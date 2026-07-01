Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindi

·0·Sport
Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindi

2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Fransiya va Shvetsiya milliy jamoalari o‘rtasidagi muhim uchrashuv boshlanish arafasida.

Nyu-York/Nyu-Jersi stadionida o‘tkaziladigan bellashuv Toshkent vaqti bilan 1 iyul kuni soat 02:00 da start oladi. G‘olib jamoa nimchorak finalda Paragvayga qarshi maydonga tushadi.

Fransiya yulduzli hujum chizig‘ini maydonga tushiradi

Fransiya bosh murabbiyi muhim pley-off bahsi uchun deyarli barcha yetakchi futbolchilarini asosiy tarkibga kiritdi.

Jamoa hujumida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise va Bredli Barkolya harakat qiladi. Markaziy himoyada Vilyam Saliba va Dayo Upamekano juftligi o‘rin olgan.

«Uch ranglilar» mazkur mundialdagi asosiy favoritlardan biri sifatida baholanmoqda. Fransiyaning kuchli tomoni — yuqori tezlik, individual mahorat va hujumdagi katta tanlov imkoniyati.

Shvetsiya Isak va Gyokereshga ishonch bildirdi

Shvetsiya terma jamoasi ham hujumkor tarkib bilan maydonga tushadi. Skandinaviyaliklarning oldingi chizig‘ida Aleksandr Isak va Viktor Gyokeresh harakat qiladi.

Antoni Elanga qanotdagi tezligi bilan raqib himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin. Yarim himoyada esa Lukas Bergvall va Yasin Ayari jamoa o‘yinini boshqarishga harakat qiladi.

Shvetsiya uchun bu bahs juda murakkab sinov bo‘ladi. Biroq jamoaning tezkor qarshi hujumlari va kuchli forvardlari Fransiya himoyasi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

JCH-2026. 1/16 final

Fransiya — Shvetsiya

Boshlanish vaqti: 02:00, Toshkent vaqti.

Fransiya: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Din, Chuameni, Rabio, Barkolya, Dembele, Olise, Mbappe.

Shvetsiya: Setterstryom, Lagerbilke, Lindelyof, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.

Fransiya tarkib va individual mahorat bo‘yicha favorit hisoblanadi. Ammo pley-offda bitta xato ham jamoaning mundialdagi ishtirokini yakunlab qo‘yishi mumkin. Shu sabab muxlislarni keskin va hujumlarga boy uchrashuv kutib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiErling Xoland Norvegiyani JCh-2026 pley-off bosqichiga olib chiqdiBugun, 00:20JCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. Norvegiya Kot-d'Ivuarni mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 00:09UEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiUEFA Angliya klublarini jarimaga tortdi: Chelsi va Nyukasl moliyaviy qoidalarni buzdiKecha, 23:55Shomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiShomurodovning goli JCH-2026 guruh bosqichida "eng chiroyli" deb topildiKecha, 23:55Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiKecha, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiKecha, 23:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi