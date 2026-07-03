«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi

·22·Sport
«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi

Yozgi tayyorgarlik yig‘inini Turkiyada o‘tkazayotgan Namanganning «Navbahor» klubi navbatdagi nazorat uchrashuvida yirik g‘alabaga erishdi.

Namanganliklar Istanbulning «Bashakshehir» jamoasini oltita gol urilgan qiziqarli bahsda 4:2 hisobida mag‘lub etdi.

Norchayev va Jiyanovdan ikkitadan gol

«Navbahor»ning g‘alabasida Husayn Norchayev va Ruslan Jiyanov asosiy qahramonlarga aylandi.

Har ikki futbolchi raqib darvozasiga ikkitadan gol kiritib, dubl qayd etdi.

Shu tariqa, Namangan jamoasi Turkiyadagi ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvini ishonchli natija bilan yakunladi.

O‘zbekistonlik futbolchilar maydonga tushmadi

Eslatib o‘tamiz, «Bashakshehir» safida O‘zbekiston milliy jamoasi a’zolari Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev ham to‘p tepadi.

Biroq jahon chempionatida ishtirok etgan har ikki futbolchi ayni paytda O‘zbekistonda bo‘lib turgani sababli mazkur uchrashuvda qatnashmadi.

«Navbahor»ning Turkiyaning taniqli klublaridan biri ustidan qozongan g‘alabasi yangi mavsum oldidan jamoa muxlislariga ko‘tarinki kayfiyat bag‘ishladi.

NavbahorBashakshehirTurkistonEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiBugun, 00:31Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiBarselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiKecha, 22:31Paragvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiParagvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiKecha, 22:22Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiKecha, 21:15Atletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaAtletiko Madrid Julian Alvarez oʻrniga Mason Greenwood nomzodini koʻrib chiqmoqdaKecha, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi