Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindi
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichi doirasida Fransiya va Shvetsiya milliy jamoalari o‘rtasidagi muhim uchrashuv boshlanish arafasida.
Nyu-York/Nyu-Jersi stadionida o‘tkaziladigan bellashuv Toshkent vaqti bilan 1 iyul kuni soat 02:00 da start oladi. G‘olib jamoa nimchorak finalda Paragvayga qarshi maydonga tushadi.
Fransiya yulduzli hujum chizig‘ini maydonga tushiradi
Fransiya bosh murabbiyi muhim pley-off bahsi uchun deyarli barcha yetakchi futbolchilarini asosiy tarkibga kiritdi.
Jamoa hujumida Kilian Mbappe, Usmon Dembele, Maykl Olise va Bredli Barkolya harakat qiladi. Markaziy himoyada Vilyam Saliba va Dayo Upamekano juftligi o‘rin olgan.
«Uch ranglilar» mazkur mundialdagi asosiy favoritlardan biri sifatida baholanmoqda. Fransiyaning kuchli tomoni — yuqori tezlik, individual mahorat va hujumdagi katta tanlov imkoniyati.
Shvetsiya Isak va Gyokereshga ishonch bildirdi
Shvetsiya terma jamoasi ham hujumkor tarkib bilan maydonga tushadi. Skandinaviyaliklarning oldingi chizig‘ida Aleksandr Isak va Viktor Gyokeresh harakat qiladi.
Antoni Elanga qanotdagi tezligi bilan raqib himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin. Yarim himoyada esa Lukas Bergvall va Yasin Ayari jamoa o‘yinini boshqarishga harakat qiladi.
Shvetsiya uchun bu bahs juda murakkab sinov bo‘ladi. Biroq jamoaning tezkor qarshi hujumlari va kuchli forvardlari Fransiya himoyasi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
JCH-2026. 1/16 final
Fransiya — Shvetsiya
Boshlanish vaqti: 02:00, Toshkent vaqti.
Fransiya: Menyan, Kunde, Upamekano, Saliba, Din, Chuameni, Rabio, Barkolya, Dembele, Olise, Mbappe.
Shvetsiya: Setterstryom, Lagerbilke, Lindelyof, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Straud, Bergvall, Elanga, Gyokeresh, Isak.
Fransiya tarkib va individual mahorat bo‘yicha favorit hisoblanadi. Ammo pley-offda bitta xato ham jamoaning mundialdagi ishtirokini yakunlab qo‘yishi mumkin. Shu sabab muxlislarni keskin va hujumlarga boy uchrashuv kutib turibdi.
…