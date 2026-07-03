Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·167·Sport
Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.

Navbatdagi uchrashuvda Shveysariya va Jazoir milliy jamoalari nimchorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Muhim bellashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi e’lon qilindi.

Bahs soat 08:00da boshlanadi

Shveysariya — Jazoir uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 08:00da start oladi.

G‘olib jamoa JCH-2026ning 1/8 final bosqichiga yo‘llanma oladi.

Shveysariyaning asosiy tarkibi

Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges, Zakariya, Froyler, Jaka, Ndoy, Manzambi, Vargas, Embolo.

Jazoirning asosiy tarkibi

Jazoir: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri, Zerruki, Bentaleb, Auar, Maza, Shaibi, Mahrez.

JCH-2026. 1/16 final

Shveysariya — Jazoir

Boshlanish vaqti: 08:00, Toshkent vaqti.

Har ikki jamoa ham eng kuchli futbolchilarini maydonga tushirmoqda. Endi barcha e’tibor nimchorak final yo‘llanmasi taqdirini hal qiladigan uchrashuvga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»De la Fuente: «Buyuk jamoalar hal qiluvchi pallada ko‘rinadi»Bugun, 07:46Arnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiArnautovich Ispaniyaga qarshi o‘yindan so‘ng jamoadoshlariga murojaat qildiBugun, 07:44Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun JCH-2026da yana uchta hal qiluvchi bahs bor...Bugun, 07:41Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...Bugun, 07:27Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldiKrishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi bahs qahramoni bo‘ldiBugun, 07:22JCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiJCH-2026. Portugaliya 90+4-daqiqada gol urib, nimchorak finalga chiqdiBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi