JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?
Shimoliy Amerika maydonlarida start olgan JCH-2026 musobaqasining 1/16 final (pley-off) bosqichida navbatdagi dramatik o‘yin kuni yakunlandi. Murosasiz kechayotgan bahslar bilan bir qatorda, turnirning "Oltin butsa" sovrini uchun bo‘layotgan to‘purarlar poygasi ham nihoyatda qizg‘in pallasiga kirdi.
Hozirda dunyoning eng kuchli hujumchilari JCH-2026 to‘purarlik taxti uchun ayovsiz kurash olib borishmoqda.
Yetakchilar dueli: Messi va Mbappe oldinda!
Musobaqaning eng xavfli merganlari ro‘yxatida peshqadamlikni yana ikki megayulduz — Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va fransiyalik forvard Kilian Mbappe bo‘lishib turibdi. Ikki futbolchi hisobida ham 6 tadan urilgan gol mavjud.
Biroq samaradorlik borasida Messi biroz ustunlikka ega: u 6 ta golni atigi 3 ta uchrashuvda raqiblar darvozasiga joylagan bo‘lsa, Mbappe ushbu natijaga erishish uchun maydonda 4 ta o‘yin o‘tkazgan (Messiga nisbatan bir o‘yin ko‘p).
Jahon chempionatining ayni paytdagi eng mahsuldor futbolchilari va ularning ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadvalda batafsil tanishishingiz mumkin:
JCH-2026 to‘purarlar jadvali:
Futbolchi nomi
Terma jamoasi
Urilgan gollar soni
O‘tkazgan o‘yinlari
Lionel Messi
Argentina
6 ta
3 ta o‘yin
Kilian Mbappe
Fransiya
6 ta
4 ta o‘yin
Erling Xoland
Norvegiya
5 ta
—
Harri Keyn
Angliya
5 ta
—
Vinisius Junior
Braziliya
4 ta
—
Ismaila Sarr
Senegal
4 ta
—
Usmon Dembele
Fransiya
4 ta
—
Musobaqa haqida qisqacha: Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor uchta mamlakat — AQSH, Meksika va Kanada mezbonligida o‘tmoqda. 11 iyunda start olgan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi shu yilning 19 iyul kuni o‘zining hal qiluvchi final bahsi bilan yakunlanadi. Amaldagi jahon chempioni maqomi esa hamon Argentina terma jamoasiga tegishli bo‘lib turibdi.
…