Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandi

·27·Sport
Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandi

O‘zbekistonlik FIFA hakami Ilgiz Tantashev 2026 yilgi Jahon chempionatining muhim uchrashuvlaridan birida ishlaydi.

U boshchiligidagi hakamlar brigadasi 1/8 finaldan o‘rin olgan Paragvay — Fransiya bahsini boshqarishi rasman ma’lum qilindi.

O‘zbekistonlik hakamga mas’uliyatli vazifa

Ilgiz Tantashev mazkur uchrashuvda bosh hakam sifatida faoliyat olib boradi.

Unga qanotlarda Andrey Sapenko va Timur Gaynullin yordam beradi.

O‘zbekistonlik hakamlar brigadasining mundial pley-off bosqichiga tayinlanishi mamlakat futboli uchun muhim e’tirof hisoblanadi.

Uchrashuv qachon va qayerda o‘tkaziladi?

Paragvay va Fransiya milliy jamoalari o‘rtasidagi bellashuv 4 iyul kuni AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tadi.

Ushbu bahs g‘olibi Jahon chempionatining chorak final bosqichiga yo‘l oladi.

Stadionda yuqori martabali mehmonlar kutilmoqda

O‘yin AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tashkil etiladigan tantanalar davriga to‘g‘ri kelmoqda.

Shu sababli uchrashuvni tomosha qilish uchun stadionga AQSHning yuqori martabali davlat amaldorlari ham tashrif buyurishi kutilmoqda.

Bunday katta e’tibor ostidagi bahsga Ilgiz Tantashev brigadasining tayinlanishi o‘zbekistonlik hakamlarga bo‘lgan xalqaro ishonchning yana bir tasdig‘i bo‘ldi.

Ilgiz TantashevParagvayFrantsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaBugun, 00:50«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdiBugun, 00:16Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiBarselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiKecha, 22:31Paragvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiParagvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiKecha, 22:22Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi