To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdi

·1·Madaniyat
To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdi

Jahonga mashhur xonanda Teylor Svift va amerikalik futbolchi Trevis Kelse kutilayotgan to‘y marosimi arafasida AQSH bo‘ylab xayriya tashkilotlariga 26 million dollar ajratdi. Bu haqda juftlik vakili ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, mablag‘ mamlakatning turli hududlarida faoliyat yurituvchi 20 ta xayriya tashkiloti o‘rtasida taqsimlangan. Ular orasida bolalar shifoxonalari, oziq-ovqat banklari, ta’lim dasturlari va ijtimoiy loyihalarni qo‘llab-quvvatlovchi tashkilotlar bor. Shuningdek, Neshvill, Kanzas-Siti va Nyu-York kabi juftlik hayoti bilan bog‘liq shaharlardagi tashkilotlar ham ro‘yxatdan o‘rin olgan.

Rasmiy bayonotda to‘y haqida to‘g‘ridan to‘g‘ri gapirilmagan. Biroq xayriya aksiyasi ommaviy axborot vositalarida Nyu-Yorkdagi Madison Square Garden majmuasida o‘tkazilishi aytilgan to‘y arafasiga to‘g‘ri kelgani e’tiborni tortmoqda.

E’lon qilingan ro‘yxatga City Harvest, Food Bank For NYC, New York Cares, Los Angeles Regional Food Bank, Harvesters, Feeding America, ASPCA, Dolly Parton's Imagination Library, Grammy In The Schools, Education Through Music va boshqa qator xayriya tashkilotlari kiritilgan.

Teylor Svift qizil kepkali Travis Kelsiga qarab kulimsiramoqda.

Teylor Svift xayriya ishlari bilan avvaldan mashhur. Masalan, Eras Tour gastrol safari yakunlanganidan keyin u jamoasi a’zolariga katta miqdordagi mukofot pullari va shaxsiy minnatdorlik xatlarini taqdim etgan edi.

Avvalroq xonanda The Graham Norton Show dasturida bo‘layotgan to‘yi haqida gapirib, uni keng ko‘lamli va unutilmas tarzda o‘tkazishni rejalashtirayotganini aytgandi.

Ayni paytda Nyu-Yorkda maxsus tadbir uchun ruxsatnoma rasmiylashtirilgani ma’lum bo‘ldi. Hujjatlarga ko‘ra, avval 100 nafar mehmon ishtirokida tantanaoldi uchrashuvi o‘tkazilishi, asosiy tadbir esa juma kuni kechqurun boshlanib, tonggacha davom etishi rejalashtirilgan.

Muxlislar esa juftlik tomonidan xayriya qilingan 26 million dollar raqamiga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Ular bu son Teylor Sviftning omadli raqami hisoblangan 13ning ikki baravari ekanini ta’kidlab, buni ramziy ishora sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Kecha, 17:35“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldiKecha, 17:33“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?“Kechir” filmida Rayhon G‘aniyevani do‘pposlagani uchun qattiq tanqidga uchragan aktyor kim?Kecha, 17:18Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Sabina Sodiqova Barno Qodirovaning qizimi? Aktrisa bu savolga nuqta qo‘ydi!Kecha, 17:03Urgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiUrgutdagi to‘yda pul talashuvi: Xurshid Rasulov izoh berdiKecha, 16:37Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiKecha, 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...