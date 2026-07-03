De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»
Ispaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Avstriya ustidan ishonchli g‘alaba qozondi.
Uchrashuvdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchilarining o‘yiniga yuqori baho berdi va pley-offning keyingi bosqichida Ispaniyani yanada qiyin sinov kutayotganini ta’kidladi.
Avvalgi o‘yinlar chuqur tahlil qilingan
Luis de la Fuentening aytishicha, murabbiylar shtabi Avstriyaga qarshi bahs oldidan jamoaning avvalgi uchrashuvlarini batafsil o‘rganib chiqqan.
«Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada o‘zini namoyon qiladi. Avvalgi o‘yinlardagi barcha jihatlarni diqqat bilan tahlil qildik», — dedi mutaxassis.
Uning fikricha, ushbu tahlil natijasi Ispaniyaning maydondagi harakatlarida yaqqol ko‘ringan.
«Deyarli mukammal o‘yin ko‘rsatdik»
Ispaniya bosh murabbiyi jamoasi Avstriyaga qarshi bahsda deyarli barcha yo‘nalishlarda yuqori saviyada harakat qilganini qayd etdi.
«Avstriyaga qarshi bahsda deyarli barcha yo‘nalishlarda mukammal o‘yin ko‘rsatdik», — dedi de la Fuente.
Shu bilan birga, u jamoa hali ham o‘sishi va har bir jihatda yanada kuchli bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
Keyingi bosqichda raqobat yanada kuchayadi
Ispaniya 1/8 finalga yo‘l olgan bo‘lsa-da, de la Fuente jamoasini xotirjamlikka berilmaslikka chaqirdi.
«1/8 finalda bizni yanada kuchli raqiblar kutib turibdi», — dedi murabbiy.
Uning fikricha, mundialning keyingi bosqichlarida har bir xato hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
«Bu jamoadan yanada ko‘proq narsa talab qilinadi»
Luis de la Fuente Ispaniya termasining asosiy xususiyati doimiy o‘sish va rivojlanish ekanini ta’kidladi.
«Doimo o‘sish va rivojlanish — bu bizning xarakterimiz. Bu jamoadan har safar yanada ko‘proq narsa talab qilinadi», — deya mutaxassis so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.
Ispaniya Avstriyaga qarshi bahsda chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Endi jamoa oldida pley-offning yanada murakkab va mas’uliyatli bosqichi turibdi.
…