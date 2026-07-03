Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldi

·0·Sport
Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldi

2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.

Turnir favoritlaridan biri Ispaniya Avstriyani 3:0 hisobida ishonchli mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi. Uchrashuv qahramoniga aylangan Mikel Oyarsabal ikki gol urdi.

Oyarsabal hisobni ochdi

Inglvudda o‘tkazilgan bahsning birinchi bo‘limida Ispaniya ustunlikni o‘z qo‘liga oldi.

36-daqiqada Mikel Oyarsabal raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Birinchi bo‘lim Ispaniyaning minimal ustunligi bilan yakunlandi.

Porro ustunlikni mustahkamladi

Ikkinchi bo‘limda ham Ispaniya hujumkor o‘yinni davom ettirdi.

66-daqiqada Pedro Porro hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Uchrashuvning 89-daqiqasida esa Oyarsabal ikkinchi golini kiritib, yakuniy natijani belgiladi — 3:0.

Mark Kukurelya ushbu bahsda ikkita golli uzatma amalga oshirdi.

Keyingi raqib Portugaliya yoki Xorvatiya

Ispaniya nimchorak finalda Portugaliya — Xorvatiya uchrashuvi g‘olibi bilan to‘qnash keladi.

Shu tariqa, ispaniyaliklar pley-offdagi ilk sinovdan ishonchli o‘tib, chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor namoyish qildi.

JCH-2026. 1/16 final

Ispaniya — Avstriya — 3:0

2 iyul, Inglvud

Gollar: Oyarsabal, 36, 89; Porro, 66.

Ispaniya: Simon, Porro, Kubarsi, Laport (Pubil, 90+3), Kukurelya, Rodri, Pedri (Ruis, 90+3), Yamal (Gavi, 85), Olmo (Merino, 71), Baena (Torres, 71), Oyarsabal.

Avstriya: A. Shlager, Posh (Prass, 86), Danso, Alaba, Laymer, Zayvald (Chukvuemeka, 46), K. Shlager (Grillitch, 46), Shmid (Kalayjich, 60), Vanner, Zabitser, Gregorich (Arnautovich, 60).

Ogohlantirish: Posh, 83.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56Manchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazidaManchester Siti va Arsenal oʻrtasida transfer jangi: Lesterning 16 yoshli iqtidori diqqat markazidaBugun, 01:51Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqdaBugun, 00:50Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiBugun, 00:31«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdiBugun, 00:16Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi