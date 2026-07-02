Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?
JCH-2026 1/16 finalida Belgiya va Senegal muxlislarga uzoq vaqt esda qoladigan fantastik uchrashuv taqdim etdi.
86-daqiqaga qadar 0:2 hisobida mag‘lub bo‘lib turgan belgiyaliklar so‘nggi daqiqalarda kambek amalga oshirdi. Qo‘shimcha vaqtning 120+5-daqiqasida Yuri Tilemans penaltini aniq bajarib, jamoasini nimchorak finalga olib chiqdi.
Senegal favoritni hayratda qoldirdi
Kuchli guruhdan uchinchi o‘rin bilan pley-offga chiqqan Senegal Fransiya va Norvegiyaga qarshi ham munosib qarshilik ko‘rsatgan edi.
Pap Tiav shogirdlari Belgiyaga qarshi bahsni ham juda faol boshladi. Rudi Garsiya jamoasi dastlab tarqoq harakat qildi va raqib bosimi ostida qoldi.
24-daqiqada Habib Diarra hisobni ochib, Senegalni oldinga olib chiqdi.
Belgiya shundan keyin o‘yinni nazorat qilishga urindi, ammo birinchi bo‘limda jiddiy xavfli vaziyatlar yarata olmadi.
Ismaila Sarr hisobni 2:0 qildi
Ikkinchi bo‘limda ham Senegal o‘z imkoniyatidan foydalandi.
51-daqiqada Ismaila Sarr raqib darvozasini ishg‘ol qilib, turnirdagi to‘rtinchi golini urdi.
Hisob 2:0 bo‘lgach, Senegal tarixiy g‘alabaga juda yaqin kelgan edi.
Belgiya safida janjal ham kuzatildi
Ikkinchi bo‘limdagi tanaffus paytida belgiyalik futbolchilar o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga keldi.
Leandro Trossar to‘pni o‘ziga uzatmagani uchun Yuri Tilemansga keskin e’tiroz bildirdi. Vaziyatga jamoadoshlari aralashib, ikki futbolchini ajratib qoldi.
O‘sha paytda bu manzara Belgiyaning turnirdagi ishtirokini yakunlayotgandek ko‘ringan edi. Ammo uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida barchasi keskin o‘zgardi.
Lukaku kambekni boshlab berdi
86-daqiqada qanotdan jarima maydoniga uzatilgan to‘pni Romelu Lukaku bir teginishda darvozaga yo‘lladi.
Uning golidan keyin Belgiya yanada katta kuch bilan hujumga o‘tdi va Senegal jarima maydonini qamal qildi.
Oradan uch daqiqa o‘tib, hisob tenglashdi.
Trossar darvozabon maydoniga havolatib uzatma berdi. Mori Diav chiqishda xatoga yo‘l qo‘ydi, Tilemans esa bosh bilan to‘pni darvoza to‘riga joyladi — 2:2.
VAR so‘nggi daqiqada o‘yin taqdirini o‘zgartirdi
Qo‘shimcha vaqtda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi va bahs penaltilar seriyasiga qarab ketayotgan edi.
Biroq 117-daqiqada Lamin Kamara o‘z jarima maydonida ehtiyotsiz harakat qildi. U to‘pni qaytarishga urinib, ortdan yetib kelgan Tilemansning oyog‘iga zarba berdi.
Bosh hakam dastlab o‘yinni davom ettirishga ishora qildi. Ammo VAR vaziyatni ko‘rib chiqqach, Belgiya foydasiga penalti belgilandi.
Tilemans «to‘qqizlik»ka mixladi
120+5-daqiqada Yuri Tilemans mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.
U sovuqqonlik bilan zarba berib, to‘pni darvozaning yuqori burchagiga joyladi — 3:2.
Shu tariqa, birinchi bo‘limda qiyin ahvolga tushgan Belgiya fantastik kambek amalga oshirib, JCH-2026 nimchorak finaliga yo‘l oldi.
Uchrashuv tafsilotlari
JCH-2026. 1/16 final
Belgiya — Senegal — 3:2
Gollar: Diarra, 24 — 0:1; I.Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tilemans, 89 — 2:2; Tilemans, 120+5, penalti — 3:2.
Ogohlantirishlar: Mehele, 64 — Kamara, 67.
Belgiya: Kurtua, Teat, Mehele, De Kyuyper (Mene, 78), Kastan, Tilemans, Vanaken (Moreyra, 63), De Bryuyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossar (Onana, 109), De Ketelare (Lukaku, 46).
Senegal: Diav, Siss, Niakate, Yakobs (Diuf, 93), Diatta, Gana Guye (Sapoko Ndiay, 95), Guye (Kamara, 66), Diarra (P.Sarr, 73), Mane (Jekson, 93), Ndiay (Mbay, 73), I.Sarr.
Senegal tayyor g‘alabani qo‘ldan chiqardi
Senegal 86-daqiqagacha ikki to‘p farqi bilan oldinda bordi. Ammo jamoaning natijani saqlab qolishga o‘tishi Belgiyaga tashabbusni to‘liq qo‘lga olish imkonini berdi.
Iroda va xarakter ko‘rsatgan belgiyaliklar esa eng og‘ir vaziyatdan chiqib, navbatdagi bosqichga yo‘l oldi.
Sizningcha, Belgiyaning bu kambeki JCH-2026dagi eng dramatik o‘yin bo‘ldimi?
…