidagi eng tub burilishlardan biri boʻldi, chunki avtomobil nafaqat butunlay yangi dizayn falsafasiga oʻtdi, balki oʻz tarixida ilk bor toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi modifikatsiyaga ega boʻldi. Yangi BMW X5 brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse uslubida yaratilgan boʻlib, u texnologik jihatdan oʻzidan oldingi modellardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi avvalroq taqdim etilgan iX3 modelini eslatib yuboradi. Old qismda ingichka LED optika va yangi uslubdagi qoʻshaloq "X" shaklidagi chiroqlar diqqatni tortadi. Qizigʻi shundaki, haydovchilar kunduzgi chiroqlarni sariq rangga oʻzgartirishlari mumkin — bu klassik BMW M modellariga oʻziga xos hurmat belgisidir. Shuningdek, anʼanaviy eshik tutqichlaridan voz kechilib, ularning oʻrniga kuzov ustunlariga oʻrnatilgan ixcham metall elementlar va tugmalar joriy etilgan.

Texnologik inqilob va interyer

Avtomobil saloni ham tubdan qayta ishlangan. Markaziy qismda 17,9 dyuymli ulkan displey joylashgan boʻlsa, old oynaning pastki qismida Panoramic iDrive deb nomlangan panoramali ekran oʻrin olgan. Sunʼiy intellekt yordamchisi nafaqat avtomobil funksiyalarini boshqaradi, balki haydovchining turli savollariga javob berish qobiliyatiga ham ega. Pardozlashda tabiiy slanets, shisha elementlar va Alcantara materiallaridan foydalanilgani interyerga yuqori darajadagi hashamat bagʻishlagan.

Eng katta oʻzgarishlardan biri — X5 modelining tashrif qogʻoziga aylangan ikki seksiyali yukxona eshigidan voz kechilganidir. Muhandislar buni aerodinamikani yaxshilash va mijozlarning istaklari bilan izohlashmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi krossover uzunligi 5,5 santimetrga oshgan, biroq vazni ham sezilarli darajada ortgan. Xususan, toʻliq elektr versiyadagi iX5 ning ogʻirligi deyarli 2900 kg ni tashkil etadi.

Dvigatellar va elektr quvvati

Yangi BMW X5 modernizatsiya qilingan CLAR platformasida qurilgan boʻlib, u besh xil turdagi kuch qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Dvigatellar qatori quyidagicha shakllangan:

  • X5 40 xDrive: 400 ot kuchiga ega 3 litrli turbo dvigatel va "yumshoq" gibrid tizimi.
  • X5 50e (Gibrid): 489 ot kuchi va faqat elektrda 71 km masofa bosish imkoniyati.
  • X5 M60e: 612 ot kuchiga ega yuqori quvvatli gibrid.
  • iX5 60 xDrive: 578 ot kuchiga ega toʻliq elektr versiya.
  • iX5 Hydrogen: 2028-yilda chiqishi kutilayotgan vodorodli model.
Taqdimotning asosiy yulduzi boʻlgan elektr iX5 modeli 141 kW/soat sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Oltinchi avlod silindrsimon yacheykalaridan foydalanilgani sababli, avtomobil bir quvvatlanishda 845 km gacha (WLTP sikli boʻyicha) masofa bosa oladi. 800 voltli arxitektura evaziga 460 kW quvvatli stansiyalarda batareyani 10 foizdan 80 foizgacha atigi 22 minutda toʻldirish mumkin.

Oʻzbekiston bozorida BMW X5 har doim premium krossoverlar segmentida yetakchi oʻrinlarni egallab kelgan. Yangi avlodning, ayniqsa uzoq masofa bosuvchi elektr versiyasining paydo boʻlishi, mamlakatimizda rivojlanib borayotgan elektromobillar infratuzilmasi sharoitida katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Yangi modelning sotuvga chiqish sanalari va narxlari yaqin oylarda eʼlon qilinadi.

BMWX5ElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiKecha, 21:30Fiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaFiat afsonaviy Multipla modelini ixcham elektromobil koʻrinishida qaytarmoqdaKecha, 19:56Elektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaElektromobillarga oʻtish davri: Flot menejerlari orasida ruhiy toliqish holatlari koʻpaymoqdaKecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi