Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchi

·23·Texno
Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchi

Tesla va SpaceX asoschisi Elon Musk insoniyat kelajagini oʻzgartirishi kutilayotgan navbatdagi inqilobiy loyihasini eʼlon qildi. Uning taʼkidlashicha, Neuralink miya chiplari va Optimus humanoid robotlari texnologiyalarini birlashtirish orqali jismoniy imkoniyati cheklangan, ayniqsa falaj boʻlib qolgan insonlarga harakatlanish qobiliyatini qaytarish mumkin boʻladi. Bu shunchaki tibbiy yordam emas, balki toʻliq kiber-tana yaratish sari tashlangan qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Neuralink chiplari oʻrnatilgan bemorlar kompyuter va turli qurilmalarni faqat fikr kuchi bilan boshqarishni oʻrganishgan. Muskning soʻzlariga koʻra, bu texnologiya Stiven Xoking kabi muloqot qilish qobiliyatini yoʻqotgan insonlarga boshqalar bilan deyarli bir xil tezlikda aloqa oʻrnatish imkonini beradi. Biroq, loyihaning keyingi bosqichi yanada ulkan maqsadlarni koʻzlamoqda.

Kiber-tana va fikr kuchi bilan boshqariladigan oyoqlar

Yangi konsepsiyaga koʻra, Neuralink miyadagi signallarni oʻqiydi va ularni Optimus robotining texnologik qismlari bilan bogʻlaydi. Masalan, oyoqlari ishlamaydigan inson robotlashtirilgan oyoqlarni hech qanday tugma yoki joystiklarsiz, faqat miyasidagi buyruqlar orqali boshqara oladi. Bu jarayonda miyaning somatosensor qobigʻi bilan qayta aloqa oʻrnatilib, inson sunʼiy aʼzolar orqali sezgi hissini ham tuyishi kutilmoqda.

ixbt.com nashri xabariga koʻra, Elon Musk ushbu loyihani mashhur fantastik asarlardagi "olti million dollarlik odam" gʻoyasiga qiyoslagan. Ammo milliarderning taʼkidlashicha, real hayotda bunday kiber-tana ancha arzonroq boʻladi. Taxminiy hisob-kitoblarga koʻra, butun tizimning narxi qariyb 60 000 dollarni tashkil etishi mumkin.

Muskning fikricha, insonning hozirgi muloqot qilish usullari (nutq yoki matn terish) oʻta sekin va samarasizdir. Neuralink esa miya va raqamli dunyo oʻrtasidagi maʼlumot almashish tezligini misli koʻrilmagan darajaga koʻtaradi. Optimus robotining imkoniyatlari bilan uygʻunlashganda, bu texnologiya inson tanasining biologik cheklovlarini chetlab oʻtishga xizmat qiladi.

Hozirda Tesla Optimus robotlari uchun butlovchi qismlarni yetkazib berish jarayoni boshlangan. Maʼlum qilinishicha, ushbu humanoid robotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi joriy yilning yoz oylarida start oladi. Bu esa kiber-tana yaratish gʻoyasi uzoq kelajak emas, balki yaqin yillarning haqiqatiga aylanishidan dalolat beradi.

Ushbu texnologiyaning muvaffaqiyati nafaqat tibbiyotda, balki insoniyatning evolyutsion rivojlanishida ham yangi sahifa ochishi mumkin. Agar Neuralink va Optimus tandemi kutilgan natijani bersa, millionlab insonlar oʻz mustaqilligini qayta tiklab, jamiyatning toʻlaqonli aʼzosiga aylanish imkoniga ega boʻladilar.

Elon MuskNeuralinkOptimusTexnologiyaTesla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiSamsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiBugun, 12:53Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiSpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiBugun, 11:29Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi