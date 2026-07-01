PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqin

·26·Texno
PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqin

Yaponiyaning Sony korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi avlod oʻyin konsoliPlayStation 6 foydalanuvchilar uchun kutilmagan moliyaviy sinovga aylanishi mumkin. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning butlovchi qismlari narxi keskin oshib ketgan boʻlib, bu konsolning yakuniy sotuv narxiga bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Kepler_L2 maʼlumotlariga tayanib ixbt.com xabar berishicha, PlayStation 6 uchun zarur boʻlgan komponentlarning umumiy qiymati soʻnggi vaqt ichida qariyb 200 dollarga qimmatlashgan. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, faqatgina apparat qismining oʻzi Sony kompaniyasiga deyarli 1000 dollarga tushmoqda. Bu koʻrsatkich PlayStation 5 va hatto yaqinda taqdim etilgan PS5 Pro modelining narxidan ham sezilarli darajada yuqoridir.

Sony strategiyasidagi oʻzgarishlar

Odatda oʻyin konsollari bozorida ishlab chiqaruvchilar yangi avlod qurilmalarini boshida zarariga sotishadi va asosiy foydani oʻyinlar hamda obunalar orqali chiqarib olishadi. Biroq, Sony rahbariyati bu safar bunday riskka bormaslikka qaror qilgan koʻrinadi. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ular uskunani katta zarar bilan sotish niyatida emaslar.

Kompaniya allaqachon Yaponiya tashqarisidagi bozorlarda narxlarni biroz oshirishni boshlagan. Tahlilchilarning fikricha, butlovchi qismlar narxi oʻsishda davom etsa, PlayStation 6 bozorda oʻzidan oldingi modellarga qaraganda ancha qimmat premium mahsulot sifatida paydo boʻladi. Bu esa oʻyin ixlosmandlari uchun yangi texnologiyalarga oʻtish jarayonini biroz qiyinlashtirishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda PlayStation konsollari rasmiy va norasmiy dilerlar orqali keng sotiladi. Agar global narx 1000 dollar atrofida boʻlsa, bojxona toʻlovlari va logistika xarajatlarini hisobga olgan holda, mahalliy doʻkonlarda PlayStation 6 narxi ancha baland boʻlishini taxmin qilish qiyin emas.

Texnologik murakkablik va tannarx

Komponentlar narxining oshishi bir necha omillar bilan bogʻliq:

  • Yarimoʻtkazgichlar va protsessorlar ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi;
  • AMD tomonidan yetkazib beriladigan yangi avlod grafik chiplarining murakkabligi;
  • Logistika va global inflyatsiya taʼsiri.
Sony hozirda bozordagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda va oʻz narx siyosatini tahlil qilmoqda. Kompaniya uchun eng muhimi — isteʼmolchilarga taklif etilayotgan texnologik imkoniyatlar va yangi oʻyin tajribasi ushbu yuqori narxga loyiq ekanini tushuntira olishdir. Shunga qaramay, PS5 savdolari reja boʻyicha ketayotgani kompaniyaga narxlarni oshirishda maʼlum bir ishonch bagʻishlamoqda.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, Kepler_L2 insayderi avval ham AMD protsessorlari va PS5 Slim modelining texnik xususiyatlari haqida aniq maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan edi. Shu sababli, uning PlayStation 6 tannarxi haqidagi prognozlari ekspertlar tomonidan jiddiy qabul qilinmoqda.

SonyPlayStation 6TexnologiyaOʻyin KonsoliNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23Energetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiEnergetikada inqilob: Realta Fusion termoyadro reaksiyasidan toʻgʻridan-toʻgʻri tok oldiBugun, 00:22BlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiBlackBerry uslubidagi yangi smartfon: Clicks Communicator oʻz imkoniyatlarini namoyish etdiKecha, 23:59Turkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiTurkiyaning ilk atom elektr stansiyasi: Akkuyu loyihasining ishga tushish muddati maʼlum boʻldiKecha, 23:58NVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiNVIDIA raqobatchisi Etched 5 milliard dollarlik kompaniyaga aylandiKecha, 23:25Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: AI agentlar yanada arzonlashdiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi