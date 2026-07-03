Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlari
Portativ oʻyin qurilmalari bozorida uzoq vaqt davomida AMD protsessorlari mutlaq hukmronlik qilib kelayotgan edi. Biroq, Intel kompaniyasining yangi Arc G3 Extreme protsessori bu muvozanatni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. MSI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Claw 8 EX AI+ CG3EM konsolining ilk mustaqil testlari shuni koʻrsatmoqdaki, Intel oʻzining yangi arxitekturasi bilan raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TechPowerUp resursi mutaxassislari yangi qurilmani batafsil sinovdan oʻtkazishdi va natijalar kutilganidan ham yuqori chiqdi. Hozirgacha ushbu segmentning eng kuchli vakili hisoblangan Ryzen Z2 Extreme protsessorli Asus ROG Ally X modeli Intelʼning yangi ishlanmasi qarshisida oʻz oʻrnini boʻshatib berishga majbur boʻladi. Testlar shuni koʻrsatadiki, MSI Claw 8 EX AI+ deyarli barcha oʻyinlarda va turli ekran ruxsatlarida yaqqol ustunlikka ega.
Mislsiz unumdorlik va energiya samaradorligiEng hayratlanarli koʻrsatkichlar qurilmaning quvvat sarfi va unumdorligi nisbatida koʻzga tashlanadi. 35 W maksimal quvvat rejimida Intel protsessori oʻzining asosiy raqibidan 40-50 foizga tezroq ishladi. Bu shunchaki kichik oʻsish emas, balki portativ konsollar uchun yangi avlod darajasidagi sakrashdir. Hatto 25 W rejimida ishlayotgan MSI konsoli 35 W quvvat sarflayotgan Asus flagmanidan tezroq ekani maʼlum boʻldi.
Energiya tejamkorligi boʻyicha ham Intel katta yutuqlarga erishgan. 15 W quvvat rejimida yangi protsessor oʻzidan ikki baravar koʻp energiya sarflayotgan raqiblariga juda yaqin natija qayd etdi. Bu foydalanuvchilar uchun oʻyin unumdorligini pasaytirmagan holda qurilmaning avtonom ish vaqtini sezilarli darajada uzaytirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu Intelʼning portativ qurilmalar uchun yaratgan eng muvaffaqiyatli chiplaridan biri boʻlishi mumkin.
Real oʻyin sharoitlarida, masalan, Cyberpunk 2077 oʻyinida MSI Claw 8 EX AI+ 30 W rejimida 111 daqiqa, 15 W rejimida esa 210 daqiqa davomida toʻxtovsiz ishlashga qodir. Bu portativ Windows-konsollar uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi. Foydalanuvchilar endi quvvat manbaiga bogʻlanib qolmasdan, yuqori sifatli oʻyinlardan uzoqroq bahramand boʻlishlari mumkin.
Bozordagi raqobat va kelajak istiqbollariGarchi AMD arsenalida yanada yuqori unumdorlikka ega Ryzen AI Max chiplari mavjud boʻlsa-da, ular ancha qimmat va koʻp energiya talab qiladi. Intel esa aynan portativlik va quvvat oʻrtasidagi oltin muvozanatni topgan koʻrinadi. MSI yangi konsoli orqali oʻzining birinchi avlod Claw modelidagi kamchiliklarni toʻliq tuzatgani va Intel bilan hamkorlik oʻz mevasini berganini isbotladi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu turdagi qurilmalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, MSI Claw 8 EX AI+ yaqin oylarda geymerlar orasida eng koʻp muhokama qilinadigan gadjetga aylanishi shubhasiz. Hozircha qurilmaning global sotuvlari va narxi boʻyicha yakuniy maʼlumotlar kutilmoqda, biroq texnik jihatdan u hozirda bozordagi eng kuchli portativ Windows-konsol maqomiga daʼvogarlik qilmoqda.
…