De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»

·29·Sport
De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»

Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Avstriya ustidan ishonchli g‘alaba qozondi.

Uchrashuvdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchilarining o‘yiniga yuqori baho berdi va pley-offning keyingi bosqichida Ispaniyani yanada qiyin sinov kutayotganini ta’kidladi.

Avvalgi o‘yinlar chuqur tahlil qilingan

Luis de la Fuentening aytishicha, murabbiylar shtabi Avstriyaga qarshi bahs oldidan jamoaning avvalgi uchrashuvlarini batafsil o‘rganib chiqqan.

«Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada o‘zini namoyon qiladi. Avvalgi o‘yinlardagi barcha jihatlarni diqqat bilan tahlil qildik», — dedi mutaxassis.

Uning fikricha, ushbu tahlil natijasi Ispaniyaning maydondagi harakatlarida yaqqol ko‘ringan.

«Deyarli mukammal o‘yin ko‘rsatdik»

Ispaniya bosh murabbiyi jamoasi Avstriyaga qarshi bahsda deyarli barcha yo‘nalishlarda yuqori saviyada harakat qilganini qayd etdi.

«Avstriyaga qarshi bahsda deyarli barcha yo‘nalishlarda mukammal o‘yin ko‘rsatdik», — dedi de la Fuente.

Shu bilan birga, u jamoa hali ham o‘sishi va har bir jihatda yanada kuchli bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.

Keyingi bosqichda raqobat yanada kuchayadi

Ispaniya 1/8 finalga yo‘l olgan bo‘lsa-da, de la Fuente jamoasini xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi.

«1/8 finalda bizni yanada kuchli raqiblar kutib turibdi», — dedi murabbiy.

Uning fikricha, mundialning keyingi bosqichlarida har bir xato hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

«Bu jamoadan yanada ko‘proq narsa talab qilinadi»

Luis de la Fuente Ispaniya termasining asosiy xususiyati doimiy o‘sish va rivojlanish ekanini ta’kidladi.

«Doimo o‘sish va rivojlanish — bu bizning xarakterimiz. Bu jamoadan har safar yanada ko‘proq narsa talab qilinadi», — deya mutaxassis so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.

Ispaniya Avstriyaga qarshi bahsda chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Endi jamoa oldida pley-offning yanada murakkab va mas’uliyatli bosqichi turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiArnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiBugun, 07:44Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun, 07:41Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiShveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 07:38Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Bugun, 07:27Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldiKrishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldiBugun, 07:22JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiJCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi