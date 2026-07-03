BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdi
Germaniyaning BMW Group konserni avtomobil sanoatida sunʼiy intellekt va robototexnika integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqdi. Kompaniya AQSHning Janubiy Karolina shtatidagi Spartanburg zavodida Figure 03 nomli yangi avlod gumanoid robotlarini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha "Physical AI" (Jismoniy sunʼiy intellekt) konsepsiyasining bir qismi boʻlib, unda aqlli algoritmlar real ishlab chiqarish jarayonlarida mexanik qurilmalarni bevosita boshqaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Figure 03 modeli logistika jarayonlarida, xususan, butlovchi qismlarni ketma-ket saralash vazifasini bajarmoqda. Robot tartibsiz joylashtirilgan konteynerlardan detallarni olib, ularni konveyerga uzatish uchun aniq tartibda joylashtiradi. Shundan soʻng, materiallar avtomatlashtirilgan tortuvchi mashinalar yordamida yigʻuv liniyalariga yetkaziladi. Bu jarayon inson mehnatini yengillashtirish va ishlab chiqarish aniqligini oshirishga xizmat qiladi.
Tajribadan amaliyotga oʻtishMazkur loyiha shunchaki eksperiment emas, balki muvaffaqiyatli sinovlarning mantiqiy davomidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bundan avval Figure 02 roboti xuddi shu zavodda 11 oy davomida sinovdan oʻtkazilgan edi. Oʻsha davr mobaynida robot 30 mingdan ortiq BMW X3 krossoverlarini yigʻishda ishtirok etib, kuzov sexida detallarni oʻrnatish kabi murakkab operatsiyalarni bajargan. Endilikda esa texnologiya kundalik ishlab chiqarish standartiga aylantirilmoqda.
Figure 03 modeli oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda ancha takomillashgan. U quyidagi texnik yangiliklarga ega:
- Xavfsizlikni taʼminlovchi yumshoq korpus elementlari;
- Simsiz quvvatlanish tizimi;
- Ovozli muloqot uchun audio kanallar;
- Taktil sensorlar va kaft qismidagi kameralar bilan jihozlangan yuqori aniqlikdagi qoʻllar.
Raqamli nazorat va kelajak istiqbollariZavodda robotlar bilan bir qatorda BMW Virtual Factory tizimi ham qoʻllanilmoqda. Ushbu tizim yordamida xodimlar va robotlarning harakatlari 3D-simulyatsiyalar orqali oldindan modellashtiriladi. Shuningdek, AIQX (Artificial Intelligence Quality Next) tizimi kameralar va sensorlar yordamida mahsulot sifatini real vaqt rejimida vizual va akustik nazoratdan oʻtkazadi, bu esa nuqsonlarni darhol aniqlash imkonini beradi.
BMW rahbariyati gumanoid robotlarni inson oʻrnini bosuvchi kuch emas, balki mavjud avtomatlashtirish tizimlariga qoʻshimcha sifatida koʻrmoqda. Asosiy maqsad — monoton, jismoniy jihatdan ogʻir va xavfli ishlarni robotlarga topshirish orqali ishlab chiqarish liniyalarining moslashuvchanligini oshirishdir. Spartanburgdagi ushbu tajriba kelajakda BMW ning butun dunyodagi zavodlari uchun namuna boʻlishi kutilmoqda.
…