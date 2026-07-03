Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiya
Zamonaviy moliya bozorida sunʼiy intellekt (AI) atamasi shunchalik ommalashib ketdiki, endilikda texnologiyaga mutlaqo aloqasi boʻlmagan sohalar ham investorlar eʼtiborini tortish uchun ushbu sehrli soʻzdan foydalanishga urinmoqda. Buning eng yorqin misoli sifatida AQSHning mashhur sendvichlar tarmogʻi — Jersey Mike’s kompaniyasining birjaga chiqish (IPO) arafasidagi harakatlarini keltirish mumkin. Kompaniya oʻz faoliyatining asosiy qismi oziq-ovqat boʻlishiga qaramay, rasmiy hujjatlarida texnologik trendlarga urgʻu bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Jersey Mike’s tomonidan taqdim etilgan S-1 shaklidagi IPO hujjatlarini tahlil qilgan mutaxassislar qiziqarli holatga duch kelishdi. Maʼlum boʻlishicha, oddiy sub-sendvichlar sotish bilan shugʻullanuvchi ushbu tarmoq oʻz hisobotida "sunʼiy intellekt" va "AI" atamalarini naqd 22 marta ishlatgan. Bu koʻrsatkich koʻplab sof texnologik startaplar uchun ham yuqori hisoblanadi. Investorlarning sunʼiy intellektga boʻlgan cheksiz chanqogʻi hatto umumiy ovqatlanish korxonalarini ham oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishga majbur qilmoqda.
Texnologik xavfmi yoki marketing hiylasi?Qizigʻi shundaki, Jersey Mike’s ushbu texnologiyadan aynan qanday maqsadda foydalanishiga aniqlik kiritmagan. Kompaniya shunchaki "biz oʻz biznesimizda AI texnologiyalaridan foydalanishni boshlayapmiz" degan umumiy ibora bilan cheklangan. Eng qizigʻi, sunʼiy intellekt investorlar uchun xavf tugʻdirishi mumkin boʻlgan omillar roʻyxatida ham keltirib oʻtilgan. Bu kabi "navbatchi" ogohlantirishlar odatda kompaniyalar oʻzini huquqiy jihatdan himoya qilish uchun qoʻllaniladigan uslubdir.
Albatta, franchayzing asosida ishlovchi yirik tarmoq sifatida Jersey Mike’s dasturiy taʼminot (52 marta eslatilgan) va maʼlumotlar bazasiga (112 marta eslatilgan) tayanadi. Biroq, sendvich tayyorlash jarayonida sunʼiy intellektning roli qanchalik muhimligi soha ekspertlarida shubha uygʻotmoqda. Bu holat koʻproq investorlar oldida zamonaviy va innovatsion koʻrinishga urinish sifatida baholanmoqda.
Boshqa kompaniyalar tajribasi va real xavflarOziq-ovqat sanoatida sunʼiy intellektni joriy etish har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmaydi. Masalan, Starbucks tarmogʻi bir muddat avval mahsulotlar zaxirasini hisoblaydigan AI-instrumentni ishga tushirgan edi. Biroq tizim xatoliklarga yoʻl qoʻygani va hisob-kitobda adashgani sababli loyiha toʻxtatildi. Jersey Mike’s ham shunga oʻxshash xavflardan qochishni istaydi, lekin ularning hujjatlarida AI bilan bogʻliq xavflar hatto ob-havo sharoitlaridan ham koʻproq tilga olingan.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Jersey Mike’s hujjatlarida ob-havo omili atigi 5 marta eslatilgan, chaqmoq urishi kabi real xavflar esa umuman tilga olinmagan. Vaholanki, 2021-yilda Texasdagi restoranlardan biriga chaqmoq urishi oqibatida jiddiy zarar yetgan edi. Bu esa kompaniyalarning real xavflardan koʻra, koʻproq ommabop trendlarga eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, Jersey Mike’s misoli bugungi kunda sunʼiy intellekt atrofidagi shov-shuv (hype) qanchalik yuqori nuqtaga chiqqanini koʻrsatadi. Texnologiya haqiqatda foyda keltiradimi yoki yoʻqmi, hozircha muhim emas — asosiysi, u investorlarning eʼtiborini tortmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham texnologik yechimlarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, xalqaro maydondagi bu kabi tendensiyalar mahalliy tadbirkorlar uchun ham oʻziga xos dars boʻlishi mumkin.
…