Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...

·102·Sport
Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...

Ispaniya milliy jamoasi qanot hujumchisi Lamin Yamal JCH-2026da o‘yini unda eng katta taassurot qoldirgan futbolchilar nomini oshkor qildi.

Yosh yulduz Vinisius Junior va Lionel Messi bilan bir qatorda Marokash termasi vakili Ismoil Saybarining ham o‘yinini alohida e’tirof etdi.

Vinisiusning o‘yini Yamalga yoqmoqda

Lamin Yamal Braziliya milliy jamoasi hujumchisi Vinisius Juniorning mundialdagi harakatlarini yuqori baholadi.

«Menga Vinisius Juniorning ushbu jahon chempionatidagi o‘yini juda yoqmoqda. U turnirni ajoyib o‘tkazyapti», — dedi ispaniyalik futbolchi.

Vinisiusning tezligi, texnik harakatlari va hujumdagi faolligi Yamalda katta taassurot qoldirgan.

Messi ham ro‘yxatdan joy oldi

Ispaniya termasi vingeri jahon futboli afsonasi Lionel Messini ham tilga oldi.

«Albatta, Lionel Messi ham», — dedi Yamal.

Shu tariqa, argentinalik yulduz ham Lamin Yamalning JCH-2026dagi eng yaxshi futbolchilari qatoriga kirdi.

Saybari faqat gollari bilan emas

Yamal Marokash milliy jamoasi futbolchisi Ismoil Saybarining umumiy o‘yiniga ham yuqori baho berdi.

«Ismoil Saybari ham faqat gollari bilan emas, balki umumiy o‘yini bilan juda yaxshi taassurot qoldirmoqda», — dedi u.

Bu haqda COPE nashri xabar berdi.

Yamalning o‘zi ham tarixiy gol urdi

Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida «H» guruhida birinchi o‘rinni egallab, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Lamin Yamal esa Saudiya Arabistoniga qarshi uchrashuvda gol urdi. Bu to‘p uning jahon chempionatlari tarixidagi ilk goli bo‘ldi.

Sizningcha, JCH-2026da hozirgacha qaysi futbolchi eng kuchli o‘yin ko‘rsatmoqda?

Lamin YamalLionel MessiIsmail SabriCOPEVinícius Júnior
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)Bugun, 14:09Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?Bugun, 13:07JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?Bugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi