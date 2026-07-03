Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildi
Retrogaming olamida navbatdagi hayratlanarli rekord qayd etildi: qariyb 40 yillik tarixga ega, hali ochilmagan Super Mario Bros. oʻyin kartriji auksionda 3 million dollar evaziga oʻzining yangi egasini topdi. Ushbu kelishuv mazkur oʻyinni tarixdagi eng qimmat nusxaga aylantirdi va kolleksionerlar orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Signature Auction savdolarida sotilgan ushbu nusxa Nintendo Entertainment System (NES) konsoli uchun moʻljallangan boʻlib, uning holati mutaxassislar tomonidan juda yuqori baholangan. Heritage maʼlumotlariga koʻra, ushbu nusxa PSA 9.6 A++ reytingiga ega boʻlib, bu eng ilk nashr etilgan va muhrlangan nusxalar orasidagi eng yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.
Eʼtiborli jihati shundaki, yangi rekord avvalgisidan salkam 1 million dollarga oʻzib ketdi. Bundan oldingi eng yuqori koʻrsatkich 2021-yilda qayd etilgan boʻlib, oʻshanda ham aynan Super Mario Bros. oʻyinining nusxasi 2 million dollarga sotilgan edi. Bu kabi oʻsish retro oʻyinlar bozorida investitsion jozibadorlik ortib borayotganini koʻrsatmoqda.
Noyob topilma va uning tarixiMazkur nusxaning qiymati nafaqat uning holati, balki topilish tarixi bilan ham bogʻliq. Maʼlum boʻlishicha, ushbu kartrij yaqinda tasodifan topilgan. Eng qizigʻi, u bilan birga hali ochilmagan, zavod qadogʻidagi NES Control Deck konsoli ham saqlanib qolgan ekan. Bunday komplekt holatdagi topilmalar texnologiya tarixida juda kam uchraydi.
Oʻzbekistonlik geymerlar va kolleksionerlar uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Garchi bizning mintaqada 90-yillarda Nintendo oʻrniga uning kloni boʻlgan Dendy koʻproq ommalashgan boʻlsa-da, Mario obrazi va uning sarguzashtlari bir necha avlod uchun bolalikning ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda original NES kartrijlari butun dunyoda sanʼat asari kabi qadrlanmoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, oʻyin sanoatining klassik namunalariga boʻlgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Super Mario Bros. kabi afsonaviy loyihalar endilikda shunchaki koʻngilochar mahsulot emas, balki madaniy meros obyekti sifatida koʻrilmoqda. 3 million dollarlik ushbu xarid videooʻyinlar tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimlardan biri boʻlib qoladi.
…