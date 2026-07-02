Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchi
Tesla va SpaceX asoschisi Elon Musk insoniyat kelajagini oʻzgartirishi kutilayotgan navbatdagi inqilobiy loyihasini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, Neuralink miya chiplari va Optimus humanoid robotlari texnologiyalarini birlashtirish orqali jismoniy imkoniyati cheklangan, ayniqsa falaj boʻlib qolgan insonlarga harakatlanish qobiliyatini qaytarish mumkin boʻladi. Bu shunchaki tibbiy yordam emas, balki toʻliq kiber-tana yaratish sari tashlangan qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Neuralink chiplari oʻrnatilgan bemorlar kompyuter va turli qurilmalarni faqat fikr kuchi bilan boshqarishni oʻrganishgan. Muskning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya Stiven Xoking kabi muloqot qilish qobiliyatini yoʻqotgan insonlarga boshqalar bilan deyarli bir xil tezlikda aloqa oʻrnatish imkonini beradi. Biroq, loyihaning keyingi bosqichi yanada ulkan maqsadlarni koʻzlamoqda.
Kiber-tana va fikr kuchi bilan boshqariladigan oyoqlarYangi konsepsiyaga koʻra, Neuralink miyadagi signallarni oʻqiydi va ularni Optimus robotining texnologik qismlari bilan bogʻlaydi. Masalan, oyoqlari ishlamaydigan inson robotlashtirilgan oyoqlarni hech qanday tugma yoki joystiklarsiz, faqat miyasidagi buyruqlar orqali boshqara oladi. Bu jarayonda miyaning somatosensor qobigʻi bilan qayta aloqa oʻrnatilib, inson sunʼiy aʼzolar orqali sezgi hissini ham tuyishi kutilmoqda.
ixbt.com nashri xabariga koʻra, Elon Musk ushbu loyihani mashhur fantastik asarlardagi "olti million dollarlik odam" gʻoyasiga qiyoslagan. Ammo milliarderning taʼkidlashicha, real hayotda bunday kiber-tana ancha arzonroq boʻladi. Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, butun tizimning narxi qariyb 60 000 dollarni tashkil etishi mumkin.
Muskning fikricha, insonning hozirgi muloqot qilish usullari (nutq yoki matn terish) oʻta sekin va samarasizdir. Neuralink esa miya va raqamli dunyo oʻrtasidagi maʼlumot almashish tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtaradi. Optimus robotining imkoniyatlari bilan uygʻunlashganda, bu texnologiya inson tanasining biologik cheklovlarini chetlab oʻtishga xizmat qiladi.
Hozirda Tesla Optimus robotlari uchun butlovchi qismlarni yetkazib berish jarayoni boshlangan. Maʼlum qilinishicha, ushbu humanoid robotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi joriy yilning yoz oylarida start oladi. Bu esa kiber-tana yaratish gʻoyasi uzoq kelajak emas, balki yaqin yillarning haqiqatiga aylanishidan dalolat beradi.
Ushbu texnologiyaning muvaffaqiyati nafaqat tibbiyotda, balki insoniyatning evolyutsion rivojlanishida ham yangi sahifa ochishi mumkin. Agar Neuralink va Optimus tandemi kutilgan natijani bersa, millionlab insonlar oʻz mustaqilligini qayta tiklab, jamiyatning toʻlaqonli aʼzosiga aylanish imkoniga ega boʻladilar.
…