PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdi

·75·Dunyo
PFA: Isroil kuchlari falastinlik darvozabonni otib o‘ldirdi

Isroil armiyasi tomonidan G‘azo sektorida amalga oshirilgan navbatdagi hujum oqibatida falastinlik darvozabon Salim al-Ashqar halok bo‘ldi. Bu haqda Falastin futbol assotsiatsiyasi (PFA) ma’lumotlariga tayanib, TRT nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 32 yoshli futbolchi G‘azo sektoridagi Al-Qarara shaharchasida otib o‘ldirilgan. Falastin futbol assotsiatsiyasiga ko‘ra, u 2023 yil oktyabr oyida harbiy harakatlar boshlanganidan beri halok bo‘lgan 1000 dan ortiq falastinlik sportchilardan biri hisoblanadi.

Qayd etilishicha, Salim al-Ashqar bor-yo‘g‘i besh oy avval oila qurgan bo‘lib, turmush o‘rtog‘i bilan ilk farzandi dunyoga kelishini intiqlik bilan kutayotgan edi.

Chilining «Deportivo Palestino» futbol klubi ham marhum futbolchining vafoti munosabati bilan bayonot e’lon qildi.

«32 yoshli falastinlik darvozabon Salim al-Ashqarning fojiali o‘limi munosabati bilan chuqur qayg‘udamiz. U Isroil armiyasi tomonidan o‘ldirildi. Bunday voqealarning davom etayotgani jiddiy tashvish uyg‘otmoqda. Biz adolat qaror topishi va tinchlik ta’minlanishini so‘raymiz», — deyiladi klubning 1 iyun kuni e’lon qilingan bayonotida.

Marhum futbolchi faoliyati davomida «Xon Yunis Servis» klubi darvozaboni sifatida to‘p surgan. Shuningdek, u G‘azo sektoridagi «Al-Aqso» va «Al-Musaddar» sport klublari safida ham faoliyat yuritgan.

Ma’lumot o‘rnida, iyun oyida Isroil hukumati Falastin ayollar milliy terma jamoasining 20 yoshli futbolchisi Rend Halavaniyni ham hibsga olgan edi. U 2 iyun kuni Quddus shahriga so‘roqqa chaqirilgan va 5 iyunga qadar hibsda saqlanishi belgilangan. Politsiya unga nisbatan qo‘yilgan ayblovlarni ochiqlamagan.

Falastin futbol assotsiatsiyasi ushbu holatni qoralab, buni falastinlik sportchilarga nisbatan tizimli bosimning bir ko‘rinishi deb baholagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdi11 yoshli bola ko‘rshapalak chaqishi sabab quturishdan vafot etdiBugun, 13:05Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Venesuelada zilziladan keyin osmon nega qon tusiga kirdi?Bugun, 12:10Oddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiOddiy o‘yinchoq bir zumda 7 yoshli qiz terisini kuydirdiBugun, 12:07Hindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiHindiston safaridan keyin ayol miyasidan 38 ta parazit aniqlandiBugun, 11:57BAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiBAA mulkiy tengsizlik bo‘yicha dunyoda yetakchi bo‘ldiKecha, 23:26Eronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiEronda 6 kunlik motam: O‘zbekiston delegatsiyasi ham qatnashadiKecha, 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi