Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldi

·55·Sport
Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldi

Krishtianu Ronaldu navbatdagi muhim uchrashuvda ham Portugaliya milliy jamoasiga g‘alaba qozonishda yordam berdi.

Portugaliya JCH-2026ning 1/16 finalida Xorvatiyani 2:1 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Ronaldu bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Ronaldu penaltidan gol urdi

Krishtianu uchrashuv davomida penaltini aniq amalga oshirib, Portugaliyaning g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.

Tajribali hujumchi keyinchalik murabbiylar shtabi qaroriga ko‘ra zaxiraga olindi. Uning maydondagi harakatlari esa uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan taqdirlandi.

Portugaliya pley-offda yurishini davom ettiradi

Xorvatiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi g‘alaba Portugaliyaga nimchorak final yo‘llanmasini taqdim etdi.

Endi portugaliyaliklarni turnirning eng kutilgan to‘qnashuvlaridan biri kutib turibdi.

Keyingi raqib — Ispaniya

Portugaliya nimchorak finalda Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Iberiya yarimorolidagi ikki futbol giganti o‘rtasidagi bahs 6 iyul kuniga belgilangan. Ushbu uchrashuv g‘olibi Jahon chempionatining chorak finaliga yo‘l oladi.

Ronalduning navbatdagi muhim o‘yinda ham jamoasiga yordam bera olishi endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy savollardan biri bo‘lib turibdi.

Kritshianu Ronaldu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»Bugun, 07:46Arnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiArnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiBugun, 07:44Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun, 07:41Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiShveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 07:38Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Bugun, 07:27JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiJCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi