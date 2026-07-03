JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdi

·0·Sport
JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdi

JCH-2026ning 1/16 finali (Reyting tarixidagi ilk 48 talik tizimdagi Raund 32) doirasidagi eng shiddatli bahslaridan biri yakunlandi. Roberto Martines shogirdlari o‘yin davomida hisobda ortda borayotib, haqiqiy xarakter va iroda ko‘rsata olishdi.

O‘yin xronikasi va gollar

  • 53-daqiqa: Xorvatiyaliklar tajribali Ivan Perishichning goli evaziga hisobni ochib, portugaliyaliklarni qiyin ahvolga solib qo‘ydi — 0:1.

  • 68-daqiqa: Terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, muvozanatni tikladi — 1:1.

  • 90+4-daqiqa: Martinesning taktik yurishi o‘z mevasini berdi. Zaxiradan maydonga tushgan Gonsalu Ramush hakam tomonidan qo‘shib berilgan kulminatsion daqiqalarda g‘alaba golini urdi — 2:1.

Jamoalarning maydondagi tarkibi

Portugaliya — Koshta, Kanselu (Ramush, 63), Diash, Veyga, Mendesh, Nevesh, Vitinya (Silva, 62), Fernandesh (Semedu, 63), Netu, Leau, Ronaldu.
Xorvatiya — Livakovich, Stanishich, Shutalo, Pongrachich, Perishich, Modrich, Kovachich, Vlashich, Suchich, Baturina, Budimir.

Keyingi bosqich: Bizni super-to‘qnashuv kutmoqda!

Xorvatiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tgan Portugaliya terma jamoasi rasman 1/8 finalga yo‘l oldi. Endi chorak final yo‘lida ularni musobaqaning eng asosiy favoritlaridan biri — Ispaniya kutib turibdi.

Ronaldu va La Furiya Roxa o‘rtasidagi ushbu klassik Pireney derbisi JCH-2026ning shubhasiz eng qaynoq uchrashuviga aylanishi kutilmoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliya Xorvatiyani magʻlub etib, Jaxon chempionatining nimchorak finaliga yoʻl oldiPortugaliya Xorvatiyani magʻlub etib, Jaxon chempionatining nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 06:31Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiIspaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 03:37Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiEndrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiBugun, 03:34Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiRafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildiBugun, 03:18Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaMarsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaBugun, 03:16Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi