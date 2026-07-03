Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldi

·22·Texno
Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldi

Meta korporatsiyasi rahbari Mark Zuckerberg kompaniyaning sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi strategiyasi kutilgan natijalarni bermayotganini ochiqladi. Ichki yigʻilishda soʻzga chiqqan bosh direktor sunʼiy intellekt agentlarining rivojlanish surʼati rahbariyat rejalashtirgan darajada tezlashmaganini qayd etdi. Bu holat texnologiya olamida inson mehnatini sunʼiy intellekt bilan almashtirish jarayoni oʻylangandan koʻra murakkabroq ekanini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, Zuckerberg payshanba kuni oʻtkazilgan yopiq majlisda xodimlarga AI agentlari transformatsiyasi kutilganidek “tezlashmagani”ni maʼlum qilgan. Avvalroq Meta rahbariyati ushbu texnologiyalar ish samaradorligini keskin oshirishiga va koʻplab jarayonlarni avtomatlashtirishga ishonch bildirgan edi. Biroq amaliyotda yangi tizimlarni joriy etish va ularni inson oʻrniga qoʻllash ancha vaqt talab qilmoqda.

Joriy yilning boshida Meta oʻz ishchi kuchining qariyb 10 foizini, yaʼni 8 000 ga yaqin xodimni boʻshatgan edi. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, yana 7 000 nafar xodim turli AI boʻlinmalariga, jumladan, "Agent Transformation" (Agentlar transformatsiyasi) deb nomlangan maxsus guruhga oʻtkazilgan. Zuckerberg ushbu qisqartirishlar va qayta taqsimlash jarayonlari kutilganidek "silliq" kechmaganini tan oldi.

Kadrlar almashinuvi va kutilmagan qiyinchiliklar

Kompaniya rahbarining soʻzlariga koʻra, ommaviy boʻshatishlar texnologiya bozoridagi oʻzgarishlarga moslashish uchun amalga oshirilgan. Rahbariyat agar tezkor choralar koʻrilmasa, Meta raqobatda ortda qolishi mumkinligidan xavotirlangan. Biroq, yangi AI-tuzilmaning afzalliklari hali toʻliq namoyon boʻlgani yoʻq. Zuckerberg yaqin 3-6 oy ichida kiritilgan investitsiyalar oʻz mevasini bera boshlashiga umid qilmoqda.

Shu bilan birga, Meta ichidagi muhit haqida ham turli xabarlar tarqalmoqda. Ayrim muhandislar yangi tashkil etilgan AI boʻlinmalaridagi ish tartibini oʻta ogʻir va ruhiy bosimga boy deb taʼriflashmoqda. Bu esa kompaniyaning texnologik poygada gʻolib chiqish yoʻlidagi ichki qiyinchiliklaridan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu holat muhim dars boʻlishi mumkin: hatto eng yirik texnogigantlar ham AI integratsiyasida kadrlar masalasida xatolarga yoʻl qoʻymoqda.

Meta joriy yilda AI infratuzilmasini rivojlantirish uchun astronomik miqdorda — 145 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan. Bu mablagʻlar asosan hisoblash quvvatlarini oshirish va yangi modellarni oʻqitishga yoʻnaltiriladi. Kompaniya NVIDIA kabi yetkazib beruvchilardan eng zamonaviy chiplarni sotib olish orqali oʻzining ChatGPT va boshqa raqobatchilarga qarshi pozitsiyasini mustahkamlamoqchi.

Xulosa qilib aytganda, Meta misolida koʻrinib turibdiki, sunʼiy intellekt inqilobi faqatgina algoritmlar emas, balki boshqaruv va inson resurslari bilan bogʻliq murakkab jarayondir. Zuckerbergning bayonoti texnologik optimizm va real imkoniyatlar oʻrtasidagi tafovutni yana bir bor yuzaga chiqardi.

MetaMark ZuckerbergSunʼiy IntellektTexnologiyaIT-bozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaNVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaBugun, 03:25Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda