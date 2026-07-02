Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?

·27·Sport
Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?

JCH-2026 1/16 finalida Belgiya va Senegal muxlislarga uzoq vaqt esda qoladigan fantastik uchrashuv taqdim etdi.

86-daqiqaga qadar 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib turgan belgiyaliklar so‘nggi daqiqalarda kambek amalga oshirdi. Qo‘shimcha vaqtning 120+5-daqiqasida Yuri Tilemans penaltini aniq bajarib, jamoasini nimchorak finalga olib chiqdi.

Senegal favoritni hayratda qoldirdi

Kuchli guruhdan uchinchi o‘rin bilan pley-offga chiqqan Senegal Fransiya va Norvegiyaga qarshi ham munosib qarshilik ko‘rsatgan edi.

Pap Tiav shogirdlari Belgiyaga qarshi bahsni ham juda faol boshladi. Rudi Garsiya jamoasi dastlab tarqoq harakat qildi va raqib bosimi ostida qoldi.

24-daqiqada Habib Diarra hisobni ochib, Senegalni oldinga olib chiqdi.

Belgiya shundan keyin o‘yinni nazorat qilishga urindi, ammo birinchi bo‘limda jiddiy xavfli vaziyatlar yarata olmadi.

Ismaila Sarr hisobni 2:0 qildi

Ikkinchi bo‘limda ham Senegal o‘z imkoniyatidan foydalandi.

51-daqiqada Ismaila Sarr raqib darvozasini ishg‘ol qilib, turnirdagi to‘rtinchi golini urdi.

Hisob 2:0 bo‘lgach, Senegal tarixiy g‘alabaga juda yaqin kelgan edi.

Belgiya safida janjal ham kuzatildi

Ikkinchi bo‘limdagi tanaffus paytida belgiyalik futbolchilar o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga keldi.

Leandro Trossar to‘pni o‘ziga uzatmagani uchun Yuri Tilemansga keskin e’tiroz bildirdi. Vaziyatga jamoadoshlari aralashib, ikki futbolchini ajratib qoldi.

O‘sha paytda bu manzara Belgiyaning turnirdagi ishtirokini yakunlayotgandek ko‘ringan edi. Ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida barchasi keskin o‘zgardi.

Lukaku kambekni boshlab berdi

86-daqiqada qanotdan jarima maydoniga uzatilgan to‘pni Romelu Lukaku bir teginishda darvozaga yo‘lladi.

Uning golidan keyin Belgiya yanada katta kuch bilan hujumga o‘tdi va Senegal jarima maydonini qamal qildi.

Oradan uch daqiqa o‘tib, hisob tenglashdi.

Trossar darvozabon maydoniga havolatib uzatma berdi. Mori Diav chiqishda xatoga yo‘l qo‘ydi, Tilemans esa bosh bilan to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 2:2.

VAR so‘nggi daqiqada o‘yin taqdirini o‘zgartirdi

Qo‘shimcha vaqtda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi va bahs penaltilar seriyasiga qarab ketayotgan edi.

Biroq 117-daqiqada Lamin Kamara o‘z jarima maydonida ehtiyotsiz harakat qildi. U to‘pni qaytarishga urinib, ortdan yetib kelgan Tilemansning oyog‘iga zarba berdi.

Bosh hakam dastlab o‘yinni davom ettirishga ishora qildi. Ammo VAR vaziyatni ko‘rib chiqqach, Belgiya foydasiga penalti belgilandi.

Tilemans «to‘qqizlik»ka mixladi

120+5-daqiqada Yuri Tilemans mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.

U sovuqqonlik bilan zarba berib, to‘pni darvozaning yuqori burchagiga joyladi — 3:2.

Shu tariqa, birinchi bo‘limda qiyin ahvolga tushgan Belgiya fantastik kambek amalga oshirib, JCH-2026 nimchorak finaliga yo‘l oldi.

Uchrashuv tafsilotlari

JCH-2026. 1/16 final

Belgiya — Senegal — 3:2

Gollar: Diarra, 24 — 0:1; I.Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tilemans, 89 — 2:2; Tilemans, 120+5, penalti — 3:2.

Ogohlantirishlar: Mehele, 64 — Kamara, 67.

Belgiya: Kurtua, Teat, Mehele, De Kyuyper (Mene, 78), Kastan, Tilemans, Vanaken (Moreyra, 63), De Bryuyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossar (Onana, 109), De Ketelare (Lukaku, 46).

Senegal: Diav, Siss, Niakate, Yakobs (Diuf, 93), Diatta, Gana Guye (Sapoko Ndiay, 95), Guye (Kamara, 66), Diarra (P.Sarr, 73), Mane (Jekson, 93), Ndiay (Mbay, 73), I.Sarr.

Senegal tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardi

Senegal 86-daqiqagacha ikki to‘p farqi bilan oldinda bordi. Ammo jamoaning natijani saqlab qolishga o‘tishi Belgiyaga tashabbusni to‘liq qo‘lga olish imkonini berdi.

Iroda va xarakter ko‘rsatgan belgiyaliklar esa eng og‘ir vaziyatdan chiqib, navbatdagi bosqichga yo‘l oldi.

Sizningcha, Belgiyaning bu kambeki JCH-2026dagi eng dramatik o‘yin bo‘ldimi?

BelgiyaSenegalYouri TielemansRomelu LukakuPape Thiaw
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?JCH-2026: bugungi uch bahsda kimlar maydonga tushadi?Bugun, 13:07JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?JCH-2026 to‘purarlar poygasida vaziyat qanday?Bugun, 12:56Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Lamin Yamal JCH-2026da unga yoqqan uch futbolchini aytdi...Bugun, 12:48«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildi«Manchester Siti» yangi mavsumga tayyorgarlik rejasini e’lon qildiBugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi