JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdi
JCH-2026ning 1/16 finali (Reyting tarixidagi ilk 48 talik tizimdagi Raund 32) doirasidagi eng shiddatli bahslaridan biri yakunlandi. Roberto Martines shogirdlari o‘yin davomida hisobda ortda borayotib, haqiqiy xarakter va iroda ko‘rsata olishdi.
O‘yin xronikasi va gollar
53-daqiqa: Xorvatiyaliklar tajribali Ivan Perishichning goli evaziga hisobni ochib, portugaliyaliklarni qiyin ahvolga solib qo‘ydi — 0:1.
68-daqiqa: Terma jamoa sardori Krishtianu Ronaldu penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, muvozanatni tikladi — 1:1.
90+4-daqiqa: Martinesning taktik yurishi o‘z mevasini berdi. Zaxiradan maydonga tushgan Gonsalu Ramush hakam tomonidan qo‘shib berilgan kulminatsion daqiqalarda g‘alaba golini urdi — 2:1.
Jamoalarning maydondagi tarkibi
Portugaliya — Koshta, Kanselu (Ramush, 63), Diash, Veyga, Mendesh, Nevesh, Vitinya (Silva, 62), Fernandesh (Semedu, 63), Netu, Leau, Ronaldu.
Xorvatiya — Livakovich, Stanishich, Shutalo, Pongrachich, Perishich, Modrich, Kovachich, Vlashich, Suchich, Baturina, Budimir.
Keyingi bosqich: Bizni super-to‘qnashuv kutmoqda!
Xorvatiya to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tgan Portugaliya terma jamoasi rasman 1/8 finalga yo‘l oldi. Endi chorak final yo‘lida ularni musobaqaning eng asosiy favoritlaridan biri — Ispaniya kutib turibdi.
Ronaldu va La Furiya Roxa o‘rtasidagi ushbu klassik Pireney derbisi JCH-2026ning shubhasiz eng qaynoq uchrashuviga aylanishi kutilmoqda!
…