Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real Madridga

·23·Sport
Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real Madridga

Londonning Arsenal klubi va Fransiya terma jamoasi aʼzosi William Saliba ayni damda jahon futbolidagi eng kuchli markaziy himoyachi sifatida eʼtirof etilmoqda. Fransiya futboli afsonasi Marsel Desayi oʻzining soʻnggi intervyusida hamyurtining oʻyiniga yuqori baho berib, uning kelajagi Ispaniya poytaxti bilan bogʻliqligini taʼkidladi. Desayining fikricha, Saliba darajasidagi oʻyinchilar uchun Real Madrid eshiklari har doim ochiq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 1998-yilgi jahon chempioni Salibaning Arsenal safidagi oʻsishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Desayi yosh himoyachining yaqin yillar ichida "Qirollik klubi" safiga oʻtishi muqarrar ekanligini taxmin qildi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyoning eng yaxshi futbolchilari oʻz faoliyatining maʼlum bosqichida baribir Madrid jamoasida oʻynashni istashadi va Saliba ham bundan mustasno emas.

Himoyadagi yangi yetakchi

Marsel Desayi William Salibani nafaqat Arsenal, balki butun dunyodagi eng kuchli himoyachi deb hisoblaydi. U hatto Liverpul yulduzi Virgil van Dijkni ham Salibadan pastroq pogʻonaga qoʻydi. Desayining fikricha, niderlandiyalik himoyachi jarohatidan soʻng oʻzining avvalgi darajasini biroz yoʻqotgan va yakkama-yakka kurashlarda avvalgidek yengilmas emas. Saliba esa barqarorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari bilan ajralib turibdi.

Qizigʻi shundaki, Desayi Arsenal himoyasidagi yana bir vakil — Gabriel haqida gapirganda, uning muvaffaqiyatlarini bevosita Saliba bilan bogʻladi. Uning fikricha, Gabriel aynan Saliba bilan tandemda boʻlgani uchungina yaxshi koʻrinmoqda, biroq individual mahorat borasida Williamga tenglasha olmaydi. Bu esa Salibaning jamoa mudofaasidagi oʻrni qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlaydi.

Yevropa grandlari bilan solishtirganda

Fransiyalik sobiq futbolchi boshqa top-klublardagi himoyachilarni ham tanqidiy koʻz bilan koʻrib chiqdi. Uning taʼkidlashicha, hozirgi vaqtda Manchester Yunayted, Chelsi, Inter yoki Milan kabi jamoalarda Saliba bilan raqobatlasha oladigan darajadagi markaziy himoyachi mavjud emas. Desayi ushbu klublardagi oʻyinchilarning saviyasi hozircha jahonning eng yaxshisi degan nomga loyiq emasligini bildirdi.

Hozirda 25 yoshda boʻlgan Saliba Arsenal bilan uzoq muddatli shartnomaga ega. Desayi uning yaqin 3-4 yil ichida Londonda qolishini kutmoqda, biroq uzoq istiqbolda Real Madrid varianti eng mantiqiy yoʻl ekanini aytmoqda. Sportscasting nashriga bergan intervyusida u shunday dedi: "Eshiklar ochiq, lekin hozir emas. U hozir dunyoning eng yaxshisi va oʻz ishini aʼlo darajada bajarmoqda".

Arsenal muxlislari uchun bu xabar biroz xavotirli boʻlishi mumkin, chunki Saliba jamoaning Mikel Arteta boshchiligidagi muvaffaqiyatlarida asosiy poydevor hisoblanadi. Oʻtgan mavsumda "kanonirlar"ning Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun oxirigacha kurashganida aynan mudofaa chizigʻining mustahkamligi katta rol oʻynagan edi. Real Madrid esa odatda oʻzi istagan futbolchini baribir qoʻlga kiritishi bilan tanilgan.

ArsenalReal MadridWilliam SalibaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiIspaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 03:37Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiEndrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiBugun, 03:34Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiRafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiBugun, 03:18Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi