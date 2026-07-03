NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqda

·21·Texno
NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqda

Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA kompaniyasining asosiy raqobatchilaridan biri sifatida koʻrilayotgan Etched startapi oʻz ishlab chiqarish zanjirini kengaytirish yoʻlida strategik qadamlarni tashlamoqda. Toʻrt yil avval tashkil etilgan va hozirda 5 milliard dollarga baholanayotgan ushbu kompaniya oʻzining ilk chiplarini TSMC zavodlarida muvaffaqiyatli ishlab chiqardi. Biroq, global chip tanqisligi va ishlab chiqarish quvvatlarining cheklanganligi sharoitida, kompaniya oʻz kelajagini AQSHning Arizona shtati bilan bogʻlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Etched joriy yilning yoz oylarida oʻz tizimlarini mijozlarga yetkazib berishni boshlashni rejalashtirgan. Ammo ishlab chiqarishni kengaytirish (scaling) masalasi hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. Boshqa chip dizaynerlari kabi, Etched ham TSMCning Tayvandagi zavodlarida cheklangan kvotalar uchun kurashishga majbur. Aynan shu yerda investor Jack Selby va uning Copper Sky Capital venchur jamgʻarmasi yordamga kelishi kutilmoqda.

Jack Selby — PayPal sobiq rahbari va Peter Thielning Thiel Capital oilaviy ofisining uzoq yillik boshqaruvchi direktori hisoblanadi. U 2021-yilda Feniksda Copper Sky jamgʻarmasiga asos solgan boʻlib, uning asosiy maqsadi Arizona va AQSHning janubi-gʻarbiy qismidagi startaplarni qoʻllab-quvvatlashdir. Selby Etched kompaniyasining 120 million dollarlik A seriyadagi investitsiya raundida ishtirok etib, startapga ishlab chiqarishni Arizonaga koʻchirishda yordam berishni vaʼda qilgan.

Arizona — yarimoʻtkazgichlar sanoatining yangi markazi

Selbyning strategiyasi shundan iboratki, u Kaliforniya, Massachusets va Nyu-Yorkdagi startaplarni oʻz hududiga jalb qilish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishni koʻzlagan. Arizona Commerce Authority kengashi aʼzosi sifatida u shtatga yirik texnologik korxonalarni jalb qilishda muhim rol oʻynaydi. Etched uchun bu hamkorlik TSMCning Arizonadagi yangi GIGAFAB zavodiga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochishi mumkin.

"Copper Sky Etched kompaniyasiga sarmoya kiritganda, ular bizning Arizona yarimoʻtkazgich sanoati bilan aloqalarimizni, ayniqsa mahalliy TSMC zavodi bilan bogʻliqligimizni aniq tushunishgan edi", — deya taʼkidladi Jack Selby. Bu hamkorlik startapga Tayvandagi zavodlarga bogʻliqlikni kamaytirish va AQSH ichida barqaror taʼminot zanjirini yaratish imkonini beradi.

Hozirda Copper Sky jamgʻarmasi oʻzining ikkinchi, 300 million dollarlik fondini shakllantirish ustida ishlamoqda. Bu mablagʻlar nafaqat janubi-gʻarbiy hudud, balki butun AQSH boʻylab yuqori texnologiyali apparat (hardware) ishlab chiqaruvchi va mudofaa sohasidagi startaplarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa NVIDIA hukmronlik qilayotgan bozorda yangi oʻyinchilarning paydo boʻlishiga zamin yaratadi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ushbu jarayonlar global chiplar bozoridagi geosiyosiy oʻzgarishlarning bir qismi sifatida ahamiyatlidir. Ishlab chiqarishning Osiyodan AQSHga qaytishi (reshoring) kelajakda sunʼiy intellekt qurilmalarining narxi va mavjudligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Etched kabi startaplarning muvaffaqiyati esa bozorda sogʻlom raqobatni kuchaytirishi shubhasiz.

EtchedTSMCNVIDIAArizonaJack Selby
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51Super Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiSuper Mario Bros. oʻyini rekord darajadagi 3 million dollarga sotildiBugun, 01:25Sendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaSendvichlar va sunʼiy intellekt: Jersey Mike’s IPO hujjatlaridagi gʻalati tendensiyaBugun, 01:23NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda