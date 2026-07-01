PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqin
Yaponiyaning Sony korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi avlod oʻyin konsoli — PlayStation 6 foydalanuvchilar uchun kutilmagan moliyaviy sinovga aylanishi mumkin. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning butlovchi qismlari narxi keskin oshib ketgan boʻlib, bu konsolning yakuniy sotuv narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Kepler_L2 maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar berishicha, PlayStation 6 uchun zarur boʻlgan komponentlarning umumiy qiymati soʻnggi vaqt ichida qariyb 200 dollarga qimmatlashgan. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, faqatgina apparat qismining oʻzi Sony kompaniyasiga deyarli 1000 dollarga tushmoqda. Bu koʻrsatkich PlayStation 5 va hatto yaqinda taqdim etilgan PS5 Pro modelining narxidan ham sezilarli darajada yuqoridir.
Sony strategiyasidagi oʻzgarishlarOdatda oʻyin konsollari bozorida ishlab chiqaruvchilar yangi avlod qurilmalarini boshida zarariga sotishadi va asosiy foydani oʻyinlar hamda obunalar orqali chiqarib olishadi. Biroq, Sony rahbariyati bu safar bunday riskka bormaslikka qaror qilgan koʻrinadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular uskunani katta zarar bilan sotish niyatida emaslar.
Kompaniya allaqachon Yaponiya tashqarisidagi bozorlarda narxlarni biroz oshirishni boshlagan. Tahlilchilarning fikricha, butlovchi qismlar narxi oʻsishda davom etsa, PlayStation 6 bozorda oʻzidan oldingi modellarga qaraganda ancha qimmat premium mahsulot sifatida paydo boʻladi. Bu esa oʻyin ixlosmandlari uchun yangi texnologiyalarga oʻtish jarayonini biroz qiyinlashtirishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda PlayStation konsollari rasmiy va norasmiy dilerlar orqali keng sotiladi. Agar global narx 1000 dollar atrofida boʻlsa, bojxona toʻlovlari va logistika xarajatlarini hisobga olgan holda, mahalliy doʻkonlarda PlayStation 6 narxi ancha baland boʻlishini taxmin qilish qiyin emas.
Texnologik murakkablik va tannarxKomponentlar narxining oshishi bir necha omillar bilan bogʻliq:
- Yarimoʻtkazgichlar va protsessorlar ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi;
- AMD tomonidan yetkazib beriladigan yangi avlod grafik chiplarining murakkabligi;
- Logistika va global inflyatsiya taʼsiri.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Kepler_L2 insayderi avval ham AMD protsessorlari va PS5 Slim modelining texnik xususiyatlari haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan edi. Shu sababli, uning PlayStation 6 tannarxi haqidagi prognozlari ekspertlar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.
…