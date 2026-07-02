JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?

·41·Sport
JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?

2026 yilgi jahon chempionatida 1/16 final bosqichining hal qiluvchi uchrashuvlari davom etmoqda. Bugun va 3 iyulga o‘tar kechasi muxlislarni Ispaniya — Avstriya, Portugaliya — Xorvatiya hamda Shveysariya — Jazoir bahslari kutib turibdi.

Ushbu uchrashuvlardan so‘ng nimchorak final setkasining yana bir nechta bo‘sh o‘rni to‘ldiriladi.

Ispaniya Avstriya sinovidan o‘tadi

Kunning dastlabki qarama-qarshiligida Ispaniya va Avstriya milliy jamoalari to‘qnashadi.

Ispaniya guruh bosqichini peshqadam sifatida yakunlab, pley-offga yo‘l olgan edi. Avstriya esa kuchli raqibga qarshi sensatsiya qayd etishga harakat qiladi.

Uchrashuv 2 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:59da boshlanadi.

Ronaldu va Modrich o‘rtasidagi katta to‘qnashuv

3 iyulga o‘tar kechasi futbol muxlislarini Portugaliya va Xorvatiya o‘rtasidagi prinsipial uchrashuv kutib turibdi.

Krishtianu Ronaldu va Luka Modrich kabi jahon futboli afsonalari ishtirok etadigan bahs soat 04:00da start oladi.

Ushbu uchrashuv g‘olibi nimchorak finalda Ispaniya — Avstriya juftligi g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Shveysariyaga Jazoir qarshi chiqadi

Kunning yana bir muhim uchrashuvi Shveysariya va Jazoir terma jamoalari o‘rtasida kechadi.

Bahs Toshkent vaqti bilan soat 08:00da boshlanadi. Bu juftlik g‘olibi keyingi bosqichda Kolumbiya — Gana uchrashuvida g‘alaba qozongan jamoaga duch keladi.

Bugungi uchrashuvlar

Uchrashuv

Sana

Boshlanish vaqti

Ispaniya — Avstriya

2 iyul

23:59

Portugaliya — Xorvatiya

3 iyul

04:00

Shveysariya — Jazoir

3 iyul

08:00

Barcha vaqtlar Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.

Nimchorak finalning besh juftligi ma’lum

Ayni paytga kelib JCH-2026 1/8 final bosqichining quyidagi juftliklari shakllandi:

  • Paragvay — Fransiya;

  • Kanada — Marokash;

  • AQSH — Belgiya;

  • Braziliya — Norvegiya;

  • Meksika — Angliya.

Qolgan uchta juftlik 1/16 finalning navbatdagi bahslaridan keyin to‘liq aniq bo‘ladi.

Turnir setkasida qanday yo‘l qoldi?

Portugaliya — Xorvatiya va Ispaniya — Avstriya uchrashuvlari g‘oliblari nimchorak finalda o‘zaro to‘qnashadi.

Shuningdek:

  • Argentina — Kabo-Verde bahsi g‘olibi Avstraliya — Misr juftligi g‘olibi bilan;

  • Shveysariya — Jazoir bahsi g‘olibi Kolumbiya — Gana juftligi g‘olibi bilan o‘ynaydi.

Shu tariqa, jahon chempionatida har bir uchrashuvning ahamiyati oshib bormoqda. Endi bitta xato ham jamoani musobaqadan chiqarib yuborishi mumkin.

Sizningcha, Ispaniya, Portugaliya va Shveysariya o‘z uchrashuvlarida g‘alaba qozona oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

SpaniyaPortugaliyaXroatiyaAlgirShveytsariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)Bugun, 14:09Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?Bugun, 12:56Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Bugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi