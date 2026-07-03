Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi

·28·Sport
Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi

Amaldagi Yevropa chempioni hisoblangan Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining pley-off bosqichida oʻzining haqiqiy kuchini namoyish eta boshladi. Los-Anjelesda boʻlib oʻtgan uchrashuvda "Qizil furiya" Avstriya toʻsigʻidan osonlik bilan oʻtib, turnirning nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq Ispaniya oʻyin nazoratini oʻz qoʻliga oldi. Garchi bahsning ilk qismida Aymeric Laporte va Marc Cucurella tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar gol bilan yakunlanmagan boʻlsa-da, ispanlarning bosimi oʻz samarasini berdi. Ayniqsa, Cucurella tomonidan kiritilgan gol darvozabonga nisbatan qoʻpollik ishlatilgan degan vaj bilan bekor qilingani ham Luis de la Fuente shogirdlarining shijoatini soʻndira olmadi.

Uchrashuvning 30-daqiqasiga kelib hisob ochildi. Marc Cucurellaning qanotdan uzatgan aniq pasini Mikel Oyarzabal raqib darvozasiga joylab qoʻydi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Ispaniya terma jamoasi oʻyin davomida mutlaq ustunlikka ega boʻlgan, avstriyaliklar darvozaboni Alexander Schlager esa bir necha bor jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qolgan.

Lamine Yamalning mahorati va yakuniy zarbalar

Ikkinchi boʻlimda ham oʻyin ssenariysi oʻzgarmadi. Ispaniyalik iqtidor egasi Lamine Yamal oʻzining driblinglari va tezkor harakatlari bilan Avstriya himoyasini muntazam ravishda sarosimaga solib turdi. Garchi uning oʻzi gol ura olmagan boʻlsa-da, jamoasining hujumkorligini taʼminlashda asosiy rolni oʻynadi. Hatto David Alaba toʻpni chiziq ustidan qaytarib yuborgan vaziyatda ham Yamalning hissasi katta edi.

Uchrashuvning 70-daqiqasida Pedro Porro Alex Baenaning uzatmasidan soʻng boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi. Oʻyin yakunlanishi arafasida esa Mikel Oyarzabal dubl qayd etib, yakuniy hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi. Bu golga ham aynan Cucurella assistentlik qildi.

Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng nimchorak finalda Portugaliya yoki Xorvatiya juftligi gʻolibi bilan toʻqnash keladigan boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, Yevropa chempionlari musobaqa avvalida biroz sust koʻringan boʻlsa-da, pley-off bosqichiga kelib oʻzining eng yuqori sport formasiga kirib bormoqda. Avstriya esa ushbu magʻlubiyatdan soʻng turnir bilan xayrlashishga majbur boʻldi.

IspaniyaAvstriyaJCh-2026Mikel OyarzabalLamine Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiEndrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiBugun, 03:34Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiRafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiBugun, 03:18Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaMarsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaBugun, 03:16Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi