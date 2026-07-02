Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdi
Turkmaniston terma jamoasi, “Axal” va Litvaning “Daynava” klublari sobiq bosh murabbiyi, hozirda “Arkadag” jamoasini boshqarayotgan taniqli mutaxassis Mergen Orazov O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 turniridagi tarixiy debyuti hamda Osiyo jamoalarining umumiy saviyasi haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Mutaxassisning tahliliy mulohazalarini Eurasia Football nashri e’lon qildi.
«O‘zbekistonning muvaffaqiyati barchamizga umid berdi»
Turkmanistonlik mutaxassis qo‘shni davlatning jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olganini yuqori baholab, bu natija butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi:
«Avvalo, O‘zbekiston milliy terma jamoasini tabriklamoqchiman. Shunday darajaga chiqishning o‘ziyoq mamlakatda katta ishlar amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. O‘zbekiston terma jamoasining muvaffaqiyati barchamizga umid berdi – bir kun kelib, bizning mamlakatimiz ham jahon chempionatiga chiqa olishi mumkin. Endi esa O‘zbekiston uchun eng muhimi – bu muvaffaqiyatni yanada mustahkamlash va o‘z oldiga muntazam ravishda jahon chempionatlariga yo‘llanma olish vazifasini qo‘yishdir».
O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 dagi natijalari:
O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor dunyoning eng nufuzli musobaqasida qatnashdi. Garchi Fabio Kannavaro shogirdlari tajriba yetishmasligi sababli guruh bosqichida ochko ololmagan bo‘lishsa-da, bu ishtirok kelajak uchun ulkan poydevor vazifasini o‘taydi.
Tur
Raqib terma jamoasi
Bosh murabbiy
O‘yin hisobi
Natija
1-tur
Kolumbiya
Fabio Kannavaro
1:3
Mag‘lubiyat
2-tur
Portugaliya
Fabio Kannavaro
0:5
Mag‘lubiyat
3-tur
Kongo DR
Fabio Kannavaro
1:3
Mag‘lubiyat
Yakun
To‘plar nisbati: 2–11
C guruhi
0 ochko
Guruh bosqichidan chiqdi
Osiyo futboli grandlar bilan qanday raqobatlashishi kerak?
Osiyo vakillarining mundialdagi umumiy ishtiroki haqida gapirar ekan, Orazov ularning o‘yinini muvaffaqiyatsizlikka yo‘ymadi. Uning fikricha, bunday yuqori saviyada ko‘p narsani mayda detallar — o‘yin shiddati, bosim ostida konsentratsiyani yo‘qotmaslik va vaziyatlardan foydalanish sifati hal qiladi.
Mutaxassis Osiyo futboli dunyo yetakchilari bilan muntazam raqobat qila olishi uchun 3 ta asosiy omilni sanab o‘tdi:
Ichki chempionatlar saviyasini oshirish: Mahalliy ligalarda raqobat va o‘yin tezligini tubdan kuchaytirish.
Top-o‘yinlar amaliyoti: Eng yuqori darajadagi xalqaro uchrashuvlarda va kuchli raqiblarga qarshi muntazam maydonga tushish.
Yevropaga transferlar: Yevropaning kuchli chempionatlarida (Top-5 ligalarda) to‘p surayotgan osiyolik futbolchilar sonini keskin ko‘paytirish.
Orazovning qo‘shimcha qilishicha, JCH-2026 ning ayrim uchrashuvlarida Osiyo terma jamoalariga faqatgina biroz omad yetishmadi, biroq umumiy rivojlanish tendensiyasi to‘g‘ri yo‘nalishda ketmoqda.
…