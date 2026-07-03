Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdi
Janubiy Koreyaning Kia avtogiganti Amerika Qoʻshma Shtatlari bozorida oʻz tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrni boshdan kechirmoqda. Kompaniya iyun oyi yakunlari va joriy yilning birinchi yarmi boʻyicha savdo koʻrsatkichlarida mutlaq rekordlarni qayd etdi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, brendning AQSHdagi muvaffaqiyatiga asosan gibrid texnologiyali krossoverlar sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Iyun oyi davomida Kia AQSHda 70 507 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻldi, bu brendning ushbu oy uchun butun tarixi davomidagi eng yuqori natijasidir. Yilning dastlabki olti oyi (yanvar-iyun) natijalari ham rekord darajada qayd etildi: dilerlar tomonidan jami 430 727 dona avtomobil realizatsiya qilindi. Bu koʻrsatkichlar Kia brendining Shimoliy Amerika bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotganidan dalolat beradi.
Gibrid modellar savdosidagi keskin sakrashMazkur oʻsishning asosiy drayveri sifatida gibrid modellar namoyon boʻlmoqda. Oʻtgan yilning iyun oyi bilan solishtirganda, gibrid avtomobillar savdosi naqd 187 foizga oshgan. Xususan, quyidagi modellar eng yuqori dinamikani koʻrsatdi:
- Sportage Hybrid — sotuvlar 165 foizga oshgan;
- Sorento Hybrid — 145 foizli oʻsish;
- Carnival Hybrid — 54 foizli oʻsish.
Modellar kesimidagi natijalarSavdolar boʻyicha ikkinchi oʻrinni yangilangan Telluride krossoveri egalladi (11 432 dona, +23,7%). Kuchli uchlikni K4 sedani yakunlab berdi. Garchi ushbu model savdosi oʻtgan yilga nisbatan 8,7 foizga kamaygan boʻlsa-da, 10 553 dona koʻrsatkich bilan u hamon yetakchilar qatorida qolmoqda. Shuningdek, oʻrta oʻlchamli K5 sedani ham 13,6 foizli oʻsish qayd etib, 6 378 nafar xaridorini topdi.
Elektromobillar segmentida esa vaziyat turlicha. Ixcham EV6 modeliga talab biroz pasaygan (584 dona) boʻlsa, brendning flagman elektr krossoveri hisoblangan EV9 savdosi 42,3 foizga oʻsib, 1 299 donani tashkil etdi. Bu isteʼmolchilarning kattaroq va hashamatli elektr yoʻltanlamaslariga boʻlgan qiziqishi ortayotganidan dalolat beradi.
Yarim yillik yakunlariga koʻra, Sportage modeli 94 907 dona sotuv bilan Kiaʼning AQSHdagi mutlaq yetakchisi boʻlib turibdi. Undan keyingi oʻrinlarni Telluride (73 602), K4 (73 579), Sorento (49 348) va Carnival (40 068) modellari egalladi. Ekspertlarning fikricha, Kia oʻzining agressiv narx siyosati va zamonaviy dizayni bilan Amerika bozorida anʼanaviy yetakchilar boʻlgan mahalliy va yapon brendlariga jiddiy raqobat tugʻdirishda davom etadi.
…