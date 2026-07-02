O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdi

·78·O‘zbekiston
O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdi

O‘zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasida AI-92 markali avtomobil benzini narxi yana keskin oshib, tarixiy eng yuqori darajaga yetdi. Bu haqda Spot nashri birja savdolari ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 29 iyun kuni bo‘lib o‘tgan savdolar yakuniga ko‘ra, AI-92 benzinining bir tonnasi 13,919 million so‘mdan sotilgan. Bu avvalgi savdolarga nisbatan 1,1 foizga yuqori ko‘rsatkich bo‘lib, yangi tarixiy rekord sifatida qayd etildi. Iyun oyi boshidan buyon esa mazkur yoqilg‘i turining narxi 1,473 million so‘mga yoki qariyb 11,8 foizga qimmatlagan.

Narxlarning asosiy o‘sishi iyun oyining birinchi yarmiga to‘g‘ri kelgan. Xususan, 4 iyun kuni bir tonna AI-92 benzini 12,476 million so‘mdan sotilgan bo‘lsa, 8 iyunga kelib bor-yo‘g‘i to‘rt kun ichida uning qiymati 10,5 foizga oshib, 13,788 million so‘mga yetgan. Keyingi ikki hafta davomida benzin narxi 13,7–13,8 million so‘m oralig‘ida saqlanib turgan bo‘lsa, 29 iyun kuni yana ko‘tarilib, avvalgi rekordni ham yangiladi.

Shu bilan bir vaqtda birjada taklif etilayotgan yoqilg‘i hajmi ham qisqargani kuzatildi. Agar 1 iyun kuni savdolarga 3 791 tonna benzin chiqarilgan bo‘lsa, 23 iyunga kelib bu ko‘rsatkich deyarli ikki barobarga kamayib, 1 898 tonnani tashkil etgan. 29 iyun kuni taklif hajmi 3 123,2 tonnagacha tiklanganiga qaramay, bu holat narxlarning pasayishiga ta’sir ko‘rsatmagan.

Spot ma’lumotiga ko‘ra, narxlarning keskin oshishi Rossiyada yoqilg‘i taqchilligi kuzatilayotgan davrga to‘g‘ri kelgan. Bunga Ukraina dronlari hujumlaridan keyin neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta’mirlash ishlari amalga oshirilgani asosiy omillardan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.

O'zbekistonUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiKecha, 15:07O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?Kecha, 13:22Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Kecha, 03:48Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildi30.06, 22:12Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdi30.06, 16:30Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalar30.06, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonlik hojilarning yurtga qaytish sanasi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonlik hojilarning yurtga qaytish sanasi ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi