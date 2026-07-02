Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...
Ispaniya milliy jamoasi qanot hujumchisi Lamin Yamal JCH-2026da o‘yini unda eng katta taassurot qoldirgan futbolchilar nomini oshkor qildi.
Yosh yulduz Vinisius Junior va Lionel Messi bilan bir qatorda Marokash termasi vakili Ismoil Saybarining ham o‘yinini alohida e’tirof etdi.
Vinisiusning o‘yini Yamalga yoqmoqda
Lamin Yamal Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Vinisius Juniorning mundialdagi harakatlarini yuqori baholadi.
«Menga Vinisius Juniorning ushbu jahon chempionatidagi o‘yini juda yoqmoqda. U turnirni ajoyib o‘tkazyapti», — dedi ispaniyalik futbolchi.
Vinisiusning tezligi, texnik harakatlari va hujumdagi faolligi Yamalda katta taassurot qoldirgan.
Messi ham ro‘yxatdan joy oldi
Ispaniya termasi vingeri jahon futboli afsonasi Lionel Messini ham tilga oldi.
«Albatta, Lionel Messi ham», — dedi Yamal.
Shu tariqa, argentinalik yulduz ham Lamin Yamalning JCH-2026dagi eng yaxshi futbolchilari qatoriga kirdi.
Saybari faqat gollari bilan emas
Yamal Marokash milliy jamoasi futbolchisi Ismoil Saybarining umumiy o‘yiniga ham yuqori baho berdi.
«Ismoil Saybari ham faqat gollari bilan emas, balki umumiy o‘yini bilan juda yaxshi taassurot qoldirmoqda», — dedi u.
Bu haqda COPE nashri xabar berdi.
Yamalning o‘zi ham tarixiy gol urdi
Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida «H» guruhida birinchi o‘rinni egallab, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Lamin Yamal esa Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda gol urdi. Bu to‘p uning jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli bo‘ldi.
Sizningcha, JCH-2026da hozirgacha qaysi futbolchi eng kuchli o‘yin ko‘rsatmoqda?
…