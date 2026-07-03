BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdi

·11·Avto
BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdi

Germaniyaning BMW Group konserni avtomobil sanoatida sunʼiy intellekt va robototexnika integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqdi. Kompaniya AQSHning Janubiy Karolina shtatidagi Spartanburg zavodida Figure 03 nomli yangi avlod gumanoid robotlarini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha "Physical AI" (Jismoniy sunʼiy intellekt) konsepsiyasining bir qismi boʻlib, unda aqlli algoritmlar real ishlab chiqarish jarayonlarida mexanik qurilmalarni bevosita boshqaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Figure 03 modeli logistika jarayonlarida, xususan, butlovchi qismlarni ketma-ket saralash vazifasini bajarmoqda. Robot tartibsiz joylashtirilgan konteynerlardan detallarni olib, ularni konveyerga uzatish uchun aniq tartibda joylashtiradi. Shundan soʻng, materiallar avtomatlashtirilgan tortuvchi mashinalar yordamida yigʻuv liniyalariga yetkaziladi. Bu jarayon inson mehnatini yengillashtirish va ishlab chiqarish aniqligini oshirishga xizmat qiladi.

Tajribadan amaliyotga oʻtish

Mazkur loyiha shunchaki eksperiment emas, balki muvaffaqiyatli sinovlarning mantiqiy davomidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bundan avval Figure 02 roboti xuddi shu zavodda 11 oy davomida sinovdan oʻtkazilgan edi. Oʻsha davr mobaynida robot 30 mingdan ortiq BMW X3 krossoverlarini yigʻishda ishtirok etib, kuzov sexida detallarni oʻrnatish kabi murakkab operatsiyalarni bajargan. Endilikda esa texnologiya kundalik ishlab chiqarish standartiga aylantirilmoqda.

Figure 03 modeli oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda ancha takomillashgan. U quyidagi texnik yangiliklarga ega:

  • Xavfsizlikni taʼminlovchi yumshoq korpus elementlari;
  • Simsiz quvvatlanish tizimi;
  • Ovozli muloqot uchun audio kanallar;
  • Taktil sensorlar va kaft qismidagi kameralar bilan jihozlangan yuqori aniqlikdagi qoʻllar.
BMW Manufacturing rahbari Ulrix Vilandning taʼkidlashicha, Spartanburg zavodi gumanoid robotlar laboratoriya sharoitidan chiqib, real sanoat muhitiga toʻliq integratsiya qilingan kompaniyaning birinchi korxonasiga aylandi. Bu qadam BMW iFACTORY strategiyasining bir qismi boʻlib, u ishlab chiqarishni toʻliq raqamlashtirishni koʻzda tutadi.

Raqamli nazorat va kelajak istiqbollari

Zavodda robotlar bilan bir qatorda BMW Virtual Factory tizimi ham qoʻllanilmoqda. Ushbu tizim yordamida xodimlar va robotlarning harakatlari 3D-simulyatsiyalar orqali oldindan modellashtiriladi. Shuningdek, AIQX (Artificial Intelligence Quality Next) tizimi kameralar va sensorlar yordamida mahsulot sifatini real vaqt rejimida vizual va akustik nazoratdan oʻtkazadi, bu esa nuqsonlarni darhol aniqlash imkonini beradi.

BMW rahbariyati gumanoid robotlarni inson oʻrnini bosuvchi kuch emas, balki mavjud avtomatlashtirish tizimlariga qoʻshimcha sifatida koʻrmoqda. Asosiy maqsad — monoton, jismoniy jihatdan ogʻir va xavfli ishlarni robotlarga topshirish orqali ishlab chiqarish liniyalarining moslashuvchanligini oshirishdir. Spartanburgdagi ushbu tajriba kelajakda BMW ning butun dunyodagi zavodlari uchun namuna boʻlishi kutilmoqda.

BMWRobototexnikaSunʼiy IntellektAvtosanoatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaRenault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaKecha, 18:50Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiKecha, 15:55Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiKecha, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiKecha, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi