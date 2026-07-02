Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandi

·0·Sport
Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandi

Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel qoʻl ostidagi dastlabki sinovda Kongo DR termasiga qarshi qiyin gʻalabani qoʻlga kiritdi. Garchi "uch sherlar" 2:1 hisobida zafar quchgan boʻlsalar-da, oʻyin sifati va jamoaviy harakatlar boʻyicha mutaxassislar hamda muxlislarda koʻplab savollar tugʻildi. Ushbu uchrashuv Angliyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ambitsiyalari uchun jiddiy signal boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Atlantadagi stadionda kechgan bahsning 7-daqiqasidayoq Brayan Sipenga Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, nominal mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Bu gol Angliya himoyasidagi tartibsizlik va diqqatning yetishmasligini koʻrsatib berdi. Birinchi boʻlim davomida Jud Bellingem va Marcus Rashfordda vaziyatlar boʻlganiga qaramay, tanaffusga qadar hisob oʻzgarmadi.

Harry Kane — jamoaning haqiqiy xaloskori

Ikkinchi boʻlimda Tomas Tuxel tomonidan amalga oshirilgan oʻzgarishlar va taktik tuzatishlar oʻz samarasini berdi. Jamoa sardori Harry Kane yana bir bor oʻzining jahon darajasidagi hujumchi ekanligini isbotladi. Dastlab u Anthony Gordon tomonidan yetkazib berilgan uzatmani boshi bilan darvozaga aniq yoʻllab, muvozanatni tikladi. Oradan koʻp oʻtmay, Kane jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli va aniq zarba yoʻllab, dubl qayd etdi va jamoasiga gʻalaba keltirdi.

Goal.com nashrining tahliliga koʻra, Angliya terma jamoasi hozirgi holatida jahonning eng kuchli jamoalari bilan raqobatlashishga tayyor emas. Tomas Tuxel kabi kuchli taktik mutaxassisga ega boʻlishiga qaramay, jamoa oʻyinida barqarorlik va hujumlarni yakunlashda aniqlik yetishmayapti. Agar oʻyin darajasi tez orada yaxshilanmasa, 2026-yilgi mundialda zafar quchish haqidagi orzular amalga oshmasligi mumkin.

Tomas Tuxel oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoasining irodasini eʼtirof etdi: "Biz oxirigacha ishondik va ikkinchi boʻlimda bosimni toʻxtatmadik. Raqib darvozaboni aqlbovar qilmas seyvlar namoyish etdi, ammo yigitlar magʻlubiyat bilan kelishishni istashmadi". Murabbiyning soʻzlaridan koʻrinib turibdiki, u jamoaning ruhan sinmaganidan mamnun, biroq taktik jihatdan hali koʻp mehnat qilinishi lozim.

Angliya terma jamoasining navbatdagi sinovi yakshanba kuni turnir mezbonlaridan biri boʻlgan Meksikaga qarshi kechadi. Ushbu bahs Tuxel uchun jamoaning kamchiliklarini bartaraf etish va yangi taktik sxemalarni sinab koʻrish uchun yana bir imkoniyat boʻladi. Muxlislar esa nafaqat natija, balki mazmunliroq oʻyin kutishmoqda.

AngliyaHarry KaneTomas TuxelFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan noroziLionel Messi va Folarin Balogun: AQSH terma jamoasi hakamlarning qaroridan noroziBugun, 12:37Mergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiMergen Orazov O‘zbekistonning JCH-2026 dagi tarixiy yurishi haqida gapirdiBugun, 12:37Robert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirRobert Lewandowski Barselonani tark etib, MLS klubiga oʻtdi: Uning oilasida xavotirBugun, 11:54Pap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiPap Geye Senegal terma jamoasiga keskin shart qo‘ydiBugun, 10:57Martines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiMartines Ronalduning «so‘nggi raqsi» haqida gapirdiBugun, 10:44JCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiJCH-2026: nimchorak finalning besh juftligi ma’lum bo‘ldiBugun, 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi