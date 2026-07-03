Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlari

·21·Texno
Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlari

Portativ oʻyin qurilmalari bozorida uzoq vaqt davomida AMD protsessorlari mutlaq hukmronlik qilib kelayotgan edi. Biroq, Intel kompaniyasining yangi Arc G3 Extreme protsessori bu muvozanatni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. MSI kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Claw 8 EX AI+ CG3EM konsolining ilk mustaqil testlari shuni koʻrsatmoqdaki, Intel oʻzining yangi arxitekturasi bilan raqobatchilarini sezilarli darajada ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TechPowerUp resursi mutaxassislari yangi qurilmani batafsil sinovdan oʻtkazishdi va natijalar kutilganidan ham yuqori chiqdi. Hozirgacha ushbu segmentning eng kuchli vakili hisoblangan Ryzen Z2 Extreme protsessorli Asus ROG Ally X modeli Intelʼning yangi ishlanmasi qarshisida oʻz oʻrnini boʻshatib berishga majbur boʻladi. Testlar shuni koʻrsatadiki, MSI Claw 8 EX AI+ deyarli barcha oʻyinlarda va turli ekran ruxsatlarida yaqqol ustunlikka ega.

Mislsiz unumdorlik va energiya samaradorligi

Eng hayratlanarli koʻrsatkichlar qurilmaning quvvat sarfi va unumdorligi nisbatida koʻzga tashlanadi. 35 W maksimal quvvat rejimida Intel protsessori oʻzining asosiy raqibidan 40-50 foizga tezroq ishladi. Bu shunchaki kichik oʻsish emas, balki portativ konsollar uchun yangi avlod darajasidagi sakrashdir. Hatto 25 W rejimida ishlayotgan MSI konsoli 35 W quvvat sarflayotgan Asus flagmanidan tezroq ekani maʼlum boʻldi.

Energiya tejamkorligi boʻyicha ham Intel katta yutuqlarga erishgan. 15 W quvvat rejimida yangi protsessor oʻzidan ikki baravar koʻp energiya sarflayotgan raqiblariga juda yaqin natija qayd etdi. Bu foydalanuvchilar uchun oʻyin unumdorligini pasaytirmagan holda qurilmaning avtonom ish vaqtini sezilarli darajada uzaytirish imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu Intelʼning portativ qurilmalar uchun yaratgan eng muvaffaqiyatli chiplaridan biri boʻlishi mumkin.

Real oʻyin sharoitlarida, masalan, Cyberpunk 2077 oʻyinida MSI Claw 8 EX AI+ 30 W rejimida 111 daqiqa, 15 W rejimida esa 210 daqiqa davomida toʻxtovsiz ishlashga qodir. Bu portativ Windows-konsollar uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi. Foydalanuvchilar endi quvvat manbaiga bogʻlanib qolmasdan, yuqori sifatli oʻyinlardan uzoqroq bahramand boʻlishlari mumkin.

Bozordagi raqobat va kelajak istiqbollari

Garchi AMD arsenalida yanada yuqori unumdorlikka ega Ryzen AI Max chiplari mavjud boʻlsa-da, ular ancha qimmat va koʻp energiya talab qiladi. Intel esa aynan portativlik va quvvat oʻrtasidagi oltin muvozanatni topgan koʻrinadi. MSI yangi konsoli orqali oʻzining birinchi avlod Claw modelidagi kamchiliklarni toʻliq tuzatgani va Intel bilan hamkorlik oʻz mevasini berganini isbotladi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu turdagi qurilmalarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, MSI Claw 8 EX AI+ yaqin oylarda geymerlar orasida eng koʻp muhokama qilinadigan gadjetga aylanishi shubhasiz. Hozircha qurilmaning global sotuvlari va narxi boʻyicha yakuniy maʼlumotlar kutilmoqda, biroq texnik jihatdan u hozirda bozordagi eng kuchli portativ Windows-konsol maqomiga daʼvogarlik qilmoqda.

IntelMSIMSI ClawPortativ KonsolTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiSuper Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiBugun, 01:25Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaSendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaBugun, 01:23NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda