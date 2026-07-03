Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandi
O‘zbekistonlik FIFA hakami Ilgiz Tantashev 2026 yilgi Jahon chempionatining muhim uchrashuvlaridan birida ishlaydi.
U boshchiligidagi hakamlar brigadasi 1/8 finaldan o‘rin olgan Paragvay — Fransiya bahsini boshqarishi rasman ma’lum qilindi.
O‘zbekistonlik hakamga mas’uliyatli vazifa
Ilgiz Tantashev mazkur uchrashuvda bosh hakam sifatida faoliyat olib boradi.
Unga qanotlarda Andrey Sapenko va Timur Gaynullin yordam beradi.
O‘zbekistonlik hakamlar brigadasining mundial pley-off bosqichiga tayinlanishi mamlakat futboli uchun muhim e’tirof hisoblanadi.
Uchrashuv qachon va qayerda o‘tkaziladi?
Paragvay va Fransiya milliy jamoalari o‘rtasidagi bellashuv 4 iyul kuni AQSHning Filadelfiya shahrida bo‘lib o‘tadi.
Ushbu bahs g‘olibi Jahon chempionatining chorak final bosqichiga yo‘l oladi.
Stadionda yuqori martabali mehmonlar kutilmoqda
O‘yin AQSH mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tashkil etiladigan tantanalar davriga to‘g‘ri kelmoqda.
Shu sababli uchrashuvni tomosha qilish uchun stadionga AQSHning yuqori martabali davlat amaldorlari ham tashrif buyurishi kutilmoqda.
Bunday katta e’tibor ostidagi bahsga Ilgiz Tantashev brigadasining tayinlanishi o‘zbekistonlik hakamlarga bo‘lgan xalqaro ishonchning yana bir tasdig‘i bo‘ldi.
…