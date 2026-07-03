Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi
Amaldagi Yevropa chempioni hisoblangan Ispaniya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining pley-off bosqichida oʻzining haqiqiy kuchini namoyish eta boshladi. Los-Anjelesda boʻlib oʻtgan uchrashuvda "Qizil furiya" Avstriya toʻsigʻidan osonlik bilan oʻtib, turnirning nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq Ispaniya oʻyin nazoratini oʻz qoʻliga oldi. Garchi bahsning ilk qismida Aymeric Laporte va Marc Cucurella tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar gol bilan yakunlanmagan boʻlsa-da, ispanlarning bosimi oʻz samarasini berdi. Ayniqsa, Cucurella tomonidan kiritilgan gol darvozabonga nisbatan qoʻpollik ishlatilgan degan vaj bilan bekor qilingani ham Luis de la Fuente shogirdlarining shijoatini soʻndira olmadi.
Uchrashuvning 30-daqiqasiga kelib hisob ochildi. Marc Cucurellaning qanotdan uzatgan aniq pasini Mikel Oyarzabal raqib darvozasiga joylab qoʻydi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Ispaniya terma jamoasi oʻyin davomida mutlaq ustunlikka ega boʻlgan, avstriyaliklar darvozaboni Alexander Schlager esa bir necha bor jamoasini muqarrar gollardan qutqarib qolgan.
Lamine Yamalning mahorati va yakuniy zarbalarIkkinchi boʻlimda ham oʻyin ssenariysi oʻzgarmadi. Ispaniyalik iqtidor egasi Lamine Yamal oʻzining driblinglari va tezkor harakatlari bilan Avstriya himoyasini muntazam ravishda sarosimaga solib turdi. Garchi uning oʻzi gol ura olmagan boʻlsa-da, jamoasining hujumkorligini taʼminlashda asosiy rolni oʻynadi. Hatto David Alaba toʻpni chiziq ustidan qaytarib yuborgan vaziyatda ham Yamalning hissasi katta edi.
Uchrashuvning 70-daqiqasida Pedro Porro Alex Baenaning uzatmasidan soʻng boshi bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobdagi farqni ikkitaga oshirdi. Oʻyin yakunlanishi arafasida esa Mikel Oyarzabal dubl qayd etib, yakuniy hisobni 3:0 koʻrinishiga keltirdi. Bu golga ham aynan Cucurella assistentlik qildi.
Ispaniya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng nimchorak finalda Portugaliya yoki Xorvatiya juftligi gʻolibi bilan toʻqnash keladigan boʻldi. Mutaxassislarning fikricha, Yevropa chempionlari musobaqa avvalida biroz sust koʻringan boʻlsa-da, pley-off bosqichiga kelib oʻzining eng yuqori sport formasiga kirib bormoqda. Avstriya esa ushbu magʻlubiyatdan soʻng turnir bilan xayrlashishga majbur boʻldi.
…