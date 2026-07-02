JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Angliya – Kongo DR 2:1
Jahon chempionatida 1/16 bahslari davom etmoqda. Angliya O‘zbekistonni ortda qoldirib, guruhdan chiqqan Kongo DR bilan to‘qnash keldi va Keynning dubli evaziga kambek amalga oshirdi.
Angliya – Kongo DR 2:1
Gollar: Sipenga, 7 (0:1). Keyn, 75 (1:1). Keyn, 86 (2:1)
Angliya: Pikford, Konsa, Geyi, O'Rayli, Spens (Eze, 70), Rays (Stouns, 90+1), Anderson, Bellinghem, Reshford (Saka, 60), Madueke (Gordon, 60), Keyn
Kongo DR: Mpasi-Nzau, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89), Van-Bissaka, Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Mukau (E. Kayembe, 76), Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa
Ogohlantirishlar: Bellinghem, 19 – Sadiki, 28
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…