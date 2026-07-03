«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi
Yozgi tayyorgarlik yig‘inini Turkiyada o‘tkazayotgan Namanganning «Navbahor» klubi navbatdagi nazorat uchrashuvida yirik g‘alabaga erishdi.
Namanganliklar Istanbulning «Bashakshehir» jamoasini oltita gol urilgan qiziqarli bahsda 4:2 hisobida mag‘lub etdi.
Norchayev va Jiyanovdan ikkitadan gol
«Navbahor»ning g‘alabasida Husayn Norchayev va Ruslan Jiyanov asosiy qahramonlarga aylandi.
Har ikki futbolchi raqib darvozasiga ikkitadan gol kiritib, dubl qayd etdi.
Shu tariqa, Namangan jamoasi Turkiyadagi ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvini ishonchli natija bilan yakunladi.
O‘zbekistonlik futbolchilar maydonga tushmadi
Eslatib o‘tamiz, «Bashakshehir» safida O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev ham to‘p tepadi.
Biroq jahon chempionatida ishtirok etgan har ikki futbolchi ayni paytda O‘zbekistonda bo‘lib turgani sababli mazkur uchrashuvda qatnashmadi.
«Navbahor»ning Turkiyaning taniqli klublaridan biri ustidan qozongan g‘alabasi yangi mavsum oldidan jamoa muxlislariga ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishladi.
…