Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real Madridga
Londonning Arsenal klubi va Fransiya terma jamoasi aʼzosi William Saliba ayni damda jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachi sifatida eʼtirof etilmoqda. Fransiya futboli afsonasi Marsel Desayi oʻzining soʻnggi intervyusida hamyurtining oʻyiniga yuqori baho berib, uning kelajagi Ispaniya poytaxti bilan bogʻliqligini taʼkidladi. Desayining fikricha, Saliba darajasidagi oʻyinchilar uchun Real Madrid eshiklari har doim ochiq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 1998-yilgi jahon chempioni Salibaning Arsenal safidagi oʻsishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Desayi yosh himoyachining yaqin yillar ichida "Qirollik klubi" safiga oʻtishi muqarrar ekanligini taxmin qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyoning eng yaxshi futbolchilari oʻz faoliyatining maʼlum bosqichida baribir Madrid jamoasida oʻynashni istashadi va Saliba ham bundan mustasno emas.
Himoyadagi yangi yetakchiMarsel Desayi William Salibani nafaqat Arsenal, balki butun dunyodagi eng kuchli himoyachi deb hisoblaydi. U hatto Liverpul yulduzi Virgil van Dijkni ham Salibadan pastroq pogʻonaga qoʻydi. Desayining fikricha, niderlandiyalik himoyachi jarohatidan soʻng oʻzining avvalgi darajasini biroz yoʻqotgan va yakkama-yakka kurashlarda avvalgidek yengilmas emas. Saliba esa barqarorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan ajralib turibdi.
Qizigʻi shundaki, Desayi Arsenal himoyasidagi yana bir vakil — Gabriel haqida gapirganda, uning muvaffaqiyatlarini bevosita Saliba bilan bogʻladi. Uning fikricha, Gabriel aynan Saliba bilan tandemda boʻlgani uchungina yaxshi koʻrinmoqda, biroq individual mahorat borasida Williamga tenglasha olmaydi. Bu esa Salibaning jamoa mudofaasidagi oʻrni qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlaydi.
Yevropa grandlari bilan solishtirgandaFransiyalik sobiq futbolchi boshqa top-klublardagi himoyachilarni ham tanqidiy koʻz bilan koʻrib chiqdi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi vaqtda Manchester Yunayted, Chelsi, Inter yoki Milan kabi jamoalarda Saliba bilan raqobatlasha oladigan darajadagi markaziy himoyachi mavjud emas. Desayi ushbu klublardagi oʻyinchilarning saviyasi hozircha jahonning eng yaxshisi degan nomga loyiq emasligini bildirdi.
Hozirda 25 yoshda boʻlgan Saliba Arsenal bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Desayi uning yaqin 3-4 yil ichida Londonda qolishini kutmoqda, biroq uzoq istiqbolda Real Madrid varianti eng mantiqiy yoʻl ekanini aytmoqda. Sportscasting nashriga bergan intervyusida u shunday dedi: "Eshiklar ochiq, lekin hozir emas. U hozir dunyoning eng yaxshisi va oʻz ishini aʼlo darajada bajarmoqda".
Arsenal muxlislari uchun bu xabar biroz xavotirli boʻlishi mumkin, chunki Saliba jamoaning Mikel Arteta boshchiligidagi muvaffaqiyatlarida asosiy poydevor hisoblanadi. Oʻtgan mavsumda "kanonirlar"ning Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun oxirigacha kurashganida aynan mudofaa chizigʻining mustahkamligi katta rol oʻynagan edi. Real Madrid esa odatda oʻzi istagan futbolchini baribir qoʻlga kiritishi bilan tanilgan.
…