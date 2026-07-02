Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildi

·70·Jamiyat
Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildi

Andijon viloyatining Marhamat tumanida 15 yoshli qiz halok bo‘ldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Marhamat tumani «Ershi» mahallasida yashovchi, 2010 yilda tug‘ilgan M.E. 2026 yil 30 iyun kuni taxminan soat 02:30 larda mahalla hududidan oqib o‘tuvchi Janubiy Farg‘ona kanali ustidagi avtomobil ko‘prigi yaqinida suvga tushib ketgan.

Tezkor qidiruv ishlari davomida voyaga yetmagan qizning jasadi 1 iyul kuni Janubiy Farg‘ona kanalining Farg‘ona viloyati Toshloq tumani hududidan oqib o‘tuvchi qismida aniqlangan.

Hozirgi vaqtda mazkur holat yuzasidan Marhamat tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hodisaning barcha holatlariga huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan huquqiy baho berilishi belgilangan.

AndijonMarkhamat tumanJanubiy Fergan kanalFergana viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaQizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaBugun, 13:47Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Ikki hududda yirik giyohvandlik holati fosh etildi...Bugun, 11:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi