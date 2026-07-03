NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqda
Sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA kompaniyasining asosiy raqobatchilaridan biri sifatida koʻrilayotgan Etched startapi oʻz ishlab chiqarish zanjirini kengaytirish yoʻlida strategik qadamlarni tashlamoqda. Toʻrt yil avval tashkil etilgan va hozirda 5 milliard dollarga baholanayotgan ushbu kompaniya oʻzining ilk chiplarini TSMC zavodlarida muvaffaqiyatli ishlab chiqardi. Biroq, global chip tanqisligi va ishlab chiqarish quvvatlarining cheklanganligi sharoitida, kompaniya oʻz kelajagini AQSHning Arizona shtati bilan bogʻlamoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Etched joriy yilning yoz oylarida oʻz tizimlarini mijozlarga yetkazib berishni boshlashni rejalashtirgan. Ammo ishlab chiqarishni kengaytirish (scaling) masalasi hamon dolzarb boʻlib qolmoqda. Boshqa chip dizaynerlari kabi, Etched ham TSMCning Tayvandagi zavodlarida cheklangan kvotalar uchun kurashishga majbur. Aynan shu yerda investor Jack Selby va uning Copper Sky Capital venchur jamgʻarmasi yordamga kelishi kutilmoqda.
Jack Selby — PayPal sobiq rahbari va Peter Thielning Thiel Capital oilaviy ofisining uzoq yillik boshqaruvchi direktori hisoblanadi. U 2021-yilda Feniksda Copper Sky jamgʻarmasiga asos solgan boʻlib, uning asosiy maqsadi Arizona va AQSHning janubi-gʻarbiy qismidagi startaplarni qoʻllab-quvvatlashdir. Selby Etched kompaniyasining 120 million dollarlik A seriyadagi investitsiya raundida ishtirok etib, startapga ishlab chiqarishni Arizonaga koʻchirishda yordam berishni vaʼda qilgan.
Arizona — yarimoʻtkazgichlar sanoatining yangi markaziSelbyning strategiyasi shundan iboratki, u Kaliforniya, Massachusets va Nyu-Yorkdagi startaplarni oʻz hududiga jalb qilish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishni koʻzlagan. Arizona Commerce Authority kengashi aʼzosi sifatida u shtatga yirik texnologik korxonalarni jalb qilishda muhim rol oʻynaydi. Etched uchun bu hamkorlik TSMCning Arizonadagi yangi GIGAFAB zavodiga toʻgʻridan-toʻgʻri yoʻl ochishi mumkin.
"Copper Sky Etched kompaniyasiga sarmoya kiritganda, ular bizning Arizona yarimoʻtkazgich sanoati bilan aloqalarimizni, ayniqsa mahalliy TSMC zavodi bilan bogʻliqligimizni aniq tushunishgan edi", — deya taʼkidladi Jack Selby. Bu hamkorlik startapga Tayvandagi zavodlarga bogʻliqlikni kamaytirish va AQSH ichida barqaror taʼminot zanjirini yaratish imkonini beradi.
Hozirda Copper Sky jamgʻarmasi oʻzining ikkinchi, 300 million dollarlik fondini shakllantirish ustida ishlamoqda. Bu mablagʻlar nafaqat janubi-gʻarbiy hudud, balki butun AQSH boʻylab yuqori texnologiyali apparat (hardware) ishlab chiqaruvchi va mudofaa sohasidagi startaplarni moliyalashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa NVIDIA hukmronlik qilayotgan bozorda yangi oʻyinchilarning paydo boʻlishiga zamin yaratadi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ushbu jarayonlar global chiplar bozoridagi geosiyosiy oʻzgarishlarning bir qismi sifatida ahamiyatlidir. Ishlab chiqarishning Osiyodan AQSHga qaytishi (reshoring) kelajakda sunʼiy intellekt qurilmalarining narxi va mavjudligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Etched kabi startaplarning muvaffaqiyati esa bozorda sogʻlom raqobatni kuchaytirishi shubhasiz.
…