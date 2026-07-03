AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasi

·23·Texno
AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasi

AQSH Koinot kuchlari (U.S. Space Force) orbital hududlarda raqib davlatlarning sunʼiy yoʻldoshlarini kuzatish va ularning imkoniyatlarini oʻrganish boʻyicha yangi strategiyani amalga oshirishga kirishdi. Bu borada harbiylar xususiy startaplar imkoniyatidan foydalanishni afzal koʻrmoqda. Yaqinda True Anomaly va Rocket Lab kompaniyalari tomonidan oʻtkazilgan murakkab orbital operatsiya koinotdagi harbiy tayyorgarlikning yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Victus Haze deb nomlangan ushbu mashgʻulot doirasida ikki kompaniyaning sunʼiy yoʻldoshlari orbitada bir-biriga oʻta yaqin masofada uchrashdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu operatsiya AQSH, Rossiya va Xitoy oʻrtasidagi koinot qurollanishi poygasi kuchayib borayotgan bir paytda oʻta muhim ahamiyatga ega. Mashgʻulotdan koʻzlangan asosiy maqsad — orbitaga yangi chiqarilgan nomaʼlum obʼyektni qisqa vaqt ichida aniqlash va uni yaqindan koʻzdan kechirishdir.

Tezkor uchirish va orbital tutib olish

Rocket Lab kompaniyasi oʻzining Puma nomli apparatini buyruq berilganidan soʻng bor-yoʻgʻi 16 soat-u 42 daqiqa ichida fazoga uchirishga muvaffaq boʻldi. Taʼkidlash joizki, odatda raketa uchirish jarayonlari oylab tayyorlanadi. Orbitada esa uni True Anomaly tomonidan ishlab chiqilgan Jackal apparati kutib turgan edi. Jackal oʻz datchiklari yordamida nishonni 2000 kilometr masofadan aniqlab, unga yaqinlashdi va turli burchaklardan suratga oldi.

True Anomaly bosh direktori Even Rogersning soʻzlariga koʻra, bu zamonaviy koinot tarixidagi NASA yoki davlat missiyalaridan tashqari amalga oshirilgan eng murakkab uchrashuv operatsiyasidir. Orbitada soatiga qariyb 28 000 kilometr tezlikda harakatlanayotgan ikki apparatni bir-biriga xavfsiz yaqinlashtirish ulkan muhandislik mahoratini talab etadi.

Koinotdagi yangi geosiyosiy vaziyat

AQSH harbiylari Rossiya va Xitoyning koinotdagi faolligidan xavotirda. Mazkur davlatlar muntazam ravishda yangi turdagi koinot qurollari va razvedka qurilmalarini orbitaga chiqarmoqda. True Anomaly rahbari hozirda AQSHda maʼlumot yigʻish borasida boʻshliqlar borligini va xususiy sektor ushbu kamchilikni tezkorlik bilan toʻldira olishini taʼkidladi.

Keyingi haftalarda missiyaning yanada murakkab bosqichlari rejalashtirilgan. Unda Rocket Lab sunʼiy yoʻldoshi Jackal taʼqibidan qochishga urinadi va oʻz navbatida qarshi razvedka manevrlarini amalga oshiradi. Bu koinotdagi haqiqiy harbiy toʻqnashuvlar ssenariysini eslatadi.

Ushbu hamkorlik koinot sanoatida SpaceX kabi gigantlar bilan bir qatorda kichikroq startaplarning ham harbiy buyurtmalar bozorida oʻrni ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham koinot texnologiyalari va ularning xavfsizlikdagi oʻrni kelajakda muhim strategik yoʻnalishga aylanishi shubhasiz.

AQSHKoinotRocket LabTrue AnomalyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiXiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradiBugun, 04:56Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaNVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaBugun, 03:25Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda