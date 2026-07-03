Ronaldu 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi: u 976-golini urdi...
Portugaliya milliy jamoasi JCH-2026ning 1/16 finalida Xorvatiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi.
Uchrashuvda Krishtianu Ronaldu yana bir bor gol urdi va faoliyatidagi umumiy gollari sonini 976 taga yetkazdi.
Ronaldu penaltini aniq amalga oshirdi
Bahsning 68-daqiqasida Portugaliya penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi.
To‘p oldiga kelgan Krishtianu Ronaldu imkoniyatdan unumli foydalanib, raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Ushbu gol portugaliyalik futbolchining professional faoliyatidagi 976-goli bo‘ldi.
1000 golga 24 qadam qoldi
Shu tariqa, Ronaldu afsonaviy 1000 gollik dovonga yanada yaqinlashdi.
Endilikda u ushbu ulkan ko‘rsatkichga erishishi uchun yana 24 ta gol urishi kerak.
Mundialdagi uchinchi gol
Xorvatiya darvozasiga kiritilgan gol Krishtianuning JCH-2026dagi uchinchi goli bo‘ldi.
U guruh bosqichida O‘zbekiston milliy jamoasiga qarshi uchrashuvda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan edi.
Keyingi raqib — Ispaniya
Portugaliya nimchorak finalda Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ikki kuchli jamoa o‘rtasidagi bahs 6 iyul kuniga belgilangan. Ushbu uchrashuvda Ronalduning 1000 gollik marra sari yana bir qadam tashlashi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy masalalardan biri bo‘lib turibdi.
…