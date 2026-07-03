Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiya

·22·Texno
Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiya

Zamonaviy moliya bozorida sunʼiy intellekt (AI) atamasi shunchalik ommalashib ketdiki, endilikda texnologiyaga mutlaqo aloqasi boʻlmagan sohalar ham investorlar eʼtiborini tortish uchun ushbu sehrli soʻzdan foydalanishga urinmoqda. Buning eng yorqin misoli sifatida AQSHning mashhur sendvichlar tarmogʻi — Jersey Mike’s kompaniyasining birjaga chiqish (IPO) arafasidagi harakatlarini keltirish mumkin. Kompaniya oʻz faoliyatining asosiy qismi oziq-ovqat boʻlishiga qaramay, rasmiy hujjatlarida texnologik trendlarga urgʻu bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Jersey Mike’s tomonidan taqdim etilgan S-1 shaklidagi IPO hujjatlarini tahlil qilgan mutaxassislar qiziqarli holatga duch kelishdi. Maʼlum boʻlishicha, oddiy sub-sendvichlar sotish bilan shugʻullanuvchi ushbu tarmoq oʻz hisobotida "sunʼiy intellekt" va "AI" atamalarini naqd 22 marta ishlatgan. Bu koʻrsatkich koʻplab sof texnologik startaplar uchun ham yuqori hisoblanadi. Investorlarning sunʼiy intellektga boʻlgan cheksiz chanqogʻi hatto umumiy ovqatlanish korxonalarini ham oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.

Texnologik xavfmi yoki marketing hiylasi?

Qizigʻi shundaki, Jersey Mike’s ushbu texnologiyadan aynan qanday maqsadda foydalanishiga aniqlik kiritmagan. Kompaniya shunchaki "biz oʻz biznesimizda AI texnologiyalaridan foydalanishni boshlayapmiz" degan umumiy ibora bilan cheklangan. Eng qizigʻi, sunʼiy intellekt investorlar uchun xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan omillar roʻyxatida ham keltirib oʻtilgan. Bu kabi "navbatchi" ogohlantirishlar odatda kompaniyalar oʻzini huquqiy jihatdan himoya qilish uchun qoʻllaniladigan uslubdir.

Albatta, franchayzing asosida ishlovchi yirik tarmoq sifatida Jersey Mike’s dasturiy taʼminot (52 marta eslatilgan) va maʼlumotlar bazasiga (112 marta eslatilgan) tayanadi. Biroq, sendvich tayyorlash jarayonida sunʼiy intellektning roli qanchalik muhimligi soha ekspertlarida shubha uygʻotmoqda. Bu holat koʻproq investorlar oldida zamonaviy va innovatsion koʻrinishga urinish sifatida baholanmoqda.

Boshqa kompaniyalar tajribasi va real xavflar

Oziq-ovqat sanoatida sunʼiy intellektni joriy etish har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmaydi. Masalan, Starbucks tarmogʻi bir muddat avval mahsulotlar zaxirasini hisoblaydigan AI-instrumentni ishga tushirgan edi. Biroq tizim xatoliklarga yoʻl qoʻygani va hisob-kitobda adashgani sababli loyiha toʻxtatildi. Jersey Mike’s ham shunga oʻxshash xavflardan qochishni istaydi, lekin ularning hujjatlarida AI bilan bogʻliq xavflar hatto ob-havo sharoitlaridan ham koʻproq tilga olingan.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Jersey Mike’s hujjatlarida ob-havo omili atigi 5 marta eslatilgan, chaqmoq urishi kabi real xavflar esa umuman tilga olinmagan. Vaholanki, 2021-yilda Texasdagi restoranlardan biriga chaqmoq urishi oqibatida jiddiy zarar yetgan edi. Bu esa kompaniyalarning real xavflardan koʻra, koʻproq ommabop trendlarga eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, Jersey Mike’s misoli bugungi kunda sunʼiy intellekt atrofidagi shov-shuv (hype) qanchalik yuqori nuqtaga chiqqanini koʻrsatadi. Texnologiya haqiqatda foyda keltiradimi yoki yoʻqmi, hozircha muhim emas — asosiysi, u investorlarning eʼtiborini tortmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham texnologik yechimlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, xalqaro maydondagi bu kabi tendensiyalar mahalliy tadbirkorlar uchun ham oʻziga xos dars boʻlishi mumkin.

Sunʼiy IntellektIPOJersey Mike’sTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiSuper Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiBugun, 01:25NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda