JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?
2026 yilgi jahon chempionatida 1/16 final bosqichining hal qiluvchi uchrashuvlari davom etmoqda. Bugun va 3 iyulga o‘tar kechasi muxlislarni Ispaniya — Avstriya, Portugaliya — Xorvatiya hamda Shveysariya — Jazoir bahslari kutib turibdi.
Ushbu uchrashuvlardan so‘ng nimchorak final setkasining yana bir nechta bo‘sh o‘rni to‘ldiriladi.
Ispaniya Avstriya sinovidan o‘tadi
Kunning dastlabki qarama-qarshiligida Ispaniya va Avstriya milliy jamoalari to‘qnashadi.
Ispaniya guruh bosqichini peshqadam sifatida yakunlab, pley-offga yo‘l olgan edi. Avstriya esa kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishga harakat qiladi.
Uchrashuv 2 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59da boshlanadi.
Ronaldu va Modrich o‘rtasidagi katta to‘qnashuv
3 iyulga o‘tar kechasi futbol muxlislarini Portugaliya va Xorvatiya o‘rtasidagi prinsipial uchrashuv kutib turibdi.
Krishtianu Ronaldu va Luka Modrich kabi jahon futboli afsonalari ishtirok etadigan bahs soat 04:00da start oladi.
Ushbu uchrashuv g‘olibi nimchorak finalda Ispaniya — Avstriya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Shveysariyaga Jazoir qarshi chiqadi
Kunning yana bir muhim uchrashuvi Shveysariya va Jazoir terma jamoalari o‘rtasida kechadi.
Bahs Toshkent vaqti bilan soat 08:00da boshlanadi. Bu juftlik g‘olibi keyingi bosqichda Kolumbiya — Gana uchrashuvida g‘alaba qozongan jamoaga duch keladi.
Bugungi uchrashuvlar
Uchrashuv
Sana
Boshlanish vaqti
Ispaniya — Avstriya
2 iyul
23:59
Portugaliya — Xorvatiya
3 iyul
04:00
Shveysariya — Jazoir
3 iyul
08:00
Barcha vaqtlar Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.
Nimchorak finalning besh juftligi ma’lum
Ayni paytga kelib JCH-2026 1/8 final bosqichining quyidagi juftliklari shakllandi:
Paragvay — Fransiya;
Kanada — Marokash;
AQSH — Belgiya;
Braziliya — Norvegiya;
Meksika — Angliya.
Qolgan uchta juftlik 1/16 finalning navbatdagi bahslaridan keyin to‘liq aniq bo‘ladi.
Turnir setkasida qanday yo‘l qoldi?
Portugaliya — Xorvatiya va Ispaniya — Avstriya uchrashuvlari g‘oliblari nimchorak finalda o‘zaro to‘qnashadi.
Shuningdek:
Argentina — Kabo-Verde bahsi g‘olibi Avstraliya — Misr juftligi g‘olibi bilan;
Shveysariya — Jazoir bahsi g‘olibi Kolumbiya — Gana juftligi g‘olibi bilan o‘ynaydi.
Shu tariqa, jahon chempionatida har bir uchrashuvning ahamiyati oshib bormoqda. Endi bitta xato ham jamoani musobaqadan chiqarib yuborishi mumkin.
Sizningcha, Ispaniya, Portugaliya va Shveysariya o‘z uchrashuvlarida g‘alaba qozona oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…