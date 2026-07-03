Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu navbatdagi muhim uchrashuvda ham Portugaliya milliy jamoasiga g‘alaba qozonishda yordam berdi.
Portugaliya JCH-2026ning 1/16 finalida Xorvatiyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Ronaldu bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Ronaldu penaltidan gol urdi
Krishtianu uchrashuv davomida penaltini aniq amalga oshirib, Portugaliyaning g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
Tajribali hujumchi keyinchalik murabbiylar shtabi qaroriga ko‘ra zaxiraga olindi. Uning maydondagi harakatlari esa uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan taqdirlandi.
Portugaliya pley-offda yurishini davom ettiradi
Xorvatiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alaba Portugaliyaga nimchorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.
Endi portugaliyaliklarni turnirning eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri kutib turibdi.
Keyingi raqib — Ispaniya
Portugaliya nimchorak finalda Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Iberiya yarimorolidagi ikki futbol giganti o‘rtasidagi bahs 6 iyul kuniga belgilangan. Ushbu uchrashuv g‘olibi Jahon chempionatining chorak finaliga yo‘l oladi.
Ronalduning navbatdagi muhim o‘yinda ham jamoasiga yordam bera olishi endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savollardan biri bo‘lib turibdi.
…