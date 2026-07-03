Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydi
Germaniyaning Volkswagen konserni Portugaliyaning Palmela shahridagi Volkswagen Autoeuropa zavodini tubdan modernizatsiya qilishga kirishdi. Loyiha doirasida Germaniyaning Dürr muhandislik kompaniyasi korxonada yuqori texnologiyali va ekologik toza boʻyoqlash majmuasini barpo etadi. Bu yangilanish nafaqat ishlab chiqarish quvvatini oshirish, balki atrof-muhitga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Zamin.uz ixbt.com maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, ushbu loyiha zavodning yangi modellarni, jumladan, elektromobillarni ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrish strategiyasining muhim qismidir. 2024-yilda korxona 236,1 ming dona avtomobil ishlab chiqargan boʻlib, bu kuniga oʻrtacha 955 ta mashina deganidir. Yangi majmua ishga tushishi bilan zavodning texnologik salohiyati yanada kengayadi.
Raqamli boshqaruv va resurslarni tejashLoyiha doirasida nafaqat yangi bino quriladi, balki korxonadagi uchta alohida boʻyoqlash sexi yagona raqamli tizimga birlashtiriladi. Dürr kompaniyasi DXQcontrol dasturiy platformasini joriy etib, butun jarayonni yagona SCADA tizimi orqali boshqarishni yoʻlga qoʻyadi. Bu avtomobil kuzovlarini boʻyash va tomlarni ikki xil rangga boʻyash liniyalarini oʻzaro muvofiqlashtirish imkonini beradi.
Texnologik jihatdan eng katta yangiliklardan biri — EcoBell4 Pro Hu robotlashtirilgan tizimidir. Ushbu purkagichlar 2×2K texnologiyasi asosida ishlaydi va bir vaqtning oʻzida ham yaltiroq, ham mat (xira) qoplamalarni qoʻllay oladi. High Transfer Efficiency (HTE) texnologiyasi tufayli boʻyoqning kuzovga yopishish koeffitsienti 90 foizga yetkazildi, bu esa xomashyo isrofini keskin kamaytiradi.
Ekologik samaradorlik va kelajak rejalariYangi majmuada energiya sarfini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratilgan. Xususan, EcoSmartCure elektr isitish tizimi yordamida avtomobil kuzovlarini quritish jarayoni optimallashtiriladi. Bu tizim ayniqsa elektromobillar uchun juda muhim boʻlib, karbonat angidrid (CO2) chiqindilarini kamaytirish bilan birga quritish vaqtini ham qisqartiradi. Maʼlumotlarga koʻra, havo sarfi ham 30 foizga tejaladi.
Loyiha uch bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan boʻlib, toʻliq yakunlanishi 2027-yilning oʻrtalariga moʻljallangan. Volkswagen Autoeuropa zavodi ushbu modernizatsiyadan soʻng Yevropadagi eng texnologik va ekologik jihatdan mukammal avtomobil ishlab chiqarish markazlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Volkswagen brendi modellari, xususan, BYD kabi brendlar bilan raqobatda boʻlgan elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ishlab chiqarishning bunday modernizatsiyasi brendning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.
…