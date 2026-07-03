Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldi
Meta korporatsiyasi rahbari Mark Zuckerberg kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi strategiyasi kutilgan natijalarni bermayotganini ochiqladi. Ichki yigʻilishda soʻzga chiqqan bosh direktor sunʼiy intellekt agentlarining rivojlanish surʼati rahbariyat rejalashtirgan darajada tezlashmaganini qayd etdi. Bu holat texnologiya olamida inson mehnatini sunʼiy intellekt bilan almashtirish jarayoni oʻylangandan koʻra murakkabroq ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reuters agentligi xabariga koʻra, Zuckerberg payshanba kuni oʻtkazilgan yopiq majlisda xodimlarga AI agentlari transformatsiyasi kutilganidek “tezlashmagani”ni maʼlum qilgan. Avvalroq Meta rahbariyati ushbu texnologiyalar ish samaradorligini keskin oshirishiga va koʻplab jarayonlarni avtomatlashtirishga ishonch bildirgan edi. Biroq amaliyotda yangi tizimlarni joriy etish va ularni inson oʻrniga qoʻllash ancha vaqt talab qilmoqda.
Joriy yilning boshida Meta oʻz ishchi kuchining qariyb 10 foizini, yaʼni 8 000 ga yaqin xodimni boʻshatgan edi. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, yana 7 000 nafar xodim turli AI boʻlinmalariga, jumladan, "Agent Transformation" (Agentlar transformatsiyasi) deb nomlangan maxsus guruhga oʻtkazilgan. Zuckerberg ushbu qisqartirishlar va qayta taqsimlash jarayonlari kutilganidek "silliq" kechmaganini tan oldi.
Kadrlar almashinuvi va kutilmagan qiyinchiliklarKompaniya rahbarining soʻzlariga koʻra, ommaviy boʻshatishlar texnologiya bozoridagi oʻzgarishlarga moslashish uchun amalga oshirilgan. Rahbariyat agar tezkor choralar koʻrilmasa, Meta raqobatda ortda qolishi mumkinligidan xavotirlangan. Biroq, yangi AI-tuzilmaning afzalliklari hali toʻliq namoyon boʻlgani yoʻq. Zuckerberg yaqin 3-6 oy ichida kiritilgan investitsiyalar oʻz mevasini bera boshlashiga umid qilmoqda.
Shu bilan birga, Meta ichidagi muhit haqida ham turli xabarlar tarqalmoqda. Ayrim muhandislar yangi tashkil etilgan AI boʻlinmalaridagi ish tartibini oʻta ogʻir va ruhiy bosimga boy deb taʼriflashmoqda. Bu esa kompaniyaning texnologik poygada gʻolib chiqish yoʻlidagi ichki qiyinchiliklaridan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu holat muhim dars boʻlishi mumkin: hatto eng yirik texnogigantlar ham AI integratsiyasida kadrlar masalasida xatolarga yoʻl qoʻymoqda.
Meta joriy yilda AI infratuzilmasini rivojlantirish uchun astronomik miqdorda — 145 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan. Bu mablagʻlar asosan hisoblash quvvatlarini oshirish va yangi modellarni oʻqitishga yoʻnaltiriladi. Kompaniya NVIDIA kabi yetkazib beruvchilardan eng zamonaviy chiplarni sotib olish orqali oʻzining ChatGPT va boshqa raqobatchilarga qarshi pozitsiyasini mustahkamlamoqchi.
Xulosa qilib aytganda, Meta misolida koʻrinib turibdiki, sunʼiy intellekt inqilobi faqatgina algoritmlar emas, balki boshqaruv va inson resurslari bilan bogʻliq murakkab jarayondir. Zuckerbergning bayonoti texnologik optimizm va real imkoniyatlar oʻrtasidagi tafovutni yana bir bor yuzaga chiqardi.
…