Shveysariya — Jazoir: asosiy tarkiblar e’lon qilindi
2026 yilgi Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda.
Navbatdagi uchrashuvda Shveysariya va Jazoir milliy jamoalari nimchorak final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Muhim bellashuv oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi e’lon qilindi.
Bahs soat 08:00da boshlanadi
Shveysariya — Jazoir uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 08:00da start oladi.
G‘olib jamoa JCH-2026ning 1/8 final bosqichiga yo‘llanma oladi.
Shveysariyaning asosiy tarkibi
Shveysariya: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriges, Zakariya, Froyler, Jaka, Ndoy, Manzambi, Vargas, Embolo.
Jazoirning asosiy tarkibi
Jazoir: Benbut, Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nuri, Zerruki, Bentaleb, Auar, Maza, Shaibi, Mahrez.
JCH-2026. 1/16 final
Shveysariya — Jazoir
Boshlanish vaqti: 08:00, Toshkent vaqti.
Har ikki jamoa ham eng kuchli futbolchilarini maydonga tushirmoqda. Endi barcha e’tibor nimchorak final yo‘llanmasi taqdirini hal qiladigan uchrashuvga qaratilgan.
…