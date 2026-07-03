Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindi
Texnologik innovatsiyalar va yangi biznes loyihalarni qoʻllab-quvvatlash dunyosida eng nufuzli tadbirlardan biri hisoblangan Startup Battlefield endilikda Avstraliya va Yangi Zelandiya mintaqasiga yuzlandi. Ushbu nufuzli tanlovda ishtirok etish uchun arizalar qabuli yakunlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Bu tadbir yangi tashkil etilgan startaplar uchun oʻzlarini jahon sahnasida koʻrsatish va yirik investorlar eʼtiborini tortish uchun noyob imkoniyatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch maʼlumotiga koʻra, mazkur tanlovda ishtirok etish istagida boʻlgan tadbirkorlar joriy yilning 6-iyuliga qadar oʻz arizalarini topshirishlari lozim. Shuni taʼkidlash joizki, Startup Battlefield koʻplab muvaffaqiyatli kompaniyalar uchun katta biznes olamiga kirish eshigi boʻlib xizmat qilgan. Tanlovning asosiy maqsadi — hali keng ommaga maʼlum boʻlmagan, ammo kelajakda texnologiya olamini oʻzgartira oladigan istiqbolli loyihalarni kashf etishdan iborat.
Tanlov shartlari va gʻoliblik uchun kurash2026-yilning 19-avgust kuni Sidney shahrida boʻlib oʻtadigan Stripe Tour Sydney konferensiyasi doirasida saralab olingan sakkizta eng kuchli startap jonli ravishda oʻz loyihalari taqdimotini oʻtkazadi. Ishtirokchilar yetakchi investorlar, global OAV vakillari va Avstraliyaning texnologik hamjamiyati qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qilishadi. Bu kabi chiqishlar startaplar uchun nafaqat sarmoya jalb qilish, balki strategik hamkorlar topish uchun ham poydevor boʻladi.
Tanlov yakunlariga koʻra, eng yaxshi deb topilgan kuchli uchlikka Stripe tizimi orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar uchun 15 000 AQSH dollarigacha boʻlgan komissiya kreditlari taqdim etiladi. Eng asosiysi, bosh sovrin gʻolibiga yanada kengroq imkoniyatlar va moliyaviy ragʻbatlar vaʼda qilingan. Bu esa endigina faoliyat boshlagan jamoalar uchun operatsion xarajatlarni kamaytirishda katta yordam beradi.
Mintaqaviy startap ekotizimining ahamiyatiOʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar uchun ham bunday xalqaro tajribalar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Soʻnggi yillarda mamlakatimizda IT-Park va turli inkubatsiya markazlari orqali startap muhiti rivojlanib borayotgan bir paytda, dunyoning boshqa nuqtalaridagi kabi nufuzli tanlovlar formati mahalliy loyihalar uchun namuna boʻlib xizmat qiladi. Avstraliya va Yangi Zelandiya mintaqasi oʻzining qatʼiy talablari va yuqori texnologik madaniyati bilan ajralib turadi.
Startup Battlefield tashkilotchilari arizalarni koʻrib chiqishda quyidagi jihatlarga alohida eʼtibor qaratishadi:
- Loyihaning innovatsionligi va bozordagi muammoni hal qila olishi;
- Startapning rivojlanish bosqichi (erta bosqichdagi loyihalar ustuvor);
- Jamoaning salohiyati va texnik imkoniyatlari;
- Mahsulotning miqyoslanish (scalability) darajasi.
…