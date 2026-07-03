IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostida

·12·Texno
IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostida

Finlyandiyaning kvant texnologiyalari sohasidagi yetakchi startapi hisoblangan IQM kompaniyasi Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini joylashtirib, Yevropaning ushbu yoʻnalishdagi ilk ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylandi. Biroq, 1,9 milliard dollarga baholangan kompaniyaning debyuti kutilganidek shov-shuvli kechmadi. Aksiyalar narxi savdolarning ilk kunidayoq IPO qiymatidan pastga tushib ketgani investorlarning ushbu murakkab texnologiya istiqboliga boʻlgan ehtiyotkorona munosabatini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

IQM kompaniyasining birjaga chiqish arafasida eʼlon qilgan prospektidagi iqrori koʻpchilikni hayratda qoldirdi. Kompaniya rahbariyati kvant hisoblash texnologiyalarining keng koʻlamli tijoriy muvaffaqiyati hech qachon amalga oshmasligi mumkinligini ochiq tan oldi. Bu kabi ogohlantirish barcha kvant kompaniyalari uchun xos boʻlsa-da, aynan ochiq savdolar oldidan aytilishi bozor ishtirokchilarining ishonchiga taʼsir qilmay qolmadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur holat sohadagi noaniqlik darajasi naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Kvant ustunligi va real mijozlar

Shunga qaramay, IQM allaqachon real mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilmoqda. Kompaniya nafaqat jismoniy kvant kompyuterlarini sotadi, balki bulutli hisoblash xizmatlarini ham koʻrsatadi. Hozirda uning mijozlari safida Finlyandiyaning VTT texnik tadqiqot markazi va Germaniyadagi Leybnits superkompyuter markazi kabi nufuzli tashkilotlar bor. Kompaniya bosh direktori Jan Goetzning soʻzlariga koʻra, mijozlar soni 2024-yildagi 8 tadan 2025-yilda 22 tagacha koʻpaygan, bu esa texnologiyaga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi.

Sohadagi asosiy toʻsiq hali ham "kvant ustunligi" deb ataluvchi nuqtaga erishilmaganidir. Bu — kvant chiplari anʼanaviy kompyuterlar bajara olmaydigan murakkab vazifalarni tezroq va samaraliroq bajara boshlaydigan bosqichdir. Hozircha ushbu texnologiya faqat simulyatsiya va optimallashtirish kabi tor doiradagi ilmiy vazifalar uchun qoʻllanilmoqda. Kvant hisoblashlari biotexnologiya, fintex va kiberxavfsizlik sohalarini tubdan oʻzgartirishi kutilsa-da, bu aniq qachon yuz berishini hech kim bashorat qila olmaydi.

AQSH va Yevropa oʻrtasidagi raqobat

Qiziqarli jihati shundaki, AQSH prezidenti Donald Trump tomonidan kvant texnologiyalarini rivojlantirishni jadallashtirish boʻyicha imzolangan farmonlar IQM kabi Yevropa kompaniyalari uchun ham yangi imkoniyatlar ochmoqda. AQSH Energetika vazirligi (DOE) 2028-yilgacha dunyodagi ilk xatolarga chidamli kvant kompyuterini yaratishni maqsad qilgan. IQM allaqachon AQSHning Merilend shtatida oʻz markazini ochgan va Oak Ridge milliy laboratoriyasiga oʻz qurilmalarini yetkazib bergan.

Biroq, boshqa koʻplab Yevropa texnologik gigantlaridan farqli oʻlaroq, IQM oʻz markazini toʻliq okean ortiga koʻchirib oʻtish niyatida emas. Kompaniya Nasdaq Helsinki birjasida ham roʻyxatdan oʻtishni rejalashtirgan va Finlyandiyaning Tesi davlat jamgʻarmasi kabi investorlar koʻmagiga tayanmoqda. Hozirda kompaniyaning 420 nafar xodimining katta qismi Espoo va Myunxen shaharlarida faoliyat yuritib, global miqyosda kengayish strategiyasini amalga oshirmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, IQMning birjaga chiqishi kvant texnologiyalari laboratoriya devorlaridan chiqib, real iqtisodiyotga kirib kelayotganining ramzidir. Ammo investorlar uchun bu hali ham yuqori tavakkalchilikka ega boʻlgan soha boʻlib qolmoqda. Texnologiyaning kelajagi olimlarning kvant chiplarini barqarorlashtirish va ularni ommaviy ishlab chiqarishga moslashtirish qobiliyatiga bogʻliq boʻladi.

IQMKvant KompyuteriNasdaqTexnologiyaFinlyandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiSuper Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiBugun, 01:25Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaSendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaBugun, 01:23NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda