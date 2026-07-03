Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradi

·24·Texno
Xiaomi oʻzining yangi 20 000 mA/soat sigʻimli Power Bank qurilmasini global bozorga chiqaradi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop va sigʻimdor Power Bank 20000 22.5W tashqi akkumulyatorini xalqaro bozorga taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Mazkur qurilma allaqachon kompaniyaning global veb-saytida paydo boʻldi, bu esa yaqin kunlarda jahon bozorlarida, jumladan, Oʻzbekiston va Yevropa mamlakatlarida ham sotuvlar boshlanishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori sigʻimi va ixcham dizaynida namoyon boʻladi. Qurilma 20 000 mA/soat (74 W/soat) quvvatga ega boʻlib, bu zamonaviy smartfonlarni oʻrtacha 3-4 marotaba toʻliq quvvatlantirish uchun yetarli hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, global versiya Xitoy ichki bozori uchun chiqarilgan variantdan bir jihati bilan farq qiladi: xalqaro modelda korpusga oʻrnatilgan (vstroenniy) kabel mavjud emas.

Texnik imkoniyatlar va ulanish portlari

Qurilma bir vaqtning oʻzida bir nechta gadjetlarni quvvatlantirish imkonini beruvchi uchta port bilan jihozlangan. Xususan, foydalanuvchilar ixtiyorida bitta USB Type-C va ikkita USB Type-A portlari mavjud. Bu esa nafaqat smartfonlarni, balki planshet, aqlli soat yoki quloqchinlarni ham bir vaqtda quvvatlashga yordam beradi. Maksimal chiqish quvvati 22,5 W ni tashkil etadi, bu esa tezkor quvvatlash standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Xiaomi muhandislari yangi modelga kompleks himoya tizimini joriy etishgan. Ushbu tizim qurilmani qizib ketishdan, ortiqcha yuklanishdan, qisqa tutashuvdan va kuchlanishning keskin oʻzgarishidan ishonchli himoya qiladi. Bunday himoya choralari akkumulyatorning xizmat qilish muddatini uzaytirish bilan birga, foydalanuvchi xavfsizligini ham taʼminlaydi.

Dizayn va narx siyosati

Tashqi koʻrinishiga koʻra, Power Bank 20000 22.5W klassik uslubda ishlangan. Uning oʻlchamlari 150,6 x 72,2 x 26,3 mm ni tashkil etib, sumkada yoki choʻntakda olib yurish uchun juda qulay. Global bozorda ushbu gadjet asosan qora rangda sotuvga chiqishi kutilmoqda. Korpus materiali chidamli plastikdan tayyorlangan boʻlib, u kundalik foydalanishdagi tirnalishlarga bardoshli.

Hozircha yangi mahsulotning Yevropa va MDH mamlakatlari uchun rasmiy narxi eʼlon qilinmagan. Biroq, Xitoy bozorida ushbu qurilma taxminan 25 AQSH dollari atrofida baholangan. Ekspertlarning fikricha, global bozorda narxlar logistika va soliqlar hisobiga biroz yuqoriroq boʻlishi mumkin, shunga qaramay, u oʻz segmentida eng raqobatbardosh mahsulotlardan biri boʻlib qoladi.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ushbu yangilik ayniqsa ahamiyatli, chunki Xiaomi brendining aksessuarlari mamlakatimizda juda ommabop. Sifat va narx mutanosibligi boʻyicha ushbu Power Bank uzoq safarlarga chiquvchilar va kun davomida faol gadjet ishlatuvchilar uchun ayni muddao boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiPower BankTexnologiyaGadjetAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiAvstraliya va Yangi Zelandiya startaplari uchun Startup Battlefield tanlovi eʼlon qilindiBugun, 05:20Mark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiMark Zuckerberg sunʼiy intellekt agentlari kutilganidan sekin rivojlanayotganini tan oldiBugun, 04:51AQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiAQSH koinotdagi razvedka ishlarini xususiy sektorga topshirmoqda: Victus Haze missiyasiBugun, 04:22NVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaNVIDIA raqobatchisi Etched Arizona orqali TSMC quvvatlariga chiqishni rejalashtirmoqdaBugun, 03:25Intel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariIntel portativ konsollar bozorida inqilob qilmoqda: MSI Claw 8 EX AI+ ilk testlariBugun, 01:59IQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaIQM kompaniyasi birjaga chiqdi: Kvant kompyuterlari kelajagi hali ham soʻroq ostidaBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda