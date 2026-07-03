AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasi
AQSH Koinot kuchlari (U.S. Space Force) orbital hududlarda raqib davlatlarning sunʼiy yoʻldoshlarini kuzatish va ularning imkoniyatlarini oʻrganish boʻyicha yangi strategiyani amalga oshirishga kirishdi. Bu borada harbiylar xususiy startaplar imkoniyatidan foydalanishni afzal koʻrmoqda. Yaqinda True Anomaly va Rocket Lab kompaniyalari tomonidan oʻtkazilgan murakkab orbital operatsiya koinotdagi harbiy tayyorgarlikning yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Victus Haze deb nomlangan ushbu mashgʻulot doirasida ikki kompaniyaning sunʼiy yoʻldoshlari orbitada bir-biriga oʻta yaqin masofada uchrashdi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, ushbu operatsiya AQSH, Rossiya va Xitoy oʻrtasidagi koinot qurollanishi poygasi kuchayib borayotgan bir paytda oʻta muhim ahamiyatga ega. Mashgʻulotdan koʻzlangan asosiy maqsad — orbitaga yangi chiqarilgan nomaʼlum obʼyektni qisqa vaqt ichida aniqlash va uni yaqindan koʻzdan kechirishdir.
Tezkor uchirish va orbital tutib olishRocket Lab kompaniyasi oʻzining Puma nomli apparatini buyruq berilganidan soʻng bor-yoʻgʻi 16 soat-u 42 daqiqa ichida fazoga uchirishga muvaffaq boʻldi. Taʼkidlash joizki, odatda raketa uchirish jarayonlari oylab tayyorlanadi. Orbitada esa uni True Anomaly tomonidan ishlab chiqilgan Jackal apparati kutib turgan edi. Jackal oʻz datchiklari yordamida nishonni 2000 kilometr masofadan aniqlab, unga yaqinlashdi va turli burchaklardan suratga oldi.
True Anomaly bosh direktori Even Rogersning soʻzlariga koʻra, bu zamonaviy koinot tarixidagi NASA yoki davlat missiyalaridan tashqari amalga oshirilgan eng murakkab uchrashuv operatsiyasidir. Orbitada soatiga qariyb 28 000 kilometr tezlikda harakatlanayotgan ikki apparatni bir-biriga xavfsiz yaqinlashtirish ulkan muhandislik mahoratini talab etadi.
Koinotdagi yangi geosiyosiy vaziyatAQSH harbiylari Rossiya va Xitoyning koinotdagi faolligidan xavotirda. Mazkur davlatlar muntazam ravishda yangi turdagi koinot qurollari va razvedka qurilmalarini orbitaga chiqarmoqda. True Anomaly rahbari hozirda AQSHda maʼlumot yigʻish borasida boʻshliqlar borligini va xususiy sektor ushbu kamchilikni tezkorlik bilan toʻldira olishini taʼkidladi.
Keyingi haftalarda missiyaning yanada murakkab bosqichlari rejalashtirilgan. Unda Rocket Lab sunʼiy yoʻldoshi Jackal taʼqibidan qochishga urinadi va oʻz navbatida qarshi razvedka manevrlarini amalga oshiradi. Bu koinotdagi haqiqiy harbiy toʻqnashuvlar ssenariysini eslatadi.
Ushbu hamkorlik koinot sanoatida SpaceX kabi gigantlar bilan bir qatorda kichikroq startaplarning ham harbiy buyurtmalar bozorida oʻrni ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham koinot texnologiyalari va ularning xavfsizlikdagi oʻrni kelajakda muhim strategik yoʻnalishga aylanishi shubhasiz.
…