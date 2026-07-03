Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»

·22·Sport
Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»

Angliya terma jamoasi vingeri Entoni Gordon oʻz jamoadoshi Harry Kane haqida yuqori fikr bildirib, tajribali hujumchini futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi bilan bir qatorga qoʻydi. Bu eʼtirof Kane Jahon chempionati doirasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan oʻyinda Angliyani magʻlubiyatdan qutqarib qolganidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs kutilmagan ssenariy ostida boshlandi: afrikaliklar oʻyinning 7-daqiqasidayoq hisobni ochib, Angliyani turnirdan chiqib ketish xavfi ostida qoldirdi. Biroq, Harry Kane oʻyinning 75-daqiqasida muvozanatni tiklagan boʻlsa, uchrashuv yakunlanishiga besh daqiqa qolganida gʻalaba golini kiritdi. Ushbu dubl evaziga Kane turnirdagi gollari sonini 5 taga yetkazib, toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan tenglashib oldi.

Barqarorlik va mehnatsevarlik namunasi

Zaxiradan maydonga tushib, Kane tomonidan kiritilgan har ikkala golga assistentlik qilgan Entoni Gordon hujumchining professionalizmiga tan berdi. «U kabi elita darajasidagi inson bilan har kuni birga boʻlish ajoyib tajriba. Harry hozirda futbolning eng yuqori choʻqqisida turibdi», — deydi Gordon Goal.com nashriga bergan intervyusida.

Gordonning taʼkidlashicha, Kanening bunday fenomenal natijalari tasodif emas, balki tinimsiz mehnat mahsulidir. «U shunday mavsumni oʻtkazyaptiki, bunday natijani faqat Lionel Messi qayd etishi mumkin edi. Bu uning qanday saviyada ekanligidan dalolat beradi. U mashgʻulotlardagi har bir zarba ustida jiddiylik va ishtiyoq bilan ishlaydi. U hech qachon xato qilmaydi», — deya qoʻshimcha qildi vinger.

Harry Kane oʻtgan mavsumda Bavariya safida 51 ta oʻyinda 61 ta gol urib, oʻz faoliyatidagi eng yaxshi samaradorlikni namoyish etdi. 32 yoshga kirganiga qaramay, hujumchi oʻz formasini yoʻqotmagani koʻpchilik mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Ayni damda u «Oltin butsa» poygasida faqat Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlardan birgina gol ortda qolmoqda.

Angliya terma jamoasi endi 1/8 final bosqichida turnir mezbonlaridan biri — Meksikaga qarshi maydonga tushadi. «Atsteka» stadionida kechadigan ushbu bahsda inglizlar yana oʻz sardorining mahoratiga tayanadi. Agar inglizlar Meksika toʻsigʻidan oʻta olsa, chorak finalda Braziliya yoki Norvegiya terma jamoalaridan biri bilan toʻqnash kelishi mumkin.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazidaManchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazidaBugun, 01:51Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaBugun, 00:50Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiBugun, 00:31«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdiBugun, 00:16Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi