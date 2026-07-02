Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdi

·44·Texno
Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻrta segmentdagi smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi hamyonbop qurilmasi — Galaxy Jump 5 modelini rasman namoyish qildi. Ushbu smartfon nafaqat texnik xususiyatlari, balki dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddati bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy Jump 5 modeli Janubiy Koreyaning KT operatori bilan hamkorlikda chiqarilgan boʻlib, u oʻz sinfidagi eng jozibador takliflardan biriga aylanishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy ustunligi uning uzoq muddatli xizmat qilishidir: ishlab chiqaruvchi smartfon uchun 6 yil davomida operatsion tizim yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Bu esa hamyonbop qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkichdir.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Smartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u Full HD+ aniqlikda ishlaydi. Eng muhimi, tasvir silliqligini taʼminlovchi 120 Hz chastotali yangilanish texnologiyasi joriy etilgan. Bu esa foydalanuvchilarga interfeys bilan ishlashda va oʻyinlarda yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi.

Qurilma kapoti ostida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori joylashgan boʻlib, u 6 GB tezkor xotira va 128 GB ichki xotira bilan juftlikda ishlaydi. Shuningdek, xotirani microSD kartalari yordamida kengaytirish imkoniyati ham mavjud. Bunday texnik taʼminot kundalik vazifalar va koʻplab zamonaviy ilovalarni muammosiz ishga tushirish uchun yetarlidir.

Kamera va avtonomlik

Galaxy Jump 5 suratga olish borasida ham ortda qolmaydi. Uning asosiy kamerasi uchta moduldan tashkil topgan: 50 megapikselli asosiy datchik optik stabilizatsiya (OIS) tizimi bilan taʼminlangan. Bu esa hatto harakatda ham sifatli va aniq suratlar olish imkonini beradi. Shuningdek, 5 megapikselli ultra keng burchakli va 2 megapikselli chuqurlik datchiklari mavjud. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera oʻrnatilgan.

Smartfonning avtonom ishlashiga 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator javob beradi. Qurilma 25 Vatt quvvatdagi tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Dasturiy taʼminot qismida Android 16 tizimi va Samsung kompaniyasining One UI 8.5 qobigʻi oʻrnatilgani diqqatga sazovordir.

Qoʻshimcha xususiyatlar va narxi

Yangi model zamonaviy foydalanuvchi uchun zarur boʻlgan barcha funksiyalarni oʻzida jamlagan. Xususan:

  • IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoya;
  • Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri va yuzni tanish tizimi;
  • 5G tarmoqlarida ishlash imkoniyati;
  • Sifatli ovoz uchun stereo dinamiklar.
Samsung Galaxy Jump 5 taxminan 350 AQSH dollari atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu turkumdagi smartfonlar odatda Galaxy A seriyasining muqobil modellari sifatida kirib keladi, bu esa hamyonbop narxda uzoq yillik yangilanishga ega qurilma qidirayotganlar uchun ajoyib tanlov boʻlishi mumkin.

SamsungGalaxy Jump 5SmartfonTexnologiyaAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiSpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiBugun, 11:29Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi