Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdi

·0·Sport
Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdi

Turkmaniston terma jamoasi, “Axal” va Litvaning “Daynava” klublari sobiq bosh murabbiyi, hozirda “Arkadag” jamoasini boshqarayotgan taniqli mutaxassis Mergen Orazov O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 turniridagi tarixiy debyuti hamda Osiyo jamoalarining umumiy saviyasi haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Mutaxassisning tahliliy mulohazalarini Eurasia Football nashri e’lon qildi.

«O‘zbekistonning muvaffaqiyati barchamizga umid berdi»

Turkmanistonlik mutaxassis qo‘shni davlatning jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olganini yuqori baholab, bu natija butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi:

«Avvalo, O‘zbekiston milliy terma jamoasini tabriklamoqchiman. Shunday darajaga chiqishning o‘ziyoq mamlakatda katta ishlar amalga oshirilayotganini ko‘rsatadi. O‘zbekiston terma jamoasining muvaffaqiyati barchamizga umid berdi – bir kun kelib, bizning mamlakatimiz ham jahon chempionatiga chiqa olishi mumkin. Endi esa O‘zbekiston uchun eng muhimi – bu muvaffaqiyatni yanada mustahkamlash va o‘z oldiga muntazam ravishda jahon chempionatlariga yo‘llanma olish vazifasini qo‘yishdir».

O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 dagi natijalari:

O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor dunyoning eng nufuzli musobaqasida qatnashdi. Garchi Fabio Kannavaro shogirdlari tajriba yetishmasligi sababli guruh bosqichida ochko ololmagan bo‘lishsa-da, bu ishtirok kelajak uchun ulkan poydevor vazifasini o‘taydi.

Tur

Raqib terma jamoasi

Bosh murabbiy

O‘yin hisobi

Natija

1-tur

Kolumbiya

Fabio Kannavaro

1:3

Mag‘lubiyat

2-tur

Portugaliya

Fabio Kannavaro

0:5

Mag‘lubiyat

3-tur

Kongo DR

Fabio Kannavaro

1:3

Mag‘lubiyat

Yakun

To‘plar nisbati: 2–11

C guruhi

0 ochko

Guruh bosqichidan chiqdi

Osiyo futboli grandlar bilan qanday raqobatlashishi kerak?

Osiyo vakillarining mundialdagi umumiy ishtiroki haqida gapirar ekan, Orazov ularning o‘yinini muvaffaqiyatsizlikka yo‘ymadi. Uning fikricha, bunday yuqori saviyada ko‘p narsani mayda detallar — o‘yin shiddati, bosim ostida konsentratsiyani yo‘qotmaslik va vaziyatlardan foydalanish sifati hal qiladi.

Mutaxassis Osiyo futboli dunyo yetakchilari bilan muntazam raqobat qila olishi uchun 3 ta asosiy omilni sanab o‘tdi:

  • Ichki chempionatlar saviyasini oshirish: Mahalliy ligalarda raqobat va o‘yin tezligini tubdan kuchaytirish.

  • Top-o‘yinlar amaliyoti: Eng yuqori darajadagi xalqaro uchrashuvlarda va kuchli raqiblarga qarshi muntazam maydonga tushish.

  • Yevropaga transferlar: Yevropaning kuchli chempionatlarida (Top-5 ligalarda) to‘p surayotgan osiyolik futbolchilar sonini keskin ko‘paytirish.

Orazovning qo‘shimcha qilishicha, JCH-2026 ning ayrim uchrashuvlarida Osiyo terma jamoalariga faqatgina biroz omad yetishmadi, biroq umumiy rivojlanish tendensiyasi to‘g‘ri yo‘nalishda ketmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirRobert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirBugun, 11:54Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32JCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiJCH-2026. AQSH Bosniya va Hersegovinani mag‘lub etib, 1/8 finalga chiqdiBugun, 10:25Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi