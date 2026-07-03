Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindi

·1·Texno
Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindi

Texnologik innovatsiyalar va yangi biznes loyihalarni qoʻllab-quvvatlash dunyosida eng nufuzli tadbirlardan biri hisoblangan Startup Battlefield endilikda Avstraliya va Yangi Zelandiya mintaqasiga yuzlandi. Ushbu nufuzli tanlovda ishtirok etish uchun arizalar qabuli yakunlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Bu tadbir yangi tashkil etilgan startaplar uchun oʻzlarini jahon sahnasida koʻrsatish va yirik investorlar eʼtiborini tortish uchun noyob imkoniyatdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch maʼlumotiga koʻra, mazkur tanlovda ishtirok etish istagida boʻlgan tadbirkorlar joriy yilning 6-iyuliga qadar oʻz arizalarini topshirishlari lozim. Shuni taʼkidlash joizki, Startup Battlefield koʻplab muvaffaqiyatli kompaniyalar uchun katta biznes olamiga kirish eshigi boʻlib xizmat qilgan. Tanlovning asosiy maqsadi — hali keng ommaga maʼlum boʻlmagan, ammo kelajakda texnologiya olamini oʻzgartira oladigan istiqbolli loyihalarni kashf etishdan iborat.

Tanlov shartlari va gʻoliblik uchun kurash

2026-yilning 19-avgust kuni Sidney shahrida boʻlib oʻtadigan Stripe Tour Sydney konferensiyasi doirasida saralab olingan sakkizta eng kuchli startap jonli ravishda oʻz loyihalari taqdimotini oʻtkazadi. Ishtirokchilar yetakchi investorlar, global OAV vakillari va Avstraliyaning texnologik hamjamiyati qarshisida oʻz gʻoyalarini himoya qilishadi. Bu kabi chiqishlar startaplar uchun nafaqat sarmoya jalb qilish, balki strategik hamkorlar topish uchun ham poydevor boʻladi.

Tanlov yakunlariga koʻra, eng yaxshi deb topilgan kuchli uchlikka Stripe tizimi orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar uchun 15 000 AQSH dollarigacha boʻlgan komissiya kreditlari taqdim etiladi. Eng asosiysi, bosh sovrin gʻolibiga yanada kengroq imkoniyatlar va moliyaviy ragʻbatlar vaʼda qilingan. Bu esa endigina faoliyat boshlagan jamoalar uchun operatsion xarajatlarni kamaytirishda katta yordam beradi.

Mintaqaviy startap ekotizimining ahamiyati

Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar uchun ham bunday xalqaro tajribalar katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Soʻnggi yillarda mamlakatimizda IT-Park va turli inkubatsiya markazlari orqali startap muhiti rivojlanib borayotgan bir paytda, dunyoning boshqa nuqtalaridagi kabi nufuzli tanlovlar formati mahalliy loyihalar uchun namuna boʻlib xizmat qiladi. Avstraliya va Yangi Zelandiya mintaqasi oʻzining qatʼiy talablari va yuqori texnologik madaniyati bilan ajralib turadi.

Startup Battlefield tashkilotchilari arizalarni koʻrib chiqishda quyidagi jihatlarga alohida eʼtibor qaratishadi:

  • Loyihaning innovatsionligi va bozordagi muammoni hal qila olishi;
  • Startapning rivojlanish bosqichi (erta bosqichdagi loyihalar ustuvor);
  • Jamoaning salohiyati va texnik imkoniyatlari;
  • Mahsulotning miqyoslanish (scalability) darajasi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 6-iyul sanasi mintaqa startaplari uchun hal qiluvchi palla boʻladi. Startup Battlefield kabi platformalar kichik gʻoyalarni global miqyosdagi biznesga aylantirishda muhim koʻprik vazifasini oʻtashda davom etmoqda. Bu kabi tanlovlar nafaqat gʻoliblar, balki barcha ishtirokchilar uchun tajriba almashish va professional tarmoqni kengaytirish maskanidir.

StartupTechCrunchStripeInnovatsiyaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaNVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaBugun, 03:25Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda