Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop va sigʻimdor Power Bank 20000 22.5W tashqi akkumulyatorini xalqaro bozorga taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Mazkur qurilma allaqachon kompaniyaning global veb-saytida paydo boʻldi, bu esa yaqin kunlarda jahon bozorlarida, jumladan, Oʻzbekiston va Yevropa mamlakatlarida ham sotuvlar boshlanishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori sigʻimi va ixcham dizaynida namoyon boʻladi. Qurilma 20 000 mA/soat (74 W/soat) quvvatga ega boʻlib, bu zamonaviy smartfonlarni oʻrtacha 3-4 marotaba toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, global versiya Xitoy ichki bozori uchun chiqarilgan variantdan bir jihati bilan farq qiladi: xalqaro modelda korpusga oʻrnatilgan (vstroenniy) kabel mavjud emas.
Texnik imkoniyatlar va ulanish portlariQurilma bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlantirish imkonini beruvchi uchta port bilan jihozlangan. Xususan, foydalanuvchilar ixtiyorida bitta USB Type-C va ikkita USB Type-A portlari mavjud. Bu esa nafaqat smartfonlarni, balki planshet, aqlli soat yoki quloqchinlarni ham bir vaqtda quvvatlashga yordam beradi. Maksimal chiqish quvvati 22,5 W ni tashkil etadi, bu esa tezkor quvvatlash standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Xiaomi muhandislari yangi modelga kompleks himoya tizimini joriy etishgan. Ushbu tizim qurilmani qizib ketishdan, ortiqcha yuklanishdan, qisqa tutashuvdan va kuchlanishning keskin oʻzgarishidan ishonchli himoya qiladi. Bunday himoya choralari akkumulyatorning xizmat qilish muddatini uzaytirish bilan birga, foydalanuvchi xavfsizligini ham taʼminlaydi.
Dizayn va narx siyosatiTashqi koʻrinishiga koʻra, Power Bank 20000 22.5W klassik uslubda ishlangan. Uning oʻlchamlari 150,6 x 72,2 x 26,3 mm ni tashkil etib, sumkada yoki choʻntakda olib yurish uchun juda qulay. Global bozorda ushbu gadjet asosan qora rangda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Korpus materiali chidamli plastikdan tayyorlangan boʻlib, u kundalik foydalanishdagi tirnalishlarga bardoshli.
Hozircha yangi mahsulotning Yevropa va MDH mamlakatlari uchun rasmiy narxi eʼlon qilinmagan. Biroq, Xitoy bozorida ushbu qurilma taxminan 25 AQSH dollari atrofida baholangan. Ekspertlarning fikricha, global bozorda narxlar logistika va soliqlar hisobiga biroz yuqoriroq boʻlishi mumkin, shunga qaramay, u oʻz segmentida eng raqobatbardosh mahsulotlardan biri boʻlib qoladi.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ushbu yangilik ayniqsa ahamiyatli, chunki Xiaomi brendining aksessuarlari mamlakatimizda juda ommabop. Sifat va narx mutanosibligi boʻyicha ushbu Power Bank uzoq safarlarga chiquvchilar va kun davomida faol gadjet ishlatuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.
…