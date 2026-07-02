Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻrta segmentdagi smartfonlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishda davom etmoqda. Kompaniya oʻzining navbatdagi hamyonbop qurilmasi — Galaxy Jump 5 modelini rasman namoyish qildi. Ushbu smartfon nafaqat texnik xususiyatlari, balki dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddati bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Galaxy Jump 5 modeli Janubiy Koreyaning KT operatori bilan hamkorlikda chiqarilgan boʻlib, u oʻz sinfidagi eng jozibador takliflardan biriga aylanishi kutilmoqda. Qurilmaning asosiy ustunligi uning uzoq muddatli xizmat qilishidir: ishlab chiqaruvchi smartfon uchun 6 yil davomida operatsion tizim yangilanishlarini taqdim etishni vaʼda qilmoqda. Bu esa hamyonbop qurilmalar uchun kamdan-kam uchraydigan koʻrsatkichdir.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariSmartfon 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, u Full HD+ aniqlikda ishlaydi. Eng muhimi, tasvir silliqligini taʼminlovchi 120 Hz chastotali yangilanish texnologiyasi joriy etilgan. Bu esa foydalanuvchilarga interfeys bilan ishlashda va oʻyinlarda yuqori darajadagi qulaylikni taqdim etadi.
Qurilma kapoti ostida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori joylashgan boʻlib, u 6 GB tezkor xotira va 128 GB ichki xotira bilan juftlikda ishlaydi. Shuningdek, xotirani microSD kartalari yordamida kengaytirish imkoniyati ham mavjud. Bunday texnik taʼminot kundalik vazifalar va koʻplab zamonaviy ilovalarni muammosiz ishga tushirish uchun yetarlidir.
Kamera va avtonomlikGalaxy Jump 5 suratga olish borasida ham ortda qolmaydi. Uning asosiy kamerasi uchta moduldan tashkil topgan: 50 megapikselli asosiy datchik optik stabilizatsiya (OIS) tizimi bilan taʼminlangan. Bu esa hatto harakatda ham sifatli va aniq suratlar olish imkonini beradi. Shuningdek, 5 megapikselli ultra keng burchakli va 2 megapikselli chuqurlik datchiklari mavjud. Selfi ishqibozlari uchun esa 12 megapikselli old kamera oʻrnatilgan.
Smartfonning avtonom ishlashiga 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator javob beradi. Qurilma 25 Vatt quvvatdagi tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Dasturiy taʼminot qismida Android 16 tizimi va Samsung kompaniyasining One UI 8.5 qobigʻi oʻrnatilgani diqqatga sazovordir.
Qoʻshimcha xususiyatlar va narxiYangi model zamonaviy foydalanuvchi uchun zarur boʻlgan barcha funksiyalarni oʻzida jamlagan. Xususan:
- IP64 standarti boʻyicha chang va suvdan himoya;
- Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri va yuzni tanish tizimi;
- 5G tarmoqlarida ishlash imkoniyati;
- Sifatli ovoz uchun stereo dinamiklar.
…