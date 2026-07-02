Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Tomas Tuxel debyutida muammolar koʻzga tashlandi
Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel qoʻl ostidagi dastlabki sinovda Kongo DR termasiga qarshi qiyin gʻalabani qoʻlga kiritdi. Garchi "uch sherlar" 2:1 hisobida zafar quchgan boʻlsalar-da, oʻyin sifati va jamoaviy harakatlar boʻyicha mutaxassislar hamda muxlislarda koʻplab savollar tugʻildi. Ushbu uchrashuv Angliyaning 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ambitsiyalari uchun jiddiy signal boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv kutilmagan ssenariy ostida boshlandi. Atlantadagi stadionda kechgan bahsning 7-daqiqasidayoq Brayan Sipenga Jordan Pickford darvozasini ishgʻol qilib, nominal mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Bu gol Angliya himoyasidagi tartibsizlik va diqqatning yetishmasligini koʻrsatib berdi. Birinchi boʻlim davomida Jud Bellingem va Marcus Rashfordda vaziyatlar boʻlganiga qaramay, tanaffusga qadar hisob oʻzgarmadi.
Harry Kane — jamoaning haqiqiy xaloskoriIkkinchi boʻlimda Tomas Tuxel tomonidan amalga oshirilgan oʻzgarishlar va taktik tuzatishlar oʻz samarasini berdi. Jamoa sardori Harry Kane yana bir bor oʻzining jahon darajasidagi hujumchi ekanligini isbotladi. Dastlab u Anthony Gordon tomonidan yetkazib berilgan uzatmani boshi bilan darvozaga aniq yoʻllab, muvozanatni tikladi. Oradan koʻp oʻtmay, Kane jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli va aniq zarba yoʻllab, dubl qayd etdi va jamoasiga gʻalaba keltirdi.
Goal.com nashrining tahliliga koʻra, Angliya terma jamoasi hozirgi holatida jahonning eng kuchli jamoalari bilan raqobatlashishga tayyor emas. Tomas Tuxel kabi kuchli taktik mutaxassisga ega boʻlishiga qaramay, jamoa oʻyinida barqarorlik va hujumlarni yakunlashda aniqlik yetishmayapti. Agar oʻyin darajasi tez orada yaxshilanmasa, 2026-yilgi mundialda zafar quchish haqidagi orzular amalga oshmasligi mumkin.
Tomas Tuxel oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoasining irodasini eʼtirof etdi: "Biz oxirigacha ishondik va ikkinchi boʻlimda bosimni toʻxtatmadik. Raqib darvozaboni aqlbovar qilmas seyvlar namoyish etdi, ammo yigitlar magʻlubiyat bilan kelishishni istashmadi". Murabbiyning soʻzlaridan koʻrinib turibdiki, u jamoaning ruhan sinmaganidan mamnun, biroq taktik jihatdan hali koʻp mehnat qilinishi lozim.
Angliya terma jamoasining navbatdagi sinovi yakshanba kuni turnir mezbonlaridan biri boʻlgan Meksikaga qarshi kechadi. Ushbu bahs Tuxel uchun jamoaning kamchiliklarini bartaraf etish va yangi taktik sxemalarni sinab koʻrish uchun yana bir imkoniyat boʻladi. Muxlislar esa nafaqat natija, balki mazmunliroq oʻyin kutishmoqda.
…