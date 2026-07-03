Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldi
2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.
Turnir favoritlaridan biri Ispaniya Avstriyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi. Uchrashuv qahramoniga aylangan Mikel Oyarsabal ikki gol urdi.
Oyarsabal hisobni ochdi
Inglvudda o‘tkazilgan bahsning birinchi bo‘limida Ispaniya ustunlikni o‘z qo‘liga oldi.
36-daqiqada Mikel Oyarsabal raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim Ispaniyaning minimal ustunligi bilan yakunlandi.
Porro ustunlikni mustahkamladi
Ikkinchi bo‘limda ham Ispaniya hujumkor o‘yinni davom ettirdi.
66-daqiqada Pedro Porro hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Uchrashuvning 89-daqiqasida esa Oyarsabal ikkinchi golini kiritib, yakuniy natijani belgiladi — 3:0.
Mark Kukurelya ushbu bahsda ikkita golli uzatma amalga oshirdi.
Keyingi raqib Portugaliya yoki Xorvatiya
Ispaniya nimchorak finalda Portugaliya — Xorvatiya uchrashuvi g‘olibi bilan to‘qnash keladi.
Shu tariqa, ispaniyaliklar pley-offdagi ilk sinovdan ishonchli o‘tib, chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor namoyish qildi.
JCH-2026. 1/16 final
Ispaniya — Avstriya — 3:0
2 iyul, Inglvud
Gollar: Oyarsabal, 36, 89; Porro, 66.
Ispaniya: Simon, Porro, Kubarsi, Laport (Pubil, 90+3), Kukurelya, Rodri, Pedri (Ruis, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarsabal.
Avstriya: A. Shlager, Posh (Prass, 86), Danso, Alaba, Laymer, Zayvald (Chukvuemeka, 46), K. Shlager (Grillitch, 46), Shmid (Kalayjich, 60), Vanner, Zabitser, Gregorich (Arnautovich, 60).
Ogohlantirish: Posh, 83.
…