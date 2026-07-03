Arnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildi
Avstriya milliy jamoasi hujumchisi Marko Arnautovich JCH-2026 1/16 finalida Ispaniyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi.
Tajribali futbolchi raqibning ustunligini tan oldi, biroq Avstriya birinchi bo‘lib gol urganida bahs ssenariysi butunlay o‘zgarishi mumkinligini ta’kidladi.
«Kuchli raqib g‘alaba qozonsa, buni tan olish kerak»
Arnautovich Ispaniyaning ishonchli g‘alabasini haqqoniy deb baholadi.
«Agar raqib kuchliroq bo‘lsa va ishonchli g‘alaba qozonsa, buni tan olish kerak», — dedi u.
Shu bilan birga, hujumchi Avstriyada ham o‘yin taqdiriga ta’sir qilish imkoniyati bo‘lganini qayd etdi.
«Menimcha, agar birinchi golni biz urganimizda, o‘yin boshqacha kechishi mumkin edi».
Ispaniyaga yuqori baho berdi
Marko Arnautovich Ispaniya milliy jamoasining kuchini alohida e’tirof etdi.
«Ispaniyaga katta hurmat bilan qarayman. Bu ajoyib jamoa va, shubhasiz, ushbu jahon chempionatining asosiy favoritlaridan biri», — dedi futbolchi.
«Boshingizni baland tuting»
Avstriyaning mundialdagi ishtiroki yakunlangan bo‘lsa-da, Arnautovich jamoadoshlarini tushkunlikka tushmaslikka chaqirdi.
«Yigitlar juda ham xafa bo‘lmasliklari kerak. Boshingizni baland tuting — biz yana tarix yarata oldik», — deya uning so‘zlarini keltirdi FIFA rasmiy sayti.
Avstriya pley-offda Ispaniyadek kuchli raqibga imkoniyatni boy berdi. Ammo Arnautovichning fikricha, jamoaning Jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakat futboli uchun baribir tarixiy natija bo‘lib qoladi.
…