Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildi

·23·Texno
Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildi

Retrogaming olamida navbatdagi hayratlanarli rekord qayd etildi: qariyb 40 yillik tarixga ega, hali ochilmagan Super Mario Bros. oʻyin kartriji auksionda 3 million dollar evaziga oʻzining yangi egasini topdi. Ushbu kelishuv mazkur oʻyinni tarixdagi eng qimmat nusxaga aylantirdi va kolleksionerlar orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Signature Auction savdolarida sotilgan ushbu nusxa Nintendo Entertainment System (NES) konsoli uchun moʻljallangan boʻlib, uning holati mutaxassislar tomonidan juda yuqori baholangan. Heritage maʼlumotlariga koʻra, ushbu nusxa PSA 9.6 A++ reytingiga ega boʻlib, bu eng ilk nashr etilgan va muhrlangan nusxalar orasidagi eng yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.

Eʼtiborli jihati shundaki, yangi rekord avvalgisidan salkam 1 million dollarga oʻzib ketdi. Bundan oldingi eng yuqori koʻrsatkich 2021-yilda qayd etilgan boʻlib, oʻshanda ham aynan Super Mario Bros. oʻyinining nusxasi 2 million dollarga sotilgan edi. Bu kabi oʻsish retro oʻyinlar bozorida investitsion jozibadorlik ortib borayotganini koʻrsatmoqda.

Noyob topilma va uning tarixi

Mazkur nusxaning qiymati nafaqat uning holati, balki topilish tarixi bilan ham bogʻliq. Maʼlum boʻlishicha, ushbu kartrij yaqinda tasodifan topilgan. Eng qizigʻi, u bilan birga hali ochilmagan, zavod qadogʻidagi NES Control Deck konsoli ham saqlanib qolgan ekan. Bunday komplekt holatdagi topilmalar texnologiya tarixida juda kam uchraydi.

Oʻzbekistonlik geymerlar va kolleksionerlar uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Garchi bizning mintaqada 90-yillarda Nintendo oʻrniga uning kloni boʻlgan Dendy koʻproq ommalashgan boʻlsa-da, Mario obrazi va uning sarguzashtlari bir necha avlod uchun bolalikning ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda original NES kartrijlari butun dunyoda sanʼat asari kabi qadrlanmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, oʻyin sanoatining klassik namunalariga boʻlgan qiziqish yildan-yilga ortib bormoqda. Super Mario Bros. kabi afsonaviy loyihalar endilikda shunchaki koʻngilochar mahsulot emas, balki madaniy meros obyekti sifatida koʻrilmoqda. 3 million dollarlik ushbu xarid videooʻyinlar tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimlardan biri boʻlib qoladi.

Super MarioNintendoAuksionRekordRetro oʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaSendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaBugun, 01:23NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda