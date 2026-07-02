JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?

·55·Sport
JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?

Shimoliy Amerika maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasining 1/16 final (pley-off) bosqichida navbatdagi dramatik o‘yin kuni yakunlandi. Murosasiz kechayotgan bahslar bilan bir qatorda, turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun bo‘layotgan to‘purarlar poygasi ham nihoyatda qizg‘in pallasiga kirdi.

Hozirda dunyoning eng kuchli hujumchilari JCH-2026 to‘purarlik taxti uchun ayovsiz kurash olib borishmoqda.

Yetakchilar dueli: Messi va Mbappe oldinda!

Musobaqaning eng xavfli merganlari ro‘yxatida peshqadamlikni yana ikki megayulduz — Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va fransiyalik forvard Kilian Mbappe bo‘lishib turibdi. Ikki futbolchi hisobida ham 6 tadan urilgan gol mavjud.

Biroq samaradorlik borasida Messi biroz ustunlikka ega: u 6 ta golni atigi 3 ta uchrashuvda raqiblar darvozasiga joylagan bo‘lsa, Mbappe ushbu natijaga erishish uchun maydonda 4 ta o‘yin o‘tkazgan (Messiga nisbatan bir o‘yin ko‘p).

Jahon chempionatining ayni paytdagi eng mahsuldor futbolchilari va ularning ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:

JCH-2026 to‘purarlar jadvali:

Futbolchi nomi

Terma jamoasi

Urilgan gollar soni

O‘tkazgan o‘yinlari

Lionel Messi

Argentina

6 ta

3 ta o‘yin

Kilian Mbappe

Fransiya

6 ta

4 ta o‘yin

Erling Xoland

Norvegiya

5 ta

Harri Keyn

Angliya

5 ta

Vinisius Junior

Braziliya

4 ta

Ismaila Sarr

Senegal

4 ta

Usmon Dembele

Fransiya

4 ta

Musobaqa haqida qisqacha: Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor uchta mamlakat — AQSH, Meksika va Kanada mezbonligida o‘tmoqda. 11 iyunda start olgan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi shu yilning 19 iyul kuni o‘zining hal qiluvchi final bahsi bilan yakunlanadi. Amaldagi jahon chempioni maqomi esa hamon Argentina terma jamoasiga tegishli bo‘lib turibdi.

Lionel MessiKylian MbappéArgentinaFrantsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?Bugun, 13:07Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Bugun, 12:48«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildiBugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi