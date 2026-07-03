Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»
Angliya terma jamoasi vingeri Entoni Gordon oʻz jamoadoshi Harry Kane haqida yuqori fikr bildirib, tajribali hujumchini futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchilardan biri Lionel Messi bilan bir qatorga qoʻydi. Bu eʼtirof Kane Jahon chempionati doirasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan oʻyinda Angliyani magʻlubiyatdan qutqarib qolganidan soʻng yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs kutilmagan ssenariy ostida boshlandi: afrikaliklar oʻyinning 7-daqiqasidayoq hisobni ochib, Angliyani turnirdan chiqib ketish xavfi ostida qoldirdi. Biroq, Harry Kane oʻyinning 75-daqiqasida muvozanatni tiklagan boʻlsa, uchrashuv yakunlanishiga besh daqiqa qolganida gʻalaba golini kiritdi. Ushbu dubl evaziga Kane turnirdagi gollari sonini 5 taga yetkazib, toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan tenglashib oldi.
Barqarorlik va mehnatsevarlik namunasiZaxiradan maydonga tushib, Kane tomonidan kiritilgan har ikkala golga assistentlik qilgan Entoni Gordon hujumchining professionalizmiga tan berdi. «U kabi elita darajasidagi inson bilan har kuni birga boʻlish ajoyib tajriba. Harry hozirda futbolning eng yuqori choʻqqisida turibdi», — deydi Gordon Goal.com nashriga bergan intervyusida.
Gordonning taʼkidlashicha, Kanening bunday fenomenal natijalari tasodif emas, balki tinimsiz mehnat mahsulidir. «U shunday mavsumni oʻtkazyaptiki, bunday natijani faqat Lionel Messi qayd etishi mumkin edi. Bu uning qanday saviyada ekanligidan dalolat beradi. U mashgʻulotlardagi har bir zarba ustida jiddiylik va ishtiyoq bilan ishlaydi. U hech qachon xato qilmaydi», — deya qoʻshimcha qildi vinger.
Harry Kane oʻtgan mavsumda Bavariya safida 51 ta oʻyinda 61 ta gol urib, oʻz faoliyatidagi eng yaxshi samaradorlikni namoyish etdi. 32 yoshga kirganiga qaramay, hujumchi oʻz formasini yoʻqotmagani koʻpchilik mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Ayni damda u «Oltin butsa» poygasida faqat Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlardan birgina gol ortda qolmoqda.
Angliya terma jamoasi endi 1/8 final bosqichida turnir mezbonlaridan biri — Meksikaga qarshi maydonga tushadi. «Atsteka» stadionida kechadigan ushbu bahsda inglizlar yana oʻz sardorining mahoratiga tayanadi. Agar inglizlar Meksika toʻsigʻidan oʻta olsa, chorak finalda Braziliya yoki Norvegiya terma jamoalaridan biri bilan toʻqnash kelishi mumkin.
…