Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi Jahon chempionatida pley-off hayajoni davom etmoqda.
Bugun kechqurun va ertaga tongda 1/16 finalning navbatdagi uchta uchrashuvi o‘tkaziladi. Avstraliya, Misr, Argentina, Kabo-Verde, Kolumbiya va Gana nimchorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi.
Avstraliya va Misr birinchi bo‘lib o‘ynaydi
3 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 23:00da Avstraliya va Misr milliy jamoalari o‘rtasidagi bahs boshlanadi.
Har ikki jamoa ham musobaqadagi ishtirokini davom ettirish va keyingi bosqichga chiqish uchun kurash olib boradi.
Argentina Kabo-Verdega qarshi
4 iyul tongida turnir favoritlaridan biri Argentina maydonga tushadi.
Argentinaliklar soat 03:00da Kabo-Verde termasi bilan nimchorak final yo‘llanmasi uchun bellashadi.
Kolumbiyaning raqibi — Gana
Kunning so‘nggi uchrashuvida Kolumbiya va Gana milliy jamoalari to‘qnash keladi.
Ushbu bahs 4 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 06:30da boshlanadi.
JCH-2026. 1/16 final o‘yinlari
3 iyul
23:00 — Avstraliya — Misr
4 iyul
03:00 — Argentina — Kabo-Verde
06:30 — Kolumbiya — Gana
Uchala bahs g‘olibi ham Jahon chempionatining nimchorak final bosqichiga yo‘l oladi. Muxlislarni yana bir futbolga boy va hayajonli tun kutmoqda.
…