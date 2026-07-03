Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindi
2026 yilgi Jahon chempionatining 1/16 final bosqichidan o‘rin olgan Portugaliya va Xorvatiya uchrashuvi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi.
Portugaliya o‘yinni 4-2-3-1 tizimida boshlaydi. Jamoa hujumiga Krishtianu Ronaldu boshchilik qiladi. Xorvatiya ham xuddi shu taktik sxemani tanlagan, jamoa sardori Luka Modrich asosiy tarkibdan joy olgan.
Portugaliya tarkibi:
• Diogu Koshta
• Joau Kanselu
• Ruben Diash
• Renatu Veyga
• Nunu Mendesh
• Joau Nevesh
• Vitinya
• Pedru Netu
• Brunu Fernandesh
• Rafael Leau
• Krishtianu Ronaldu
Xorvatiya tarkibi:
• Dominik Livakovich
• Ivan Perishich
• Marin Pongrachich
• Yosip Shutalo
• Yosip Stanishich
• Luka Modrich
• Mateo Kovachich
• Martin Baturina
• Petar Suchich
• Nikola Vlashich
• Ante Budimir
Uchrashuv O‘zbekiston vaqti bilan soat 04:00 da boshlanadi. Bahsni saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali kuzatib borish mumkin.
…