Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdi

·15·Avto
Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdi

Janubiy Koreyaning Kia avtogiganti Amerika Qoʻshma Shtatlari bozorida oʻz tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrni boshdan kechirmoqda. Kompaniya iyun oyi yakunlari va joriy yilning birinchi yarmi boʻyicha savdo koʻrsatkichlarida mutlaq rekordlarni qayd etdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, brendning AQSHdagi muvaffaqiyatiga asosan gibrid texnologiyali krossoverlar sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iyun oyi davomida Kia AQSHda 70 507 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻldi, bu brendning ushbu oy uchun butun tarixi davomidagi eng yuqori natijasidir. Yilning dastlabki olti oyi (yanvar-iyun) natijalari ham rekord darajada qayd etildi: dilerlar tomonidan jami 430 727 dona avtomobil realizatsiya qilindi. Bu koʻrsatkichlar Kia brendining Shimoliy Amerika bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotganidan dalolat beradi.

Gibrid modellar savdosidagi keskin sakrash

Mazkur oʻsishning asosiy drayveri sifatida gibrid modellar namoyon boʻlmoqda. Oʻtgan yilning iyun oyi bilan solishtirganda, gibrid avtomobillar savdosi naqd 187 foizga oshgan. Xususan, quyidagi modellar eng yuqori dinamikani koʻrsatdi:

  • Sportage Hybrid — sotuvlar 165 foizga oshgan;
  • Sorento Hybrid — 145 foizli oʻsish;
  • Carnival Hybrid — 54 foizli oʻsish.
Oʻzbekiston bozorida ham Kia modellariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, AQSHdagi ushbu tendensiya global miqyosda gibrid va tejamkor avtomobillarga boʻlgan ehtiyoj ortib borayotganini koʻrsatadi. Sportage modeli iyun oyida 15 995 dona sotilib, brendning eng xaridorgir avtomobili maqomini saqlab qoldi.

Modellar kesimidagi natijalar

Savdolar boʻyicha ikkinchi oʻrinni yangilangan Telluride krossoveri egalladi (11 432 dona, +23,7%). Kuchli uchlikni K4 sedani yakunlab berdi. Garchi ushbu model savdosi oʻtgan yilga nisbatan 8,7 foizga kamaygan boʻlsa-da, 10 553 dona koʻrsatkich bilan u hamon yetakchilar qatorida qolmoqda. Shuningdek, oʻrta oʻlchamli K5 sedani ham 13,6 foizli oʻsish qayd etib, 6 378 nafar xaridorini topdi.

Elektromobillar segmentida esa vaziyat turlicha. Ixcham EV6 modeliga talab biroz pasaygan (584 dona) boʻlsa, brendning flagman elektr krossoveri hisoblangan EV9 savdosi 42,3 foizga oʻsib, 1 299 donani tashkil etdi. Bu isteʼmolchilarning kattaroq va hashamatli elektr yoʻltanlamaslariga boʻlgan qiziqishi ortayotganidan dalolat beradi.

Yarim yillik yakunlariga koʻra, Sportage modeli 94 907 dona sotuv bilan Kiaʼning AQSHdagi mutlaq yetakchisi boʻlib turibdi. Undan keyingi oʻrinlarni Telluride (73 602), K4 (73 579), Sorento (49 348) va Carnival (40 068) modellari egalladi. Ekspertlarning fikricha, Kia oʻzining agressiv narx siyosati va zamonaviy dizayni bilan Amerika bozorida anʼanaviy yetakchilar boʻlgan mahalliy va yapon brendlariga jiddiy raqobat tugʻdirishda davom etadi.

KiaAvtomobilAQSHRekordGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaRenault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaKecha, 18:50Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiKecha, 15:55Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi