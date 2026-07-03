Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydi

·0·Avto
Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydi

Germaniyaning Volkswagen konserni Portugaliyaning Palmela shahridagi Volkswagen Autoeuropa zavodini tubdan modernizatsiya qilishga kirishdi. Loyiha doirasida Germaniyaning Dürr muhandislik kompaniyasi korxonada yuqori texnologiyali va ekologik toza boʻyoqlash majmuasini barpo etadi. Bu yangilanish nafaqat ishlab chiqarish quvvatini oshirish, balki atrof-muhitga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Zamin.uz ixbt.com maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, ushbu loyiha zavodning yangi modellarni, jumladan, elektromobillarni ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish strategiyasining muhim qismidir. 2024-yilda korxona 236,1 ming dona avtomobil ishlab chiqargan boʻlib, bu kuniga oʻrtacha 955 ta mashina deganidir. Yangi majmua ishga tushishi bilan zavodning texnologik salohiyati yanada kengayadi.

Raqamli boshqaruv va resurslarni tejash

Loyiha doirasida nafaqat yangi bino quriladi, balki korxonadagi uchta alohida boʻyoqlash sexi yagona raqamli tizimga birlashtiriladi. Dürr kompaniyasi DXQcontrol dasturiy platformasini joriy etib, butun jarayonni yagona SCADA tizimi orqali boshqarishni yoʻlga qoʻyadi. Bu avtomobil kuzovlarini boʻyash va tomlarni ikki xil rangga boʻyash liniyalarini oʻzaro muvofiqlashtirish imkonini beradi.

Texnologik jihatdan eng katta yangiliklardan biri — EcoBell4 Pro Hu robotlashtirilgan tizimidir. Ushbu purkagichlar 2×2K texnologiyasi asosida ishlaydi va bir vaqtning oʻzida ham yaltiroq, ham mat (xira) qoplamalarni qoʻllay oladi. High Transfer Efficiency (HTE) texnologiyasi tufayli boʻyoqning kuzovga yopishish koeffitsienti 90 foizga yetkazildi, bu esa xomashyo isrofini keskin kamaytiradi.

Ekologik samaradorlik va kelajak rejalari

Yangi majmuada energiya sarfini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, EcoSmartCure elektr isitish tizimi yordamida avtomobil kuzovlarini quritish jarayoni optimallashtiriladi. Bu tizim ayniqsa elektromobillar uchun juda muhim boʻlib, karbonat angidrid (CO2) chiqindilarini kamaytirish bilan birga quritish vaqtini ham qisqartiradi. Maʼlumotlarga koʻra, havo sarfi ham 30 foizga tejaladi.

Loyiha uch bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, toʻliq yakunlanishi 2027-yilning oʻrtalariga moʻljallangan. Volkswagen Autoeuropa zavodi ushbu modernizatsiyadan soʻng Yevropadagi eng texnologik va ekologik jihatdan mukammal avtomobil ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Volkswagen brendi modellari, xususan, BYD kabi brendlar bilan raqobatda boʻlgan elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ishlab chiqarishning bunday modernizatsiyasi brendning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

VolkswagenAvtomobilTexnologiyaEkologiyaPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaRenault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaKecha, 18:50Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiKecha, 15:55Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiKecha, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiKecha, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi