NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadi

·0·Texno
NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasining Oyga parvoz qilish rejalarini 2027-yilgacha oʻzgarishsiz qoldirishga qaror qildi. May oyi oxirida sodir boʻlgan New Glenn raketasining jiddiy avariyasi hamda start maydonchasidagi infratuzilmaning vayron boʻlishi ushbu dastur kelajagiga shubha uygʻotgan edi. Biroq agentlik hozircha strategik hamkorlikni toʻxtatish niyatida emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NASA rahbariyati vakili Jared Ayzekmanning soʻzlariga koʻra, Blue Origin hozirda start majmuasini tiklash boʻyicha faol ish olib bormoqda. Dvigatellarni sinovdan oʻtkazish vaqtida yuz bergan portlash natijasida yagona faoliyat yuritayotgan uchirish maydonchasi, jumladan, chaqmoqdan himoya minorasi va raketani vertikal holatga keltiruvchi transport-oʻrnatish tizimi butunlay ishdan chiqqan edi.

Infratuzilmadagi oʻzgarishlar va yangi yondashuv

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avariya oqibatlarini bartaraf etish jarayonida Blue Origin oʻzining texnik yondashuvini qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniya avvalgi murakkab transport-oʻrnatish tizimini qayta tiklashdan voz kechib, raketani bevosita start stolining oʻzida kranlar yordamida yigʻish usuliga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bu esa vaqtni tejash va kelgusidagi xavflarni kamaytirish imkonini beradi.

New Glenn raketasi Blue Origin kompaniyasining Oy dasturlarida markaziy oʻrinni egallaydi. Xususan, u Artemis III dasturi doirasida Mk.1 yuk missiyalarini va istiqbolli Mk.2 boshqariladigan modullarini koinotga olib chiqishi kerak. Dastlabki rejalarga koʻra, Endurance deb nomlangan ilk yuk missiyasi joriy yilda amalga oshirilishi lozim edi, biroq texnik nosozliklar bu muddatni surishga majbur qildi.

Muqobil variantlar va Artemis dasturi

NASA hozircha Blue Origin bilan ishlashni "A rejasi" sifatida saqlab qolayotgan boʻlsa-da, koinot agentligi ehtiyot choralarini ham koʻrib qoʻygan. Oy dasturi muddatlari buzilmasligi uchun muqobil tashuvchi raketalar sifatida quyidagilar koʻrib chiqilmoqda:

  • Elon Muskning SpaceX kompaniyasiga tegishli Falcon Heavy raketasi;
  • United Launch Alliance (ULA) tomonidan ishlab chiqilgan Vulcan raketasi.
Avariya sabablarini oʻrganish boʻyicha tergov hali yakunlanmagan. Dastlabki tahlillar muammo raketaning birinchi pogʻonasi dum qismida yuzaga kelganini koʻrsatmoqda. Kompaniya ixtiyorida yetarli darajadagi telemetriya va video maʼlumotlar mavjud boʻlib, bu nosozlikning aniq sababini tez orada aniqlash imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, NASA hozirgi vaziyatni nazorat ostida deb hisoblamoqda. Agentlik 2027-yilgacha boʻlgan muddatda kritik kechikishlar boʻlishini kutmayapti. Biroq, agar New Glenn raketasini foydalanishga topshirish jarayoni yana choʻzilsa, bu insoniyatning Oyga qaytish boʻyicha Artemis III missiyasi va undan keyingi ekspeditsiyalar grafigiga bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin.

NASABlue OriginNew GlennArtemisKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda